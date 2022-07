Entrevista | Críticas a criptomonedas son como las de hace 20 años a internet: Binance

Guadalajara.- Las criptomonedas no siempre encuentran al público más entusiasta entre los multimillonarios. Pesos pesados como Warren Buffett (Berkshire Hathaway) o Bill Gates (Microsoft) se han mostrado críticos o por lo menos escépticos de la criptoeconomía. Pese a que ellos, figuras de alto perfil en los negocios, son algunas de las caras más visibles de la “criptorresistencia”, compañías que creen en los criptoactivos, como el exchange de bitcoin Binance, no se toman tan a pecho sus declaraciones.

En mayo pasado, Warren Buffett estuvo en los titulares por decir en una reunión con accionistas de Berkshire Hathaway que si alguien le dijera que posee “todo el bitcoin del mundo” y se lo ofreciera “por 25 dólares, no lo aceptaría”, mostrando así su rechazo a las criptomonedas. Por su parte Gates advirtió a aquellos entusiastas de las criptoinversiones que si tienen “menos dinero que Elon [Musk], probablemente deberías tener cuidado”, siendo algo más escéptico.

En entrevista con Forbes México en el marco del Talent Land 2022 en Guadalajara, Jalisco, el director general de Binance para Latinoamérica, Maximiliano Hinz, reacciona al respecto. “Así como cuando surgió internet había mucha gente que decía que no iba a servir para nada, ahora escuchamos las mismas voces diciendo que las criptomonedas no sirven para nada. Por suerte el tiempo le dio la razón a la gente que creía en internet”, apunta.

De este y otros temas conversa el directivo de Binance, como el mercado bajista que afecta a las criptomonedas, el “criptoinvierno” e incluso dejó ver que no merece la pena salvar a todos los proyectos de criptoeconomía tras esta corrección que vive el mercado mundial. Y claro, para él no es ni de cerca el fin de la criptoeconomía: “creemos que las criptomonedas son una tecnología disruptiva que llegó para quedarse, por lo cual entendemos que en 10 años el cambio de paradigma va a ser total”.

–¿Cómo se ha movido Binance en Latinoamérica en medio del criptocrash?

–La adopción de Binance en Latinoamérica viene muy bien, venimos creciendo de manera muy sólida. Esta corrección de mercado nos mantuvo con un número de usuarios activos bastante tranquilizadores porque entendemos que la gente se involucra en el mundo cripto en el largo plazo y se queda por la tecnología, entienden que esto es un cambio de paradigma y no solamente una apuesta de casino. Eso nos pone muy contentos y en estos eventos vemos cómo la gente se interesa más, quiere crecer, quiere aprender del tema de web 3.0, con lo cual vemos mucho crecimiento. La idea es continuar agrandando la torta, que todos podamos crecer porque lo que nos interesa es que la gente adopte cripto como algo de su día a día.

–¿Cuáles son los países de la región con mayor adopción de cripto?

–Tenemos adopciones muy fuertes en Argentina, Venezuela, generalmente eso está más ligado a la volatilidad económica de los países, pero también vemos un mercado muy fuerte también en Colombia. México obviamente es el país más grande de la región de habla hispana y tenemos una base de usuarios muy fuerte, todavía creemos que México tiene mucho potencial de crecimiento, todavía no ha explotado, pero tiene mucho potencial. Brasil es un país gigantesco, con lo cual la masa de usuarios es proporcionalmente la más importante por el tamaño del país.

–¿El ‘criptoinvierno’ le ha afectado a Binance?

–Binance se mantiene como una empresa privada, no hay un plan de salida a Bolsa, sigue siendo una empresa de capitales privados 100%. Binance es una empresa autosustentable, tenemos la posibilidad de seguir creciendo, mantenemos nuestra tasa de crecimiento, seguimos contratando, tenemos posiciones activas porque entendemos que esta corrección de mercado y este bajó que hubo en la economía a nivel global, que no solo afectó a cripto sino también a las finanzas tradicionales, es un ciclo más de mercado. Así como existen ciclos negativos, van a existir ciclos positivos. Venimos de varios ciclos positivos muy buenos, seguramente haya ciclos positivos en el futuro. Como entendemos eso, la idea es mantener el crecimiento, la expansión y esta idea de llevar cripto al uso diario.

–Bitso recortó su plantilla laboral ¿Binance tiene en sus planes hacer algo así?

–Nosotros seguimos contratando de la misma manera. De hecho, tenemos más de 1,000 posiciones abiertas. Seguimos expandiéndonos. Lejos de contraernos nos expandimos. Este año seguimos aumentando nuestra cantidad de personas contratadas.

–¿Binance ve a usuarios reculando del mundo cripto ante el mercado bajista?

