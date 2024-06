Eric Schmidt está probando en secreto drones militares con IA en un rico suburbio de Silicon Valley

El año pasado, el tecnólogo multimillonario Eric Schmidt fundó silenciosamente una empresa secreta de drones militares, White Stork . Ahora, la startup sigilosa ha comenzado a probar su avión guiado por inteligencia artificial, tanto en la sede de Hillspire, la oficina familiar de Schmidt en Menlo Park, como en el frente de la guerra en Ucrania, donde el ex CEO de Google se ha promocionado continuamente como el principal defensor del país. gurú de la tecnología.

Después de que Forbes revelara la empresa en enero, Schmidt silenciosamente le cambió el nombre y aceleró su desarrollo, que, según fuentes en condiciones de conocer, implica el uso de inteligencia artificial para ayudar a los drones a localizar objetivos en el campo de batalla. Los vecinos del bloque de oficinas de 25.000 pies cuadrados de Hillspire, que se encuentra entre una hilera de casas, restaurantes y una estación de Caltrain en el rico suburbio, vieron recientemente a personas volando pequeños drones desde el patio cerrado del edificio. Y dos personas familiarizadas con las actividades de Schmidt en Kiev dijeron a Forbes que su equipo ha estado probando prototipos de drones con el Ministerio de Defensa de Ucrania y está solicitando su opinión.

Una de estas personas asistió a una manifestación reciente para partidos como el 14º Regimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una unidad especializada que se encarga del reconocimiento y la guerra con drones. El Ministerio de Defensa de Ucrania no respondió a una solicitud de comentarios.

Schmidt, que anteriormente tuvo una autorización de seguridad del gobierno y que recientemente instó a los legisladores estadounidenses a aprobar el paquete de ayuda exterior que proporcionará a Ucrania 61.000 millones de dólares en financiación militar, ya ha estado en primera línea. En 2023, viajó a Ucrania para ver de primera mano la guerra con drones, lo que le valió el aplauso de Mykhailo Fedorov, el Ministro de Transformación Digital, quien lo llamó “audaz y heroico”.

“Él se preocupa por Ucrania y nos ayuda mucho”, dijo Fedorov a Forbes . “Es una leyenda que ha creado mucho por sí mismo”.

Eso incluye otras herramientas que se utilizan en primera línea. Cuando un operador de drones ucraniano comenzó una transmisión en vivo usando Google Meet, el servicio de videollamadas del gigante tecnológico, el ex director ejecutivo de Google sonrió, dijo Fedorov a Forbes . “¡Oh, genial!” Fedorov recordó lo que dijo Schmidt. “Yo fui quien ideó este producto en primer lugar”.

Schmidt declinó hacer comentarios.

Las operaciones de la empresa se ven aún más ofuscadas por una constelación de LLC y empresas asociadas.

El desarrollo de los drones de White Stork se ha visto favorecido por un flujo constante de contrataciones notables. En los últimos meses, White Stork ha robado al menos una docena de empleados de Apple, SpaceX, Google, agencias del gobierno federal y la propia organización filantrópica del multimillonario, Schmidt Futures, dijeron varias fuentes a Forbes . Su experiencia abarca el aprendizaje automático, la industria aeroespacial, las cadenas de suministro y las adquisiciones. Estas contrataciones tácticas han ido acompañadas de reclutamiento de base en universidades y hackatones de IA, algunos organizados personalmente por el propio Schmidt.

Mientras tanto, Schmidt, de 69 años, ha buscado el consejo de luminarias de Silicon Valley como su amigo Sebastian Thrun, creador del laboratorio X de Google, cuyo papel de asesor en White Stork informó Forbes anteriormente . Junto a él trabaja Hendrik Dahlkamp, ​​ex director de aprendizaje automático de Apple y graduado del laboratorio de robótica de la Universidad de Stanford de Thrun . En 2005, Thrun y Dahlkamp formaron parte de un equipo de Stanford que desarrolló un robot ganador del DARPA Grand Challenge. En Google, trabajaron juntos en vehículos autónomos y Dahlkamp desarrolló la tecnología de mapeo visual que se convertiría en Street View para Google Maps. Más tarde, Dahlkamp se unió a Apple después de que el fabricante de iPhone adquiriera la startup de cámaras de seguridad que cofundó, Lighthouse AI, junto con sus patentes para tecnología de reconocimiento facial y detección de profundidad 3D. Su perfil de LinkedIn indica que dejó la empresa en octubre pasado, y las fuentes le dijeron a Forbes que él y Thrun están desarrollando un software de orientación visual habilitado para IA para el proyecto de drones de Schmidt.

