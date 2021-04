Por la naturaleza de su experiencia como matemático de profesión, así como su historia como uno de los cofundadores de Ethereum, el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, está en una posición única para comprender la importancia y la interacción entre la teoría y la aplicación cuando se trata del desarrollo de blockchain. Encontrar el equilibrio adecuado entre estas dos disciplinas es muy difícil, pero fundamental para lograr la adopción generalizada de las criptomonedas. Cualquiera que sea la cadena de bloques que resuelva este rompecabezas primero, probablemente se convertirá en la plataforma dominante en los próximos años.

Dicho esto, estos temas pueden parecer abrumadores para los curiosos criptográficos, así como para los entusiastas que han estado involucrados en la industria durante algún tiempo. Por lo tanto, me conecté con Hoskinson para tener una discusión sustantiva sobre los fundamentos teóricos de la criptografía, los mecanismos de consenso y la computación distribuida y explorar cómo su evolución se enmarca dentro de la historia canónica de las matemáticas y la informática. Esta entrevista es un poco técnica, pero hace un excelente trabajo al dividir temas complejos en términos simples, a menudo mediante el uso de ejemplos.

Forbes: Ha realizado un esfuerzo concertado para incluir el rigor académico y científico en el desarrollo de Cardano y las criptomonedas en su conjunto. ¿Puede explicarnos el proceso?

Charles Hoskinson: Hemos publicado 102 artículos durante un período de tres años. Una gran parte de esos 102 artículos estaba creando sólidos fundamentos teóricos para las criptomonedas en su conjunto, no solo para Cardano. Por ejemplo, escribimos un artículo llamado GKL15, que ha sido citado más de 1,000 veces, y es la forma canónica de ver qué es blockchain.

Otra parte de la cartera es la investigación industrial, donde dijimos: “Bien, ahora que tenemos la teoría, ¿qué puedes hacer? ¿Puede fragmentar (partición) una prueba de trabajo? ¿Puedes fragmentar la prueba de participación? Vamos a construir un motor de prueba de participación. Y eso no es necesariamente específico del protocolo, pero le da una sensación de capacidades. Por ejemplo, si quiero tener registros médicos anónimos o si quiero construir un sistema a escala global con miles de millones de acuerdos. ¿Qué necesito hacer realmente con un protocolo diseñado para que eso suceda?

Y luego, la tercera parte de nuestra cartera de investigación es específica del protocolo. ¿Cómo tomamos esas capacidades y las ponemos en un sistema? Ahora, vamos a los ingenieros, un tipo muy especial de ingeniero llamado “el ingeniero de métodos formales”: leen un artículo científico y realmente crean el plano. Es lo que arquitecto para un contratista general; el arquitecto dibuja estos planos, le muestra cómo hacer la casa, pero obviamente no la construyen, el contratista general lo hace. Esa es la parte más difícil.

Forbes: Muchas personas que se acercan a las criptomonedas y las cadenas de bloques pueden no darse cuenta de que las ideas del consenso y las redes descentralizadas no se originaron en las cadenas de bloques. ¿Cómo ese trabajo, con raíces en la informática y qué investigación está haciendo en lo que respecta a las cadenas de bloques?

Hoskinson: Los sistemas distribuidos son una de las áreas más antiguas de la informática, un problema conceptualmente muy simple pero, en la práctica, muy difícil. Uno de los pioneros fue Leslie Lamport. Escribió algunos de los artículos fundamentales, por ejemplo, los relojes Lamport, sobre cómo mantener la hora en un sistema distribuido. Eso fue en la década de 1970. También escribió Paxos, que es un protocolo de sistemas distribuidos. Ese fue el primero que se llamó “Resistencia bizantina”. Pero la idea básica es que en el momento en que dejas la comodidad de tu computadora portátil, tu teléfono celular o tu computadora y entras en la web, un sistema distribuido, entonces tu percepción de los eventos y la realidad es diferente a la percepción de los eventos y la realidad de otras personas.

