Es alarmante que Zelenski no supiera sobre el ataque al ducto Nord Stream: Kremlin

El Kremlin afirmó que una información del Washington Post según la cual un militar ucraniano coordinó el ataque a los gasoductos rusos Nord Stream era especialmente alarmante, dado que el periódico también afirmaba que el presidente de Ucrania no tenía conocimiento de ello.

Nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones del 20 de septiembre de 2022, que se produjeron frente a la isla danesa de Bornholm y rompieron tres de las cuatro líneas del sistema que suministra gas ruso a Europa.

El Washington Post informó de que Roman Chervinski, un militar ucraniano de alto rango con profundos vínculos con los servicios de inteligencia de Ucrania, fue el coordinador del ataque y citó a personas no identificadas familiarizadas con la operación que afirmaron que el presidente Volodímir Zelenski se mantuvo al margen.

Según el Post, Chervinski recibía órdenes de altos cargos ucranianos que, en última instancia, dependían del comandante en jefe, el general Valeri Zaluzhni.

Un portavoz del ejército ucraniano dijo a Reuters el domingo que no tenía “ninguna información” sobre lo publicado por el periódico.

“Las huellas de Ucrania en este sabotaje, este acto terrorista, aparecen cada vez más en los informes, las investigaciones y las informaciones de los medios de comunicación”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Se dice que el presidente Zelenski puede no haber sido consciente de tales acciones por parte de sus subordinados de las agencias de seguridad. Es una señal muy alarmante no solo para nosotros, sino también para los países de Occidente”, dijo Peskov.

“Si el régimen de Kiev ya no controla la situación en su propio país, esto es alarmante y también debe tenerse en cuenta”.

El 26 de septiembre se registró una fuerte caída de presión en los gasoductos bajo el mar Báltico y los sismólogos detectaron explosiones, lo que desencadenó una oleada de especulaciones sobre quién saboteó el multimillonario proyecto que transportaba gas ruso a Alemania.

Algunos altos cargos estadounidenses y europeos sugirieron inicialmente, sin pruebas, que Rusia había volado sus propios gasoductos; una afirmación idiota, en palabras del presidente Vladimir Putin.

Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que Occidente está detrás de las explosiones del Nord Stream, en particular Estados Unidos y Reino Unido, que niegan estar implicados.

The New York Times y The Washington Post han informado de que Ucrania, que ha negado repetidamente su implicación, estuvo detrás del ataque.

El periodista de investigación Seymour Hersh ha informado de que buzos de la armada estadounidense destruyeron los oleoductos, una información que Washington niega.

En una publicación de blog titulada “Cómo destruyó Estados Unidos el gasoducto Nord Stream”, Hersh afirmó que el plan se urdió en 2021 en las más altas esferas de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que lo publicado por Hersh era “totalmente falso y una completa ficción”.

Con información de Reuters.

