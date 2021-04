Fue error negar relación con NXIVM; rivales lo usan para ganar votos: Clara Luz Flores

Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, afirmó que afirmó que su contrincante el priista Adrián de la Garza Santos usa con cobardía un curso que ella tomó con Keith Raniere, fundador de la organización NXIVM, la cual albergaba una secta sexual, para ganar votos en la elección del próximo 6 de junio.

“Mi error fue no aceptar ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso, pero lo que hacen mis rivales es cobarde, (…) para ganar votos confunden al verdadero criminal y a las personas que simplemente tomaron un curso”, declaró en un video la aspirante de Morena, PVEM, Nueva Alianza y Partido del Trabajo,

“El fundador (Keith Raniere) resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional, que hoy está en la cárcel”, manifestó la candidata a gobernadora de Nuevo León.

Flores Carrales recordó que varios líderes de opinión, empresarios, políticos, artistas y hasta el mismo Dalai Lama tomaron cursos o se entrevistaron con Raniere.

El 24 de marzo pasado, Adrián de la Garza Santos, candidato del PRI, mostró una entrevista entre Clara Luz Flores Carrales y Keith Raniere, donde hablan de temas políticos y sociales.

“Clara Luz Flores ha negado pública y sistemáticamente conocer a este delincuente (Raniere) y ser parte de esta secta (NXIVM). Sin embargo, la información hoy en mi poder muestra lo contrario y es irrefutable”, dijo el candidato priista.

Keith Raniere se convirtió en un gurú de la autoayuda y la motivación personal con la organización de Programas Ejecutivos de Éxito (ESP, por sus siglas en inglés), a través de la cual impartía talleres de cinco días por los que cobraba 5,000 dólares.

Después fundó NXIVM, con sede en Nueva York, y con centros operativos en Estados Unidos, México, Canadá y el resto de América Latina.

Raniere fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, y deportado a Estados Unidos en 2018, por los cargos de tráfico sexual y trabajo forzado.

Según las investigaciones, el fundador de NXIVM marcaba con metales calientes a sus esclavas sexuales con sus iniciales y las obligaba a tener relaciones siempre que él quisiera.

La ex presidenta municipal de Escobedo contó que acudió al curso con Raniere porque vivía en angustia y miedo por los ataques recibidos por el crimen organizado.

“Terminando mi periodo como alcaldesa (de Escobedo) busqué ayuda profesional y me recomendaron el curso que habían tomado más de 10,000 personas, lo tomé y eventualmente me entrevisté con su fundador”, manifestó Clara Luz Flores.

La candidata mencionó los ataques que padeció del crimen organizado mientras fue alcaldesa: “La policía coludida con el crimen organizado secuestró a parte de mi gabinete, sobreviví a 13 atentados, secuestraron a mi hijo al cual torturaron y perdió los riñones”.

Agregó que sus rivales hoy cobardemente están difamando a su hijo por su trasplante, al decir que fue un privilegiado “sin saber todo el dolor que significó”.

“El vivir bajo presión me reto a impulsar a Escobedo innovando en materia de seguridad pública, protegí de la violencia familiar a miles de mujeres con la Puerta Violeta y con los relojes salvavidas”, dijo.

Flores afirmó que no descansó hasta que Escobedo quitó de raíz “la fábrica de delincuentes” que tenía gracias a la justicia cívica y la mejora de cuerpos policiales.

La Policía de Proximidad, dijo la expriista, trazó una la política de cero corrupción y en su modelo de seguridad soluciones para los problemas de seguridad pública de Escobedo.

“El resultado fue que nos convertimos en uno de los cinco municipios más seguros de todo el país, reconocido por el gobierno del estado, federal y las mejores de Estados Unidos y la Naciones Unidas”, añadió.

“Como consecuencia de todo esto, los grupos criminales en pleno embarazo de mi hijo Alejandro me pusieron una bomba, ya no solo temía por mi vida, sino por la de mis hijos. Mi angustia todos los días estaba por las nubes, no podía dormir, no podía estar tranquila”, narró Clara Luz Flores.