Por ejemplo, digamos que estás más cerca de la computadora de Michael que de la de Jenny. Si algo sucede en la computadora de Michael, piensas que sucedió primero, pero Jenny pensaría lo contrario. Entonces, cuando les preguntas en qué orden sucedieron las cosas, Jenny pondría: Michael 2. Tú pondrías: Michael 1. El objetivo de los algoritmos de consenso y el cronometraje es crear un reloj lógico o un orden lógico y canónico de eventos. ¿Porque es esto importante? Supongamos que tiene un sistema financiero. ¿Quién obtuvo el intercambio si hay dos ofertas que entran al mismo tiempo? ¿Fue para Alice o Bob? Bueno, según cómo sea el orden de las cosas será el resultado. Por lo tanto, es muy fácil decir: “Elegiremos un punto de referencia común: un servidor central, como un servidor de Microsoft en Washington, y cualquier pedido que nos brinde será el punto de arranque”. Pero cuando estás en un sistema distribuido donde nadie tiene el control o nadie es más importante, resulta que es un problema mucho, mucho, pero mucho más difícil. Especialmente si admite lo que se llama actores bizantinos, personas que podrían mentir y engañar.

Definitivamente somos un gran contribuyente en este espacio, pero hay muchos grandes equipos como Algorand, por ejemplo, y el equipo de Cornell University dirigido por Emin Gun Sirer, el protocolo de Blancanieves, entre otros.

Forbes: Esto me lleva a la pregunta de prueba de trabajo / prueba de juego. Una de las características distintivas de Cardano fue el mecanismo de consenso de Ouroboros. Es posible que muchos no sepan que existen diferentes variantes de prueba de participación. ¿Puedes desglosarlo?

Hoskinson: En primer lugar, ya sea una prueba de participación o una prueba de trabajo, puede tener tres cosas que debe lograr con un algoritmo de consenso. Primero, debes elegir a alguien para que esté a cargo por un momento. Y eso podría ser un bloque o una época, pero alguna unidad de tiempo. Y esa persona tiene que hacer algo con ese poder, entonces hacen un bloqueo. Luego tienen que transmitir eso a todos en la red, y la red tiene que aceptarlo. Es como un juego de póquer: tienes que elegir a alguien para que sea el crupier, y esa persona baraja las cartas y las reparte. Luego, los jugadores recogen las cartas, miran las barajas y eligen aceptarlas como están o rechazarlas. Entonces, por ejemplo, si obtiene una mano de cartas que tiene cinco ases, diría que hay algo fundamentalmente mal en la baraja. Porque la baraja sólo debería tener cuatro ases, ¿verdad? Un protocolo de consenso hace exactamente lo mismo.

La principal diferencia entre la prueba de trabajo y la prueba de participación es esa primera etapa: la elección de alguien para que esté a cargo. Con un sistema de prueba de trabajo, es un proceso de minería meritocrático. Básicamente, estás extrayendo hashes y esos son como billetes de lotería que operan hasta que aciertas los números de la suerte. Luego dices: “Tengo un boleto dorado”. Y eso te da derecho a hacer un bloqueo. Cuanto mayor sea el valor del activo, más competencia obtendrá, mayor será el gasto de energía. El 99.9999997%, si no más, de la energía consumida por bitcoin es de esa primera etapa. Los otros dos son todo lo demás.

Con los sistemas de prueba de participación, en lugar de minar, decimos: “Vamos a seguir adelante y ponderar su participación proporcionalmente, tratarla como una lotería sintética y, en promedio, debería ganar esa cantidad”. La ventaja de la prueba de participación es que debido a que no tienes esos gastos indirectos y gigantescos de energía para decidir quién puede hacer un bloqueo, significa que puedes poner mucha magia en las otras dos etapas. Así que terminas obteniendo protocolos que son mucho más livianos y enormemente más eficientes energéticamente. Cardano, por ejemplo, es 1.6 millones de veces más eficiente energéticamente en este momento que Bitcoin.

Forbes: más del 70% de Cardano está apostado en este momento, para Polkadot es aproximadamente el 64%, Ethereum está muy por debajo. ¿Cuál crees que es una cantidad saludable de un activo para apostar durante algunas de las primeras etapas?

Hoskinson: Esta es una de esas cosas de manzanas y naranjas. Cuando hablas de apostar en un sistema consolidado (que tiene períodos de bloqueo que pueden abarcar desde días hasta más de un año), en realidad está haciendo una declaración muy significativa. Porque lo que está sucediendo es que estás diciendo que tu apuesta está bloqueada y que la gente no puede moverla, no puede gastarla. Eso significa que esos tokens se han sacado del suministro. Cuando miras la apuesta en Cardano, siempre son líquidos, no se requiere vinculación. Eso significa que sigue siendo una apuesta líquida, y ese es uno de los puntos de mayor confusión que solemos ver. Con Cardano, tienden a pensar que eso significa que la oferta circulante es mucho peor de lo que realmente es.