En un puesto de avanzada en Oakland, un miembro del personal de White Stork que solía trabajar como ingeniero principal de láseres espaciales en SpaceX ha estado colaborando con el asesor principal de White Stork, Damon Vander Lind, quien anteriormente trabajó en la extinta compañía de aviación de Thrun, Kitty Hawk, dijeron fuentes con conocimiento de el asunto. En SpaceX, este miembro del proyecto parecía ser parte del equipo que desarrolla un sistema de comunicaciones láser para los satélites Starlink. Antes de eso, trabajaron en la empresa de imágenes satelitales Planet Labs, donde investigaron la órbita y el posicionamiento de nanosatélites.

Junto con Dahlkamp y Vander Lind, la creciente lista de empleados de White Stork incluye a Mark Stonich, ex vicepresidente de abastecimiento y sostenibilidad de la cadena de suministro en Google, que ahora dirige las operaciones y la cadena de suministro en White Stork, y Will Roper, fundador de la startup de defensa respaldada por Schmidt. Istari Digital y miembro de la Junta de Innovación de Defensa del Departamento de Defensa . El equipo también está formado por un ex ingeniero aeroespacial senior de Kitty Hawk, un ex funcionario de controles comerciales de defensa del Departamento de Estado y miembros de la oficina familiar de Schmidt. Ninguna de estas personas respondió a una solicitud de comentarios.

Vander Lind, Stonich y Roper estaban entre un grupo de asociados que asistieron a una reunión con Schmidt y Thrun el verano pasado en Kiev. También estuvieron presentes altos funcionarios ucranianos, Oleksandr Kamyshin, ministro de industrias estratégicas del país en tiempos de guerra, y Yulia Svyrydenko, primera viceprimera ministra.

Una organización benéfica no relacionada llamada White Stork que entrega ayuda a Ucrania ya existía cuando Schmidt eligió el mismo nombre.

A pesar de una serie de visitas públicas a Kiev, Schmidt se ha esforzado por operar su proyecto de drones de forma sigilosa. Poco después de que Forbes diera la noticia de sus planes para White Stork, la startup se rebautizó como “Project Eagle”, según tres fuentes familiarizadas con el esfuerzo. Los registros del nombre de dominio de “projecteagle.net”, la dirección de correo electrónico que ahora utilizan los miembros del proyecto, muestran que se registró recientemente en febrero.

Las operaciones de la empresa se ven aún más ofuscadas por una constelación de LLC y empresas asociadas. Una de esas empresas, llamada Merops, fue fundada por Vander Lind y el ex ingeniero de SpaceX el año pasado, describiendo su propósito como “investigación y desarrollo de ingeniería aeroespacial”. Otros incluyen Aurelian Industries, Swift Beat y Volya Robotics, que Forbes vinculó al proyecto en enero. Sólo Volya Robotics, una entidad estonia incorporada por Hillspire el año pasado, incluye a Schmidt como propietario. ( Una organización benéfica no relacionada llamada White Stork que entrega ayuda a Ucrania ya existía cuando Schmidt eligió el mismo nombre).

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Schmidt se ha posicionado como un experto en el conflicto y ha escrito varios artículos de opinión destacados sobre las estrategias de batalla del país y una nueva era de “guerra en red”. Para el Wall Street Journal , predijo con optimismo que los drones “suicidas” o “kamikazes”, municiones merodeadoras que esperan de manera oportunista a sus objetivos antes de destruirlos, rehacerían la guerra. “Al igual que los murmullos de los estorninos, enjambres despiadados de drones kamikazes potenciados por IA rastrearán objetivos móviles y colaborarán algorítmicamente para superar las contramedidas electrónicas del enemigo”, escribió.

Pero unos meses más tarde, en un artículo de opinión para Time , la brutalidad de la primera línea ucraniana había suavizado sus escritos con una “realidad en el barro” que requería una referencia más adecuada a un conocido estudioso del nihilismo.

“Las tropas terrestres, con drones sobrevolando sus cabezas, saben que están constantemente bajo la atenta mirada de pilotos invisibles a unos pocos kilómetros de distancia”, escribió con Will Roper, socio del Proyecto Águila. “Y esos pilotos saben que potencialmente están en la mira del oponente mirando hacia atrás. Me vienen a la mente las palabras de Nietzsche: “Y si miras el abismo durante un tiempo suficiente, el abismo te devolverá la mirada”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

