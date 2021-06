Es elemental que una clase media sea aspiracionista: expertos

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a un sector de la clase media por no ser solidaria, sino aspiracionista, expertos en el tema señalaron que la aspiración es el motor de este sector y del desarrollo de un país.

“Creo que es elemental que una clase media sea aspiracionista, eso la distingue. Me parece que es el motor de esa clase media y creo que esas aspiraciones las hacen ser este segmento en las preferencias políticas el factor de indecisión. por su aspiración es ‘quien me da más’ y es sano”, dijo Mariana Campos, economista por el ITAM.

En el foro de “La importancia de las clases medias”, realizado por UNE México, comentó que la declaración del mandatario federal fue porque “le dolió” que este sector “le haya volteado la espalda” a Morena en Ciudad de México.

“Me parece que su opinión viene más desde la derrota de esas elecciones que lo que en realidad representa la clase media”, enfatizó y sostuvo que la solidaridad es parte de los mexicanos.

“En México tenemos una clase media, y creo que es parte de nuestra cultura, solidaria. No entiendo en qué se basa esa opinión (del presidente) dado que los mexicanos son conocidos por su solidaridad y tenemos estas manifestaciones que la sociedad y sociedad civil se mueve ante una tragedia”, mencionó.

Además, señaló que las políticas publicas mal conducidas en México le puedan pegar a la inversión que pueda hacer la clase media; por ejemplo, en la educación de sus hijos.

“Creo que el gobierno tiene que tener mucha atención en los cambios que hace a los programas, porque sí puede dañar más que temporalmente la pertenencia a una clase media”, alertó.

Luis de la Calle, exsubsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México, recordó que -según un estudio de la INEGI- 40% de la población es clase media; además, mencionó que las declaraciones del mandatario son equivocadas.

“Creo que el presidente está equivocado y se contradice cosas que ha dicho en el pasado. Había dicho que el crimen organizado en México es resultado de que la gente es pobre. Cosa que no estoy acuerdo, porque eso implica que el ser pobre te orilla a ser criminal”, mencionó el también coautor del libro Clasemediero. Pobre no más, desarrollado aún no.

Explicó que los pobres en México no son criminales, sino mucho de los que cometen delitos “están muy lejos de ser pobres”. Enfatizó que se deben crear mejores condiciones de vida para que la gente tenga opciones, lo que significa -dijo- expandir la clase media.

“Hay una especie de contradicción. Si lo que queremos es expandir la clase media para que haya menos pobreza y haya más opciones, eso debe ser una cosa positiva”.

