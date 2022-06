Entrevista | La inversión será importante para el crecimiento de Oaxaca: Jara

El 1 de diciembre, Salomón Jara tomará protesta como gobernador de Oaxaca, luego de obtener 60.26% de los votos en las pasadas elecciones en la entidad. Con ello, el estado tendrá su segunda alternancia y Morena sumará 22 entidades a gobernar.

Entre los retos del morenista está la reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán Agatha, el crecimiento económico de la entidad y la atracción turística, pues algunas zonas que reciben la mayor cantidad de visitantes salieron afectada por el fenómeno natural.

Salomón Jara, quien fue acompañante del presidente Andrés Manuel López Obrador por 18 años en recorridos por el estado, ahora encabezará la entidad y asegura en entrevista con Forbes México que los principales rubros en los que trabajará serán salud, empleo y seguridad, pero antes de ello tendrá una gira de agradecimiento, como lo hizo en su momento el presidente del país.

No te pierdas: Así queda el mapa político del país tras los resultados de las elecciones

¿Tras recibir su constancia de mayoría, qué viene?

Ya teniendo la constancia de mayoría, voy a visitar los 570 municipio de Oaxaca para darle agradecimiento y ponerme a las órdenes de todos y todas y trabajar desde abajo con nuestro plan estatal de desarrollo elaborándolo con participación del pueblo, expertos y todos los que quieran participar.

En estos cinco meses y medio que vamos a tener (antes de la toma de protesta), vamos a tener la oportunidad de ir trabajando abajo, preparándonos, construir un buen gabinete y posteriormente trabajar en tres rubros: salud, empleo y seguridad. Son los tres grandes temas que demanda el pueblo de Oaxaca.

En el punto de economía, ¿cuáles son las principales actividades?

Oaxaca tiene tres grandes destinos turísticos: Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco. Vamos a tener un gran apoyo a este sector, apoyar e impulsar la economía de los pescadores, lo mismo que en Oaxaca, es una zona turística importante, vamos a apoyar a los artesanos y para generar empleo es (necesario) que haya apoyo al campo con la plantación de 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables generando empleo permanente.

¿Cómo será este impulso, pues Agatha afecto zonas turísticas?

Principalmente lo que es la zona de Santa María Tonameca, San Agustinillo, Zipolite, Mazunte, esa zona fue afectada. Sin embargo, el gobierno federal está recomponiendo y nosotros lo que nos corresponde es reactivar el turismo, trayendo inversionistas para los hoteles, trayendo inversionistas a que vengan a nuestro estado a arriesgarse en el tema de hoteles, restaurantes y dando las facilidades que el gobierno da en lo que respecta a los permisos.

¿Ya ha tenido pláticas con inversionistas?

Ya se han acercado, tienen interés de invertir en Puerto Escondido, que es una zona importante por la autopista que se va a inaugurar para la conectividad de Oaxaca y Puerto Escondido.

Hemos tenido pláticas con empresarios de la Ciudad de México, con inversionistas del estado de Nuevo León que han querido venir a invertir a Oaxaca, ven que Puerto Escondido tiene un gran potencial por muchas razones: hay una playa que es Zicatela, que la utilizan los deportistas del surfing, y eso genera atracción turística. Eso genera atracción y además que la conectividad que vamos a tener entre Oaxaca y Puerto Escondido será de dos horas y (ya no) no de cinco horas.

Lee también: En 4 años, Morena arrebató 21 estados al PAN, PRI y PRD; gobernará a 56% de los electores

¿Cuáles son sus principales retos en el tema económico?

Tener un crecimiento económico importante en Oaxaca es tener las puertas abiertas a la inversión. Nos da gusto que con la construcción del Corredor Interoceánico, que es de Salinas Cruz hasta Coatzacoalcos, vamos a tener 10 parques industriales. A Oaxaca le corresponden seis, ¿qué significa? Que vamos a tener grandes zonas industriales que va a tener la comunicación en el Istmo de Tehuantepec.

En temas de seguridad ¿qué acciones va a implementar?

Un problema que viene creciendo en Oaxaca es el tema de la inseguridad, sobre todo los robos, asaltos en las colonias populares, zonas de comercio. Nosotros vamos a implementar la instalación de cámaras de vigilancia, la capacitación de policías, cuidado de las zonas donde están los robos más frecuentes.

¿Realizará auditorias para ver cómo le dejaron el estado?

Estoy en la espera de que en su momento se dé el equipo de transición, conozcamos como nos entregan la administración pública, las obras, las actividades. Indudablemente que vamos a tener auditoría, que se va a revisar cada dependencia, la función que tuvieron los hoy aún funcionarios públicos. No vamos a dejar impune cualquier acción de corrupción que se haya cometido.

Prometió revocación de mandato en Oaxaca…

A lo tres años, tal como lo hizo el presidente de la República, voy a impulsar la revocación de mandato. No puede ningún gobernante estar al frente de un gobierno si el pueblo no lo apoya. Si el pueblo no me da la confianza, no tendría nada que hacer.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube