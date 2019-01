¿Es falsa la foto en redes sociales de la primera planta que brotó en la Luna?

China hizo brotar una semilla de algodón en la cara oculta de la Luna, la primera planta extraterrestre de la que tenemos constancia (sin contar con las estaciones espaciales), sin embargo el problema es que las fotos que circulan por internet sobre la semilla supuestamente germinada están tomadas en la Tierra.

Pero esto tiene una explicación.

El pasado 3 de enero, China hizo historia al aterrizar por primera vez en la cara oculta de la Luna con una nave no tripulada en la misión Chang’e 4.

Días después, los científicos de la Universidad de Chongqing realizaron un experimento al colocar en un recipiente hermético tierra, aire, agua, levadura, huevos de mosca de la fruta y semillas de algodón, colza, patata y arabidopsis. Todo con el objetivo de crear un ecosistema en miniatura y así estudiar la viabilidad de una posible futura colonia humana en la Luna.

En un entorno lunar, las moscas serían los consumidores y la ​levadura los descomponedores que producirían el dióxido de carbono necesario para las plantas, mismas que proporcionarían material para hacer tela, las patatas y arabidopsis comida, y la colza podría usarse para generar petróleo.

Pero aunque fue satisfactorio no es lo que aparenta.

Según la agencia estatal de noticias de China, Xinhua, este experimento de 1.47 millones de dólares está siendo un éxito y el aterrizador Chang’e 4 ya envió fotos de su primer brote.

