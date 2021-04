Nos somos el partido de Alfredo Adame. Ni de izquierda, ni de derecha: centro incluyente, que apoya a empresarios, es gay friendly y feminista. Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no son nuestra base electoral. Aliados de la Cuarta Transformación, pero no paleros. De esto y más habla el presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP) en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano.

En entrevista con Forbes México, De Antuñano Padilla –ex funcionario de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal– asegura que RSP va a encarar su primera elección no con el objetivo de conservar el registro, sino de pelear “a campo abierto, cuerpo a cuerpo”. Confiesa que se sienten con posibilidades de ganar entre seis y ocho diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, y cuatro diputaciones federales.

Sobre la reciente polémica por la filtración de un audio que compromete a su candidato a diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan, Alfredo Adame, el presidente de RSP en la ciudad opina que es el resultado de un “encontronazo entre lo viejo y lo nuevo”. Y se explica: “la política electoral está secuestrada por los políticos profesionales que no quieren que participe gente de otros sectores, creen que solo ellos pueden hacer política, quieren los cargos solo para ellos”.

-¿Por qué dar una candidatura a Alfredo Adame?

-Los candidatos se seleccionaron con una convocatoria abierta al público y luego a través de un proceso interno. Mientras nosotros hacíamos un ejercicio de apertura, los partidos viejos hacían encuestas fallidas, organizando acuerdos bajo la mesa, comprando candidaturas con recursos públicos. RSP irrumpe con nuevas formas de toma de decisiones y por ende, con nuevos actores. Entre eso, hay dos artistas y un luchador. No los rentamos, son amigos nuestros de hace muchos años. De este mosaico de identidades está compuesta la planilla de RSP. Nosotros no somos como el Partido Verde que compra una candidatura con fama para atraer votos de manera superficial.

De Antuñano asegura que aunque muchos de sus candidatos incursionan por primera vez en la política, son formados, a través del Centro Universitario Trilingüe y del Laboratorio de Construcción Programática de RSP, en temas como procesos parlamentarios, gestión municipal y gobernanza. “Estamos permanente capacitándonos”, dice.

“Eso hacemos nosotros, pero yo pregunto ¿qué preparación tienen los alcaldes y diputados que están hoy en el cargo? Te aseguro que estamos mejor formados los artistas, deportistas, empresarios, feministas, los jóvenes que contienden por RSP que las personas que están actualmente gobernando. Libra por libra te lo aseguro”, afirma el también candidato plurinominal al Congreso capitalino.

-¿Son un partido de izquierda?

–Están tan inoperantes las ideologías del siglo XXI que declaramos por muertas a las izquierdas y derechas, porque han resultado ineficaces en la administración del país. El progresismo que nosotros estamos promoviendo tiene que ver con la tesis del desarrollo compartido por un lado, no con la lucha de clases, ni con el libre mercado. El desarrollo compartido sobre todo en materia económica. No estamos en contra de los empresarios, al contrario, creemos que la iniciativa privada, articulada con el gobierno, tiene que ser garantes del desarrollo social y económico del país.

-¿Se quedan en el centro?

-Si lo quieres ver en un escenario geoideológico, podrías apegarte a las tesis de Norberto Bovio cuando habla de centro. Habla de dos tipos de centro: el incluido y el incluyente. El centro incluido son todos los partiditos, que el Verde hoy está con el PAN y mañana está con Morena, que se venden al mejor postor. Nosotros seríamos centro incluyente ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro partido caben tanto los empresarios como los sindicalistas, somos progresistas, pluralistas.

Para el presidente de RSP, “el político tradicional mexicano de lentes negros, bigote, que llega en su camioneta, ha caducado. El sistema de partidos ha llegado a la conclusión de su ciclo histórico, ya no representan a los ciudadanos, los partidos están muy desprestigiados porque han derrochado la confianza ciudadana miles de veces”.

-Entonces ¿por qué crear un nuevo partido?

-Hasta ahora es la única manera de acceder a poder público, hoy es el único instrumento que permite la ley. Hay dos maneras de transformar las instituciones: desde adentro o desde afuera. Incluso terminando esta elección vamos a plantear que se rediscuta el sistema de elecciones del país.