–Siempre que existe una bajada en el mercado pasa esto. No es algo intrínseco del mundo cripto, es algo que también pasa en los mercados tradicionales, cuando baja la Bolsa de Estados Unidos la gente hace exactamente lo mismo, prefiere retirar los fondos y vender a pérdida. Lo que nosotros notamos es que existe interés y se siguen generando usuarios nuevos. Seguramente alguien vio disminuir sus ahorros y tiene miedo y por desconocimiento haya tomado algún tipo de decisión, pero en general, la gente está apostándole al largo plazo y entiende que este es un cambio de paradigma y es una corrección de mercado. Si un bitcoin que alguien compró en 40,000 dólares y ahora está en 22,000, prefiere esperar un poquito de tiempo y sabe que seguramente el valor se recupere y seguramente haya una remontada. Hay gente que sigue comprando, baja el precio y compran más. Esas personas son las que transmiten confianza del otro lado.

–¿Es el momento de comprar?

–No sé si existe un momento específico de comprar. Cada uno tiene que hacer su análisis de exposición al riesgo y decidir cuál es el capital que va a arriesgar. Así como cualquier otro tipo de inversión, existe siempre un riesgo aparejado. Si uno compra una acción de una empresa, es posible que esa empresa deje de existir el día de mañana por más que sea la más grande del mundo. No existe el libre riesgo. Comprar a los precios de hoy es tentador para algunas personas, pero existe el riesgo de que siga bajando o existe la posibilidad de que suba y sea una gran inversión. Uno siempre tiene que hacer ese análisis, si uno se quiere exponer y cuánto quiere exponer en ese riesgo.

–Hay multimillonarios a los que parece nos gustarles las criptomonedas…

–Son posiciones que hay que respetar porque cada uno puede creer en lo que quiera, no está mal tener una postura. Así como cuando surgió internet había muchísima gente que decía que internet no iba a servir para nada, ahora escuchamos las mismas voces que las criptomonedas no sirven para nada. Por suerte el tiempo le dio la razón a la gente que creía en internet y gracias a eso el mundo ha llegado a donde ha llegado. Nosotros creemos que las criptomonedas son una tecnología disruptiva que llegó para quedarse, por lo cual entendemos que en 10 años el cambio de paradigma va a ser total. No hay que pensar en criptomonedas solo como intercambio de dinero porque no lo son, son tecnologías descentralizadas, es un cambio de paradigma en todo, en la trazabilidad, en la creación de contenido, en cualquier tipo de proceso que se lleve hoy en día de una manera con el mundo web 3.0 puede cambiar totalmente.

–La corrección del mercado pone en riesgo proyectos cripto ¿hay que salvarlos a todos?

–Siempre que hay una tecnología que es incipiente y genera mucho interés, existen proyectos más estables y otros menos estables. No tiene sentido salvar proyectos que no son estables, que por ahí no tienen una propuesta de valor real, pero sí tiene sentido salvar a los proyectos que por alguna mala decisión financiera están en riesgo, pero el proyecto es sólido desde el punto de vista tecnológico o la idea.

–¿Esto no refleja una burbuja en la criptoeconomía?

–No creo que haya sido una burbuja, porque cuando las burbujas explotan pasan otras cosas, no es una burbuja de hecho el precio se estabilizó en mínimos mayores a los máximos previos, es decir, hoy están en 21,000 dólares y un máximo histórico previo fue de 60,000 con lo cual seguimos hablando de una fase de crecimiento.

–¿Vendrá una segunda generación de criptomonedas, por ejemplo, respaldadas por acciones de empresas?

–Eso existe. Muchas empresas hoy en día deciden emitir una ICO, Initial Coin Offering, en vez de generar una emisión de acciones en Bolsa. Cuando hablábamos recién de que hay proyectos que deberíamos salvar quizá son estos. Hay unos que empresas de verdad, que tienen gente trabajando, que tienen respaldo, que están generando. Es válido ese tipo de formas de hacer como una ronda de inversiones, de captar capital. Eso va a ir en aumento, a medida de que popularice el mercado cripto a nivel global, va a ir en aumento pensar en un ICO para lanzar una ronda de capitales.

–Ante el mercado bajista, la apuesta es de largo plazo y no como de casino…

–Es así. Cualquier análisis lógico siempre hay que tenerlo en cuenta en el largo plazo. Si uno entra y sale en el corto plazo, no está yendo por la idea y la tecnología, sino que está especulando, y que no está mal especular, porque los capitales especuladores existen porque la bolsa existe justamente para especular muchas veces, pero también hay que entender que las correcciones del mercado te obligan a analizar dónde estás poniendo el dinero.

–¿No es el fin de la criptoeconomía?

No es el fin de la criptoeconomía, vemos cómo esto cada vez más sigue creciendo y cada vez hay más interés. No veo un mercado con un sentimiento negativo en ese sentido.

