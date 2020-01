Es ‘demasiado pronto’ para declarar emergencia global por coronavirus: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió no declarar “una emergencia de salud pública de alcance internacional” por la propagación del coronavirus detectado en China, del que se han diagnosticado más de 600 casos en humanos y 17 muertos; al señalar que es “demasiado pronto“.

No obstante, el organismo internacional no descartó la posibilidad de volver a convocar a su comité de emergencia más adelante para analizar de nueva cuenta una eventual emergencia internacional, una designación que suele emplearse cuando se trata de epidemias graves.

"Make no mistake. This is an emergency in #China, but it has not yet become a global health emergency.

WHO’s risk assessment is that the outbreak is a very high risk in China, and a high risk regionally and globally"-@DrTedros on new #coronavirus

