‘The Big Bang Theory’ llega a su fin: esta noche se transmite el último capítulo

Con la posibilidad que se encuentren en su sala para compartir una habitual comida china y un cierre a toda lágrima, The Big Bang Theory presenta hoy su capítulo final tras 12 temporadas de buenos momentos.

La cita será hoy a las 8 por CBS en Estados Unidos y en México el 2 de junio a las 9pm por Warner Channel.

Los productores de la serie revelaron que el episodio final será un especial de una hora dividido en dos capítulos: el primero titulado «La constante del cambio» y el segundo «El síndrome de Estocolmo».

Será la última vez donde veremos en acción a Sheldon, Amy, Leonard, Penny, Howard, Bernadette y Raj cerrando el ciclo que empezaron aquel 24 de septiembre de 2007.

En la ocasión sabremos por fin qué pasará con el proyecto que Sheldon y Amy presentaron para ganar el Nobel. Veremos a Penny y Leonard tratando de ocultar un secreto y el buen Raj, con nuevo amigo.

De acuerdo al Hollywood Reporter, Jim Parsons quien protagoniza a Sheldon Cooper, fue quien decidió dar fin a la serie.

«Fue la primera vez que se me ocurrió que tal vez no me gustaría firmar otro contrato después de la temporada 12».

Con la salida de Parsons, el creador de la serie, Chuck Lorre prefirió no continuar con el show pues estimó que no hay forma de hacerlo sin el reparto completo.