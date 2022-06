Entrevista | Julio Menchaca va por infraestructura en Hidalgo para aprovechar el AIFA

Hidalgo por primera vez tendrá alternancia, pues después de 89 años de haber gobernado el PRI, llegará Morena de la mano de Julio Menchaca, quien para impulsar el desarrollo económico del estado, buscará aprovechar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que está a 35 minutos de la capital de la entidad, Pachuca de Soto.

“El impacto del aeropuerto va a tener una repercusión social, económica, urbana en nuestra entidad. Está a 7 minutos de Tizayuca, 35 minutos de la capital del estado. Hay que impulsar la infraestructura, primero carretera, así como vía del Valle de México hacia el aeropuerto, que se prolongue hasta Pachuca, porque es la conexión con otras entidades del país”, declara a Forbes México.

El ahora gobernador electo militó por 35 años en el PRI, pues dejó este partido en 2015 cuando Carolina Monroy del Mazo era la presidente interina del tricolor. “(El tricolor) se había alejado de la esencia que nos formó como cuadros y fueron las dirigencias las que desviaron de este y de otros partidos políticos”, afirma Menchaca.

El 5 de septiembre, el morenista tomará protesta como gobernador, por lo que comenzarán con la transición de gobierno. Ante ello, el político asegura que este proceso será transparente y con las auditorias necesarias sobre los gastos que haya realizado el gobierno de Omar Fayad.

En este equipo de transición ¿revisará cómo deja el estado el gobernador Omar Fayad?

Desde luego, la entrega-recepción debe ser transparente, clara, puntual con las auditorías correspondientes, particularmente cuando se utilizan recursos públicos. No se trata de una persecución o de una revancha, pero sí una entrega seria y apegada a los lineamientos y a la ley. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos.

¿Qué le dice que tuvo 61% de los votos para gobernador?

Es muy satisfactorio que el resultado en Hidalgo haya sido no solamente de estas seis contiendas, sino de las anteriores, donde se obtuvo el mayor número de porcentaje de votación. Ese es un gran compromiso con las y los hidalguenses, es la confianza que depositaron en este movimiento, en su servidor y les vamos a responder con trabajo y resultados.

Sacó al PRI del estado ¿qué significa para usted?

Es un momento histórico, pero no es solamente de una persona. A mí me toca encabezar el movimiento, pero son miles de ciudadanos que tomaron esa decisión y que me toca enfrentar esa responsabilidad con mucha seriedad. Soy un parteaguas en la historia del estado y voy a aportar toda mi capacidad y experiencia para atender ese reto.

¿Cuáles son sus principales retos al llegar a la gubernatura?

El enemigo verdadero de todos los hidalguenses es la pobreza y la miseria. Combatir la pobreza en el estado es uno de los retos fundamentales. (También) generar las oportunidades para el desarrollo económico de la entidad, combatir la inseguridad, el cuidado del medio ambiente, porque hay zonas agraviadas.

En temas económicos ¿cuáles son sus retos principales y acciones con las que empezará?

Tengo la fortuna de haber estado en áreas de atracción en inversión tanto en mi actividad pública como privada, entonces la idea es generar las políticas públicas que permitan hacerle fácil a los empresarios que deseen invertir su capital y su experiencia para generar riqueza.

Ello eliminando la corrupción, dando las facilidades posibles, igualmente con el entorno de los derechos de los trabajadores para que haya esa multiplicación de riqueza, se inhiba la migración, porque hoy más de 400 mil están trabajado en Estados Unidos sin papeles.

También hay migración a otros entidades federativas buscando un empleo y esto tiene que revertirse en el menor plazo posible y se logra generando las condiciones para que todos aquellos deseosos de invertir en todos los sectores lo puedan hacer.

¿Ya tiene pláticas con inversionistas y cómo los atraería?

Durante la campaña estuve escuchando distintas intenciones de invertir en el estado y ganas de hacerlo y entonces creo que todas esas intenciones pueden transformarse en proyectos claros y reales.

Hidalgo es parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, ¿ya se reunió con los gobernadores de las entidades que conforman esta unión?

He tenido la posibilidad de platicar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en que se debe modificar la comunicación que se tiene ahora, porque Hidalgo no ha sido tomado en muchas decisiones metropolitanas, solamente en el caso del agua.

Generar un equilibrio en la entidad, pues su participación metropolitana es una exigencia de los hidalguenses y lo vamos a hacer efectivo como gobierno del estado y con la federación y los estados vecinos, como el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala.

Una de las obras importantes de este gobierno está cerca de Hidalgo, que es al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Estará haciendo algo para aprovechar esta construcción?

Desde luego, el impacto del aeropuerto va a tener una repercusión social, económica, urbana en nuestra entidad. Está a 7 minutos de Tizayuca, 35 minutos de la capital del estado. Hay que impulsar la infraestructura, primero carretera, así como vía del Valle de México hacia el aeropuerto, que se prolongue hasta Pachuca, porque es la conexión con otras entidades del país.

Y aprovechar el espacio que tenemos para todo lo que significa la infraestructura alrededor del aeropuerto desde la logística, almacenamiento y todo lo que pueda generar el aprovechamiento en el comercio internacional. Tenemos el espacio donde se iba a destinar para el aeropuerto, cuando estaban Hidalgo y Guanajuato compitiendo, pues ahora ese espacio se utilizará para aprovechar la cercanía.

¿Qué diferencia habrá entre los gobiernos priistas y el suyo, cuando usted militó por 35 años en el tricolor?

La convocatoria de Morena fue para mujeres y hombres de buena voluntad. Sí, efectivamente estuve muchos años como muchos, como miles de mexicanos, tuve una militancia partidista, pero a partir en 2008 dejé una representación popular, me dediqué a mis actividades particulares durante 10 años.

Dentro de esos 10 años decidí renunciar al partido, porque se había alejando de la esencia que nos formó como cuadros y fueron las dirigencias las que desviaron de este y de otros partidos políticos.

Le puedo decir que el libre albedrio nos permite redirigir nuestra vida personal y político. El haber tenido una religión distinta, o una relación, son decisiones que se toman en la vida.

