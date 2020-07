[ENTREVISTA] Los dos mundos de DirecTV Go y su apuesta por el mercado en México

Para Juan Solá, vicepresidente de DIRECTV GO el momento por el cual atraviesa la industria del entretenimiento, responde a un proceso cíclico. Dice que al menos en la televisión, los cambios acontecen y seguirán llegando como hace 3 décadas.

“Había muchos canales y de repente apareció el cable y lo que hizo fue agregar y poner una oferta de X cantidad de canales. Justo está pasando lo que pasó hace 30 años en la televisión. Lo que nosotros estamos haciendo es cambiar el modo de distribución de contenido con el plus de la posibilidad de ser consumido con mayor libertad y mayor flexibilidad”, señala a Forbes México, Solá que se encarga de liderar la expansión del producto over – the – top (OTT) en Latinoamérica.

La compañía que recién arribó a México hace unos meses, promete una oferta que combina la programación de televisión en vivo y contenido on demand que incluye, entre otros, series, documentales, películas, deportes y contenido premium de socios como Fox, HBO, Disney, ESPN, Discovery en un mercado competitivo en donde participan jugadores como Netflix, Amazon y más recientes Tubi TV o Pluto TV.

TV Tradicional y On Demand

Sobre este último punto, Solá señala que el plus que tiene DireCTV GO ante sus competidores es que resulta ser una plataforma que combina la parte de TV tradicional o contenidos on demand, así como la flexibilidad de no trabajar bajo contratos.

“Nosotros apuntamos a dar más opciones, combinar lo mejor de los dos mundos, la televisión tradicional y el mundo on demand, apoyado de una oferta fuerte con muy buenos socios. Otro plus es la conveniencia, el hecho de poder tener acceso a múltiples métodos de pago, más formas de suscripción y también la disponibilidad de múltiples dispositivos para consumir el contenido. Y por último la libertad de no tener un contrato, de no tener que instalar el servicio, con la libertad de poder activarlo o desactivarlo en el momento que tu quieras”, señala el directivo.

Foco en la región de América Latina

La plataforma permite a los usuarios ver la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta. El servicio que actualmente está disponible en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, ofrece acceso a su programación a través de diversos dispositivos digitales compatibles con conexión a Internet como smartphones (Android, iOS), tabletas (Android, iOS), laptops y computadoras (Windows, Apple, Chrome), así como Apple TV, Samsung TV, Amazon Fire, Chromecast, Android TV y Roku (todos los dispositivos con versiones desde 2017 en adelante).

“Ha sido muy buena la aceptación por parte de los usuarios mexicanos. Es un mercado en el que hay que saber qué tipo de contenidos son sus favoritos y en los próximos días habrá mejoras. Estamos lanzando mayor cobertura en smart TVs, en móviles, todo eso va a generar mayor tracción”, detalla el directivo.

Para los diferentes mercados de la región, la plataforma responde conforme sus patrones de consumo ya que son distintos. “Va cambiando y la combinación que queremos ese ese mix que tenga entretenimiento con contenido on demand y contenido local”.

Solá señala que México es un país de alto consumo de entretenimiento y deportivo, sin embargo señala que a diferencia de Argentina, por ejemplo, que aparte consumen noticiarios, las ofertas se van adaptando con base en los gustos de los usuarios de su plataforma.

“La oferta de noticieros comparado con México es muy grande (en Argentina), se consume mucho más noticias. Te vas adaptando sobre lo que se consume más. Sin embargo para México el tamaño del mercado le da una cuota extra. El peso del contenido de entretenimiento es importante para México así como de deportes y fútbol. Las recetas las vamos adaptando con base en el tipo de mercado”, dice.

Hace unos meses también anunciaron su arribo a México plataformas como Tubi TV o Pluto TV las cuales compiten en el mercado de entretenimiento con titanes como Netflix o Amazon Pirme.