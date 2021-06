Entrevista: Mictlán, el videojuego mexicano, atrae interés de PlayStation

Fortuito, muy poco probable, casi imposible pero sobre todo “cómico” es como Guillermo Alarcón, el emprendedor mexicano detrás de Mictlán, el juego más ambiciosos sobre culturas prehispánicas, define haber conseguido la atención y posible apoyo de dos de los ejecutivos más importantes de Sony PlayStation.

“Fue una historia muy cómica, uno de nuestros seguidores etiqueto a Shuhei Yoshida, que es una eminencia en el mundo de los videojuegos y presidente de SIE (Sony Interactive Entertainment) y a John Eternal, director de Cuentas Globales de PlayStation. Yoshida san respondió en Twitter diciendo que le encantaba la idea de Mictlán y que le mandáramos un mensaje, el problema es que nuestra cuenta de Mictlán en Twitter no está verificada entonces no podíamos mandarle mensaje”, comenta Alarcón en entrevista con Forbes México.

Para buena suerte del joven mexicano, radicado en Japón actualmente y lugar donde ha comenzado el desarrollo del juego, el interés por parte del ejecutivo era real y no un cordial mensaje para responder a un comentario de un usuario en internet.

“Pasaron dos días y estábamos buscando su correo electrónico, pero no lo encontramos. De suerte Yoshida san nos mandó un mensaje diciéndonos que ya nos había agregado, y así continuamos las pláticas”, dice Alarcon.

Sin perder la comicidad, los tuits los llevaron a mails, y semanas sin noticia alguna debido a que los mensajes caían en la bandeja de Spam del alto ejecutivo de Sony, eventualmente a mensajes entre cuentas personales y finalmente a una reunión para presentar Mictlán.

“Sony quiere apoyar a desarrolladores en LATAM y a proyectos con diferente tipo de narrativas especialmente culturales, nos dieron acceso al hardware de desarrollo de PlayStation 5 y su equipo de ingenieros en Japón y Estados Unidos”, presumió Alarcón en el Facebook de Mictlán tras la presentación con los ejecutivos de Sony PlayStation.

Como publicara Forbes México, hace un par de meses, Mictlán comenzó a llamar la atención de usuarios de internet por su ambiciosa propuesta de convertirse en el primer juego de mundo abierto desarrollado por mexicanos sobre culturas prehispánicas, cuyos personajes, ambientes, música y mitología han sido documentados y contrastados con información contenida en códices, libros y materiales históricos.

Los desarrolladores han trabajado de cerca con historiadores y arqueólogos

Algo que, de acuerdo con Alarcón, llamó la atención de los ejecutivos de Sony.

“Aplaudieron mucho el trabajo de investigaciones que hemos hecho con nuestro equipo de historiadores y arqueólogos, y les pareció excelente que México y mexicanos puedan representar su cultura dentro de un videojuego.

“Creo que lo que más les gustó fue la iniciativa de una historia diferente a las narrativas que usualmente se manejan en videojuegos, Mictlán es una propuesta fresca y diferente, John el director de cuentas globales nos comentó que ellos quieren apoyar a estudios que usualmente no reciben el apoyo y la visibilidad que tienen otros”, explica Alarcón.

Pese al encanto con el juego, los ejecutivos de Sony PlayStation le propusieron a Alarcón y al equipo de desarrollo de Meta Studios: crear una demo “para octubre o noviembre”, en la que pudieran ver algo de la historia, conocer la dinámica del modo del juego y algunos de los cinematics.

Una enorme y compleja tarea no solo por el contrarreloj al que se enfrentan para cumplir la fecha, sino también porque aunque el objetivo de Meta Studios es hacer de Mictlán un título AAA, parecido a juegos como Assassin’s Creed o The Last of Us, el estudio mexicano tiene apenas 10% del talento humano con el que contaron esos desarrolladores.

“Mictlán tiene en desarrollo menos de 7 meses, usualmente y en promedio un videojuego con este nivel de realismo y complejidad tarda en desarrollo mínimo 2 años en producir un tráiler, y aún más en producir un gameplay demo para un vertical slice, lo que nos pone en una situación de crunch muy muy intensa, pero no imposible”, asegura Alarcón.

El estudio por ahora se encuentra trabajando en el tráiler que hará debut en su campaña de Kickstarter “para octubre”. Al mismo tiempo, trabajar la demo viable para poder presentarlo a los ejecutivos de PlayStation en noviembre de 2021.

El juego sigue en fase de desarrollo por lo que aún se desconoce la historia central

Para subsanar la falta de talento, Alarcón dice que Meta Studios se ha zanjado el favor de “líderes en la industria que nos están apoyando técnicamente cuando tenemos algún problema técnico”, pero confiesa que no será una tarea sencilla: “somos un estudio indie y la mayoría de nuestro equipo está aprendiendo al mismo tiempo que crea el videojuego, hasta el momento no existe ningún proyecto de mundo abierto con nivel de realismo en América Latina”.

Aunque el apoyo de PlayStation está lejos de estar garantizado, Alarcón afirma que incluso de llegar a obtenerlo, no les gustaría que Mictlán fuera un exclusivo de su consola PlayStation 5, pues entiende que en México y América Latina, Xbox tiene una comunidad muy grande.

“Al final del día tomaremos la decisión que sea la mejor para nuestros fans, para nuestros empleados y para el futuro de la industria de videojuegos en México y en América Latina”.