Entrevistamos a Leslye Headland por ‘The Acolyte’, nueva serie del universo ‘Star Wars’

The Acolyte es la nueva serie del universo Star Wars que estrena Disney+. Se trata de un serial de ocho episodios situados unos cien años antes de los sucesos del Episodio I: la amenaza fantasma. Leslye Headland, conocida por la serie Muñeca rusa, es la showrunner del proyecto, es decir, quien lo creó y lo ha llevado del papel a la pantalla. Incluso se encargó de la dirección de los dos primeros episodios que ya se pueden ver en el servicio de streaming.

“La idea de The Acolyte –cuenta Leslye a Forbes en una entrevista vía Zoom– comenzó con el interés en dos hermanas que tenían visiones del mundo diametralmente opuestas. Y una de ellas piensa que tiene razón y la otra cree que tiene razón. Y, sin embargo, una de ellas es luminosa, una de ellas es oscura; una es buena, la otra mala. Y creo que eso fue muy convincente para mí”.

Los personajes en cuestión son Osha y Mae, ambas interpretadas por Amandla Stenberg y ambas con la creencia de que la otra había muerto años atrás, cuando eran niñas y su familia sufrió una desgracia que acabó con ella. Las hermanas provenían de una familia de brujas.

“Pensé que el aquelarre de brujas debería ser un grupo femenino. Principalmente porque asociamos a las brujas con mujeres. Lo podemos ver desde el Mago de Oz hasta Hansel y Gretel. Estos grandes mitos sobre lo malas que son las brujas nos lleva de nuevo a este concepto dualista de que las brujas son malas, pero en realidad tienen mucha benevolencia, bondad y compasión dentro de ellas”. Es decir, la dualidad que permite abordar el tema de las gemelas en un nivel más profundo.

The Acolyte comienza con el asesinato de la maestra jedi Indara (Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix) a manos de una guerrera misteriosa que domina la fuerza de una forma desconocida en esa época de paz instaurada en la Alta República liderada por los jedis.

A Osha, quien dejó interrumpido su entrenamiento jedi con el maestro Sol (el coreano Lee Jung-jae, protagonista de El juego del calamar), se le acusa del crimen. Pero apoyada por su mentor, se suma a la búsqueda de su hermana, la guerrera que podría romper el equilibrio instaurado.

Además de Sol y ella, la misión la integran el joven jedi Yord (Charlie Barnett) y la padawan del maestro, Jecki Lon (Dafne Keen), quien desconfía abiertamente de Osha.

Leslye Headland utilizó recursos visuales que remiten a la trilogía original, y también un diseño de producción que actualiza el aspecto del universo Star Wars al mismo tiempo que conecta con lo hecho con anterioridad. Con exitosos spin-offs seriados como The Mandalorian y Andor, Headland dice que “el desafío de hacer una nueva historia en el universo de Star Wars es simplemente el miedo a fracasar, de decepcionar a los fans, de decepcionar a George (Lucas, creador de Star Wars), de decepcionar un legado. Realmente tuve que superar ese miedo para poder ejecutar lo que creo que es una muy buena pieza de Star Wars, una parte del legado de Star Wars”.

Para esta serie, Headland no se tuvo que preocupar por buscar al reparto adecuado. Simplemente contó con quienes fueron su primera opción. “No hubo proceso de casting porque obtuve mi primera opción para cada personaje”, sostiene Leslye.

Aunque tenía sus dudas con respecto a que Lee Jung-jae aceptara, al final no hubo problema. “Era una estrella de cine coreana, así que no estaba segura de que fuera a hacerlo. Pero finalmente pudimos conocernos y charlar sobre de qué se trataba esta historia, cuál sería el arco de su personaje y aceptó unirse a nosotros, lo cual fue encantador. Manny Jacinto (Qimir) fue mi primera opción, Amanda Listenberg fue mi primera opción, también Dafne Keen y obviamente mi esposa, Rebecca Henderson (Vernestra Rwoh) fue mi primera opción. Entonces realmente no hubo ningún proceso. Así que se trataba simplemente de convencer a todos de que lo hicieran”.

–¿Qué te motiva a seguir contando historias?

–Oh, lo que me impulsa a seguir contando historias es la supervivencia. No sé qué más hacer en el mundo y tengo mucha suerte de que me paguen por hacerlo y de que sea mi trabajo.

*Javier Pérez hace reportaje, crónica y entrevista, así como crítica de cine y cobertura de temas culturales. Dirige ForoFoco. Nadie quiere acompañarlo al cine: no para de comer palomitas ni de hablar de otra cosa.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias