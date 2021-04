¿Eres persona física asalariada? Haz esto desde ahora para evitar problemas con tu declaración anual 2021

A estas alturas, muchos trabajadores asalariados ya han presentado su declaración anual 2020 y han recibido su devolución de saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR), o bien, todavía están a la espera de la misma.

Aunque el proceso está muy avanzado para la declaración del año fiscal pasado, es importante que te cerciores de hacer lo que esté en tus manos este 2021 para que llegues a diciembre con la tarea bien hecha y, en la declaración que harás en abril de 2022, aumentes tus posibilidades de obtener un saldo a favor.

En +Dinero entrevistamos a Mario Beltrán, consultor contable, fiscal, corporativo y patrimonial para saber qué aspectos debes tener ya revisados de enero a la fecha, así como en los meses por venir. Toma nota.

Revisa tus o movimientos mes a mes

La primera recomendación es que revises cómo se van generando tus movimientos de ingresos y gastos en el año.

Puede ser que tengas una cuenta bancaria donde recibes tu nómina, pero si en esa cuenta o en otra recibes otros ingresos, tu declaración anual podría tener inconsistencias.

Supongamos que al año ganas 200 mil pesos por concepto de nómina, pero en tu(s) cuenta(s) hay 280 mil pesos. “Ese tipo de inconsistencias dan lugar a lo que se llama discrepancia fiscal. En estos casos, la persona física tendría que explicar a la autoridad fiscal cómo obtuvo ese exceso de gastos sobre ingresos”, explica el especialista.

Como ves, los depósitos en las cuentas bancarias pueden ser un tema delicado cuando se trata de conceptos distintos a la nómina. La sugerencia en este sentido es que no permitas que te depositen tandas, préstamos y mucho menos prestes tu cuenta para que alguien más reciba dinero por esa vía. Eso puede ser el origen de muchos problemas.

Además, esto también trae a colación lo relativo a los gastos informativos, esto es, si un asalariado recibe algún préstamo o donativo en el año y este excedió de la cantidad de 600 mil pesos, tiene la obligación de informarlo. Si la cifra es menor, no hay obligación, pero de cualquier manera se sugiere informarlo.

2. Verifica la información proporcionada por tu patrón

Es recomendable que antes de enviar tu declaración anual 2021 revises una vez más la información generada todo el año, pues llega a suceder que el patrón genera información incorrecta de manera involuntaria.

“Se han visto algunos casos en donde aparecen patrones fantasmas, por ejemplo, el asalariado pudo haber trabajado en 2020 para un solo patrón, pero al consultar la información precargada en la plataforma del SAT al final del año, resulta que tiene tres patrones. Hacer la conciliación de toda esa información es tan importante como recibir el acompañamiento para corregirla cuando corresponda”, señala Mario Beltrán.

La sugerencia es que revises en la página del SAT con tu RFC y contraseña el detalle de los recibos de nómina que tu patrón te va timbrando, esto quincena a quincena.

Otra opción es consultar el “visor de comprobantes de nómina para el trabajador” del SAT al cual se accede con el RFC y la contraseña. Aquí se pueden corroborar los datos que el patrón timbró a través de la nómina en todo el año, esto para tener mayor certeza.

3. Asegúrate de que tu clabe interbancaria sea la correcta

Este es uno de los requisitos para que proceda la devolución de saldo a favor del ISR. Asegúrate de que la clabe sea la tuya, no debe ser la de algún familiar o amigo.

“Este año se han visto algunos casos en los que terceras personas ponen su clabe interbancaria y el SAT les está devolviendo el saldo a favor. Aquí desafortunadamente no se puede hacer mucho porque se trata de un sistema automatizado. Todavía no hemos visto las consecuencias de esos depósitos automáticos que hace el sistema del SAT en cuentas que no son del contribuyente, pero sí ha sucedido”, advirtió el consultor contable y fiscal.

4. Cerciórate de que tu domicilio fiscal también sea el correcto

Este 2021 se modificó el Código Fiscal de la Federación respecto al artículo 22 y se establece una causal de no presentación de la solicitud de saldo a favor cuando el domicilio fiscal del contribuyente persona física se encuentra como no localizado. De hecho, es uno de los principales argumentos del SAT para rechazar las devoluciones este 2020.

“Aquí la recomendación es que el asalariado revise en su constancia de situación fiscal el estatus de su domicilio, que se encuentre como localizado. Si hay algún error, debe gestionar la verificación ante la autoridad fiscal”, aconseja el especialista.

5. Durante el año recaba tus deducciones personales para lograr un saldo a favor

Para el caso particular de los honorarios médicos, dentales, honorarios de nutriólogos y psicólogos, asegúrate de cumplir dos requisitos:

Solicitar el comprobante fiscal correspondiente y que este tenga la clave de uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) D01, es decir, de Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Esto porque el SAT no lo precarga y, aunque no es un impedimento legal, se recomienda para no tener este tipo de problemas en el rechazo de la devolución.

“El segundo requerimiento es que desde un peso hagas esos pagos con cheque, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Si pagas en efectivo, aun sea una cifra menor a 2,000 pesos, no se va a reconocer como una deducción personal y no va a generar el efecto de un posible saldo a favor de Impuesto Sobre la Renta”, finalizó el especialista.

Si has cumplido con esto en lo que va del año ¡felicidades! ¿No es así? Bueno, ahora ya sabes cómo poner en orden todo a partir de ahora.