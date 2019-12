Entrevista | Lastésis: un mensaje transversal contra el patriarcado

DW.- Miles de mujeres en el mundo lanzan entretanto la misma acusación lapidaria: “El violador eres tú”. Esta consigna no apunta únicamente a denunciar a individuos, sino que va contra un Estado patriarcal, según dicen. Y sigue resonando, imparable. Al respecto conversamos con Sibila Sotomayor y Daffne Valdés, quienes, junto a Paula Cometa y Lea Cáceres, fundaron el colectivo Lastésis.

DW:¿Por qué creen que “Un violador en tu camino” tuvo tanto eco, no solo en Chile, sino en muchas partes del mundo?

Sibila Sotomayor: Lo que pensamos -porque no lo sabemos y nunca lo habríamos imaginado- es que se debe a que el mensaje de la canción es transversal. Es una lucha común: la vemos aquí, la vemos en el resto de Latinoamérica, también en Europa, en Asia, en Oceanía, en África. Es una lucha que, lamentablemente, todavía estamos dando por todo el mundo, tanto mujeres como disidencias [Término de la sociología referido a identidades y prácticas culturales que salen de la norma habitual, N. de la R.], y creemos que por eso ha calado tan hondo y ha resonado de esa manera.

¿No ha habido una evolución, al menos en cuanto a la conciencia general, sobre la importancia del tema?

Daffne Valdés: Por lo menos se habla, por lo menos está sobre la mesa.

Sibila Sotomayor: Sí, pero si el tema aún está ahí es porque a nivel de políticas públicas o a nivel de cambios socioculturales no se ven avances.

La intervención creada por ustedes se ha realizado en países de distintos signos políticos. En Turquía fueron detenidas 6 mujeres porque el “insulto” al presidente es un delito. Eso no ha pasado en las democracias. ¿Creen que se puede hablar de un “Estado opresor” en el caso de países democráticos?

Sí. Esta canción nace a partir de una investigación que nosotras hicimos, relativa a diversas autoras, y sobre todo basándonos en lo que plantea Rita Segato en torno a la violación. Pero también antes estudiamos “Calibán y la bruja”, de Silvia Federici. Revisando mucha teoría feminista que analiza esto, podemos ver que la violencia no es solamente ejercida por seres humanos individuales, sino que es a un nivel estatal, porque es finalmente el Estado el que lo permite. Desde sus instituciones y organismos permite que suceda, y además permite muchas veces la impunidad. Entonces, incluso aunque estemos en democracia, sigue siendo un problema.

¿Aluden a estructuras más profundas?

Sí, porque finalmente el Estado se articula con el capitalismo, se articula con el patriarcado, es un Estado patriarcal y capitalista, entendiendo el capitalismo que se basa en los cuerpos de las mujeres, como planteaba por ejemplo Silvia Federici. Parte de su tesis es que el capitalismo se sustenta en el trabajo no remunerado que hacen las mujeres y en el de reproducción de nuevos trabajadores. Es todo un engranaje el que permite aquello. Por eso creemos que va más allá de hablar de si este es un Estado democrático o no. Es algo transversal, y no de hoy día, sino que se da a lo largo de la historia de la humanidad.

¿Y cual sería una alternativa a este modelo patriarcal?

Eso es hablar de un cambio de modelo universal… y tan macro. La verdad es que no podríamos proponer un cambio a ese nivel. Es una discusión filosófica para toda la vida… Porque está tan arraigado el patriarcado. Queremos erradicarlo de todas maneras, pero por ahora estamos apelando más al cambio sociocultural inmediato, a la paridad y la equidad en salarios, por ejemplo.

Entonces esperan un impacto concreto.

Por ahora sí. Hoy en nuestro país se está viviendo un fuerte estallido social, se está discutiendo la posibilidad de generar una nueva Constitución. Y una de las demandas es paridad, una asamblea constituyente que sea paritaria y también plurinacional para, a partir de la Constitución, poder ir generando también todos los cambios de políticas públicas que necesitamos para que no haya impunidad en estos casos de violencia contra las mujeres y de violencia en general que hemos estados viendo estos últimos meses en nuestro país.

Ustedes también se hacen eco de eso, más allá de la lucha feminista…

Estamos en contra de todas las violaciones a los derechos humanos que se han realizado en nuestro país a lo largo de su historia y especialmente en estos últimos meses, más allá de si es hombre, mujer, disidencia o persona no binaria. Condenamos todos estos actos de violencia y exigimos que no haya impunidad. Tiene que haber políticas de reparación también. Va a ser un largo proceso a nivel país porque la violencia ha sido terrible a nivel de represión, pero a eso se suma la violencia político-sexual, de la cual generalmente somos víctimas mujeres y disidencias.

También ha habido violencia contra carabineros…

Daffne Valdés: Es distinto. Porque son personas que están armadas, que están protegidas, que tienen resguardos. En ese nivel, no es comparable la violencia que pueden sufrir ellos como parte de su trabajo con la de las personas que no están armadas.

¿Creen que este estallido social va a conducir a los cambios profundos que se demandan?

Por lo menos esa es la esperanza. Tampoco hay vuelta atrás. De cualquier manera, no va a ser igual que antes. No sabemos qué tan efectivos o que tan radicales puedan llegar a ser esos cambios, pero no puede seguir como antes porque, en el fondo, es un sistema que colapsó. Entonces esto tiene que renovarse y tomar otro curso, porque ya no daba para más a nivel social, a nivel económico, a nivel político. No hay vuelta atrás.

¿Esto también se aplica al tema de los derechos de las mujeres?

Sibila Sotomayor: Esperamos que sí, que por fin nuestras demandas sean escuchadas. Porque es algo por lo que se viene luchando desde hace décadas.

Volviendo a su trabajo, ¿tienen a otras pensadoras en carpeta?

La verdad es que son muchas las mujeres que producen teorías feministas y que, lamentablemente, son invisibilizadas, también desde la academia. Y esa es igualmente una lucha que intentamos dar desde ese lugar… Son tantas las alternativas que tenemos, que aún estamos revisando, leyendo, antes de empezar a trabajar en una nueva tesis. Nuestra idea es trabajar cada año profundamente al menos en una tesis.

La repercusión que tuvo “Un violador en tu camino” de seguro les va a ayudar en la difusión de su trabajo

Daffne Valdés: Ese es uno de nuestros objetivos: que el mensaje de estas teóricas, o del feminismo, llegue a la mayor cantidad de personas posible. Por ese lado, está cumpliéndose el objetivo.