-Como ex perredista ¿piensas que el PRD perderá el registro?

-Gobernó la ciudad muchos años, incluso tuvo un florecimiento ganando varias gubernaturas en un momento dado. En un análisis duro, te diría que el acta de defunción del PRD tiene fecha y es el día en el que firmaron el Pacto por México con (el entonces presidente) Enrique Peña Nieto, el día en que los dirigentes traicionaron su historia. De ese día a hoy, solo son coletazos que van a derivar en la pérdida del registro. Ya son capaces de cualquier cosa, se aliarse con la derecha, con el régimen que habían combatido, ya no hay pudor. Como el sol: salió, resplandeció y se tendrá que ocultar. Ahora es el momento del progresismo.

-¿Serán aliados de la Cuarta Transformación?

–Somos aliados de las causas del presidente (López Obrador), de la Cuarta Transformación, evidentemente, pero no somos subordinados, ni empleados, ni paleros del presidente. Compartimos causas, programa y diferimos en métodos y en la parte instrumental, pero mientras está pasando esto, la derecha muestra su rostro siniestro y se amalgama PRI, PAN, PRD, Coparmex y El Yunque e integra un frente golpista cuyo único objetivo es golpear al presidente. Lo que están poniendo en discusión es cómo golpear al gobierno, y nosotros creemos que eso no es una propuesta de carácter programático para la ciudadanía.

-¿Se acabó la corrupción con la Cuarta Transformación?

-Eso pasa por dictámenes administrativos técnicos, pero yo creo que la cruzada del presidente (Andrés Manuel López Obrador) todos la compartimos, pero la corrupción no se va a erradicar por decreto, tiene que acompañarse la voluntad presidencial con una serie de procedimientos administrativos que garanticen la transparencia y el ejercicio honesto de la función pública.

-¿Cuál es la apuesta de RSP?

-Nosotros sembramos toda la ciudad, no hoy, hace muchos años, y vamos a cosechar buenos resultados electorales en toda la ciudad. Nuestros tiros de precisión estarán en Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac. Y vamos a dar pelea en zona centro: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco. Nosotros no tenemos problemas de registro. Creemos que tenemos la fuerza suficiente para tener entre seis y ocho diputados locales. Nos hemos fijado una meta de medio millón de votos en la ciudad.

-¿Los maestros del SNTE votarán por RSP?

-Es muy fácil responder esa pregunta, porque (Alfonso) Cepeda, el dirigente del SNTE, pidió registro como partido. Tan no está con nosotros el sindicato que su líder intentó hacer un partido, que le negaron el registro, y movió todo el aparato para allá. Nosotros no tenemos ese control del Sindicato. Hay simpatías de profesores, claro, como hay simpatías de otros sindicatos, pero en lo individual, no en el término corporativo. Además en la Ciudad de México no ha habido participación activa del sindicato de maestros en la construcción del partido. En el país lo han hecho a título individual.

-¿Habrá alianzas, declinaciones?

-Con otros partidos, ni de broma. Vamos a competir de tú a tú con los otros partidos. No habrá concertaciones, ni acuerdos debajo de la mesa. Le vamos ir a ganar a Morena, al PAN y a quien se nos ponga enfrente. No habrá declinaciones, la instrucción del partido es llegar hasta el final. Cero voto cruzado, vamos a ir por las tres papeletas. Si lo logramos vamos a tener autonomía política, ideológica y financiera para poder llevar a cabo los planes que tenemos, porque si no nos van a decir ‘como yo te ayudé, ahora tienes que votar así’, y eso no es lo que queremos.

-¿Veremos en RSP una bancada aliada del gobierno central?

-Veremos una bancada votando en coincidencia en lo que estemos de acuerdo, y votando en disidencia en lo que no estemos de acuerdo. Aliados, pero no paleros. Con el gobierno, pero también con los que piensan distinto. Hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero no se puede hablar con ellos, no les importa. Vamos a provocar puentes de comunicación, estar polarizados es muy riesgoso, nosotros queremos ser ese punto de equilibrio.

