Es falso que una playa fuera privatizada durante mi gestión en Semarnat: Mariana Boy

Es absolutamente falso que la playa La Lancha fuera privatizada durante mi gestión, aseguró Mariana Boy Tamborrell, procuradora ambiental de Ciudad de México.

“La playa ubicada en el estero La Lancha, en Bahía de Banderas, Nayarit, ha estado concesionada a particulares desde el 1 de marzo del año 2001 a la fecha, para uso exclusivo de protección (No. DGZF-100/01)”, dice un comunicado.

De acuerdo con Boy Tamborrell, “es absolutamente falso que durante mi gestión como Directora General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZMTAC) de SEMARNAT –del 1 de Agosto 2013 al 16 de mayo de 2016– se hubiera entregado a un desarrollo inmobiliario una playa virgen para su uso exclusivo, como falsamente se afirma”.

La información publicada por @MXvsCORRUPCION respecto de una presunta “privatización” de la playa #LaLancha en Nayarit, es falsa e inexacta. Aquí les dejo un video explicando el caso. pic.twitter.com/5UFmh29N8E — Mariana Boy (@mariana_boy) July 24, 2019

De acuerdo con el comunicado, la concesión original se otorgó a favor del C. Fernando Senderos Mestre. No obstante, con autorización de la SEMARNAT y bajo el procedimiento previsto en el artículo 77 fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales, se cedieron los derechos y obligaciones de dicha concesión a la empresa Ranchos La Lancha Punta Mita, S.A. de C.V. el 13 de diciembre de 2013. En ningún momento cambió el tipo de concesión, que es para “uso exclusivo de protección” por lo que NO existe uso o explotación comercial alguno.

