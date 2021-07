Con experiencia política por más de 45 años, en diversos cargos públicos desde jefe delegacional hasta senador, ahora Ricardo Monreal buscará la candidatura presidencial de Morena en 2024 y propone que el contendiente sea elegido por consulta popular o si es por encuesta, que la haga el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Forbes México, el senador -quien conoce al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador desde que eran militantes del PRI en 1976- asegura que sólo buscará la candidatura presidencial con Morena y aseveró no tener segunda opción.

“No tengo ninguna segunda opción. Quiero ganarles (a los otros aspirantes a la candidatura presidencial por Morena) a la buena. En ese sentido estoy decidido a participar”, enfatiza.

Desde su oficina en el Senado, donde sobresale un cuadro del expresidente Benito Juárez, el morenista propone que sea mediante una consulta popular a militantes y simpatizantes de Morena como se elija al candidato presidencial, pues actualmente en la lista de aspirantes está él, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Si ya estamos haciendo consultas públicas si se juzgará a expresidentes, porque no una consulta entre militantes y simpatizantes de Morena para seleccionar a su candidato a la Presidencia por seis años”, dice.

El también coordinador de Morena en el Senado considera -sin decir nombres- que ya hay “equipos” encaminados para las elecciones presidenciales.

“Para mí ya los equipos están encaminados incluso, cada equipo está debidamente incrustado en procesos de movilización política en los estados y municipios”, asegura.

Ha dicho que estará en la bolera electoral en 2024 ¿usted va a la boleta con Morena o sin Morena?

No, con Morena y aliado al presidente Andres Manuel López Obrador sin que esto implique desviación de recursos ni de preferencia política. Mi intención es ganarle a la buena a los demás compañeros al interior de Morena con reglas claras, con piso parejo, sin discriminación y sin exclusión. Esa es la idea para fortalecer el proceso democrático que vive el país y profundizar el cambio de régimen que inició en 2018.

Si la encuesta no le favorece, ¿qué hará?

En principio he dicho que busquemos un mecanismo distinto a la encuesta tradicional. Esta encuesta que se hace al interior del partido, que nadie conoce, que no hay transparencia, en esa no estaría de acuerdo, pero si se hace una encuesta o dos externas con una espejo, podía participar o la consulta a la ciudadanía. Si ya estamos haciendo consultas públicas si se juzgará a expresidentes, porque no una consulta entre militantes y simpatizantes de Morena para seleccionar a su candidato a la presidencia por seis años.

En 2018 se hizo una encuesta con el INE para elegir al dirigente de Morena ¿apoya una encuesta así para seleccionar al candidato presidencial?

Sí apoyaría una encuesta con el INE, sin duda.

¿Ve división al interior de Morena con estos posibles candidatos a la presidencia?

La sucesión anticipada genera divisiones. Para mí ya los equipos están encaminados; e incluso, cada equipo está debidamente incrustado en procesos de movilización política en los estados y municipios.

¿Qué lectura le da la reunión que tuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con gobernadoras de Morena?

Normal, ella está en su trabajo y me parece normal. Es parte de lo que está viviendo México en esta sucesión (presidencial) adelantada.

Se fue el senador Martí Batres al gobierno de Claudia Sheinbaum ¿qué lectura le da? Se ha dicho que se fue a formar parte de su equipo rumbo a las elecciones 2024

Seguro es parte del equipo de ella y me alegra, porque siempre lo ha sido. Es un buen senador, es un buen legislador, buen político, y le va a ser de mucha utilidad.

¿Está formando su equipo para las elecciones presidenciales?

No, yo no tengo equipo, el equipo es el que me ayuda con los senadores. Nosotros estamos trabajando institucionalmente sin ningún sobresalto, porque creemos que la sucesión está muy adelantada y puede generar división interna.

¿Es la primera vez que se adelanta la sucesión presidencial tres años de que termine la actual administración?

En la historia, sí es la primera vez que se da. Es mucho, demasiado tiempo (tres años).

¿Qué consecuencias podría traer esto?

División, recursos económicos demasiado expuestos, precipitación en las decisiones políticas y distracción de la tarea fundamental de los precandidatos que desviarán su atención para dedicarse a la campaña.

¿Tiene segunda opción si no queda como candidato de Morena a la presidencia?

No tengo ninguna segunda opción. Quiero ganarles a la buena. En ese sentido estoy decidido a participar.

¿Si gana la candidatura, continuará las políticas de Andres Manuel López Obrador?

Sí, vamos a profundizar el proceso democrático y el cambio de régimen.

¿Cómo se ve en diciembre de 2024 ?

Como presidente. En diciembre de 2023 me veo como candidato, y en septiembre de 2024, como presidente electo.

¿Cómo califica la legislatura que terminó?

Como una legislatura productiva, porque logramos aprobar la agenda legislativa que nos propusimos en la campaña. Revertir las reformas estructurales, la gran parte de ellas, pero es la fijación de bases del cambio de régimen de la Cuarta Transformación.

¿Cuáles son los temas que vienen para el próximo periodo?

Tres prioridades que ha enunciado el presidente: reforma eléctrica, reforma política y Guardia Nacional. Los tres son importantes.

¿Ve el panorama para que sean aprobadas?

No va a ser fácil pero vamos a aplicarlos. Se requiere que los partidos políticos de oposición la voten y no la veten. Estoy trabajando con ellos, estoy platicando.

¿Cómo ve a la oposición en esos temas ?

Después de la elección de 2021, la veo más difícil, más reflexiva. En términos parlamentarios no flexible, más analítica y con una estrategia política de no estar de acuerdo con la agenda nuestra.

La oposición ha rechazado la reforma electoral por la desaparición de representación proporcional. ¿Cómo logrará que pasen esos tres temas?

Una vez que tengamos el contenido de la iniciativa, que ha anunciado el presidente que nos enviará, veremos. El presidente la estará enviado en agosto, según estoy enterado para ubicar la discusión en septiembre. De las tres iniciativas sólo tengo descripciones generales. Cuando lleguen, nos meternos a estudiar, a trabajar y a convencer a la oposición.

En la pasada legislatura hubo temas controversiales como la del Banco de México y la de redes sociales, ¿dónde quedaron?

Están sub judice, están por dictaminarse. Estamos intentando nutrirlas con nuevos elementos para continuar con la discusión y aprobación en su caso.

¿Ha modificado la iniciativa de redes sociales?

La de redes se va a nutrir y cada vez es una exigencia mundial la regulación de plataformas.

Con las elecciones del 6 de junio hubo cambios en la Cámara de Diputados, ¿ve favorable que pasen temas para que lleguen al Senado?

Sí, creo que el parlamento entrará a una etapa interesante de cambios y modificaciones. Ahora lo las importante es el cambio económico que llegará el próximo mes.