La otra cosa es que nuestro sistema también tiene votaciones en cadena, y fuera de Tezos probablemente somos los más avanzados allí. Eso significa que cuando tiene su participación, no solo puede delegarla, también puede usarla para votar propuestas de financiamiento y cambios en la cadena en su conjunto.

Forbes: Has hablado mucho sobre la importancia de la interoperabilidad cuando se trata de otras cadenas de bloques ¿Cuál es la forma correcta de encontrar ese equilibrio, de modo que las cadenas de bloques todavía están descentralizadas en el núcleo, pero también sean útiles más allá de algunos de estos casos de uso autónomos, como un sistema de pago?

Hoskinson: Lo que hace es concentrarse en la capacidad de mover información, valor e identidad entre cadenas, y luego deja que los mercados decidan dónde van a vivir las cosas. Es gracioso, todo el mundo quiere ser de código abierto hasta que no lo hace. Como dice Ethereum, “Oye, somos de código abierto, somos un ecosistema abierto. Pero, por cierto, queremos ser como Microsoft, con Internet Explorer y ActiveX, ¡encerrar a todos en nuestro ecosistema!” ¿No deberían los usuarios ser líquidos? ¿No debería ser líquido el valor de la información? Entonces, nos enfocamos en nuestros protocolos de comunicación entre cadenas. Escribimos muchos artículos describiendo básicamente lo que se puede y no se puede hacer en ese contexto y también los protocolos para permitirle mover valor y representar información de valor entre sistemas.

Pienso en que en los próximos tres a cinco años, lo que sucederá es que nuestra industria convergerá en un momento Wi-Fi en el que simplemente funciona. Y no importa en qué ecosistema se encuentre, será muy fácil para usted migrar de ese sistema al siguiente con alguna noción de tiempo de espera. Haces clic en un botón y ahora estás en Ethereum, y tardan unos minutos o unas horas hasta que estés allí. Haces clic en un botón, ahora estás en Cardano. Tarda unos minutos, unas horas y ya está. Eso significa que va a ser una carrera hacia el fondo, en términos de costos operativos. Entonces, si hay una aplicación que es muy costosa de ejecutar en un dominio, la gente simplemente huirá de ese dominio e irá a una cadena de bloques mucho más barata para operar; ese es el Internet de las cadenas de bloques al que probablemente nos enfrentamos.

Forbes: Quiero terminar preguntándote qué sigue para Cardano. ¿Qué viene en su hoja de ruta?

Hoskinson: Lo que hemos estado haciendo es unir todas las piezas. Estamos terminando la agenda de investigación de Cardano 2020, y la idea es que con el tiempo, a medida que la investigación se cristalice, la convertiremos en el mejor producto comercial que podamos.

Lo ideal es que recoja un número. El nuestro fue “hagámoslo en cinco años o algo así; hagámoslo todo para 2020”. Por supuesto, soy una persona muy optimista y tiendo a subestimar la ingeniería y la complejidad científica, por lo que no alcanzamos ese hito. 2021 es una especie de año de desbordamiento, en el que estamos trabajando juntos y encendiendo todas las cosas con las que soñamos durante los últimos cinco años. Eso incluye cosas como nuestra pila de gobierno, contratos inteligentes, nuestro estándar de metadatos, emisión de tokens, descentralización total.

Hemos alcanzado casi todos nuestros objetivos: hemos creado metadatos, ahora tenemos un token nativo. Hay más de 10,000 tokens emitidos en Cardano en solo un mes, lo cual es alucinante. Y en los próximos meses, activaremos los contratos inteligentes hasta la última milla desde allí, activaremos todos los componentes de gobernanza. Ya tenemos 20,000 personas participando con ellos, pero están funcionando como una cadena lateral, por lo que algunas de esas cosas deben estar vinculadas a la red principal.

Una vez que se encienden esas cosas, la comercialización de la plataforma ya está en marcha. Estamos logrando que los estados nacionales hagan cosas interesantes y estamos atrayendo a millones de usuarios a través de ese modelo. También estamos haciendo mercados financieros descentralizados, mercados de tokens no fungibles (NFT), es decir, todo lo que alguna vez se vio en el laboratorio de Ethereum.

Por: Steven Ehrlich