Es más seguro usar la TDC en las ventas Hot Sale

El comercio electrónico es el preferido para cada vez más personas que buscan ahorrar, además de tiempo y esfuerzo, también dinero.

Hasta los comerciantes saben de las bondades de esta forma de transacción que les permite segmentar mejor sus ventas, sin dejar de masificar y ahorrarse los gastos fijos del locatario común. Para muestra del interés por esta tendencia, esta sexta emisión del Hot Sale: la venta en línea más grande de México.

El mega evento “virtual” de compra y venta organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), pretende sumar este 2019 a más de 400 comercios participantes y recaudar 11 mil millones de pesos en tan solo 6 días, un 28.5% más que en la edición de 2018, según los directivos de AMVO.

¿Por qué te conviene usar la tarjeta de crédito si compras en línea?

Durante esta semana explotarán las ofertas online en cientos de productos y servicios. Si estás tentado a aprovechar alguna, o bien ya eres un usuario habitual del comercio electrónico, es conveniente recapitular porqué la tarjeta de crédito (y no de débito u otro medio) es el método de pago más eficaz.

A continuación, cuatro razones de peso:

1) Son los plásticos más seguros.

En caso de cargos no reconocidos, es más sencillo reclamar y evitar el cobro, mientras que con uno de débito se complica el tema de la devolución del dinero. Una buena idea es tener una tarjeta de crédito exclusiva para estos cargos.

En caso de no contar con una tarjeta de crédito, puedes hacer lo mismo con una de débito, pero nunca la de nómina, deberá ser una específica para estos movimientos donde transfieras únicamente el saldo necesario para la compra o pago direccionado.

Importante: Mantén tu información financiera a salvo, recuerda que las tarjetas bancarias no se prestan, de esta forma evitas que tus datos anden en manos de alguien más. En ese sentido, también es importante no compartir esta información o fotografías de tus tarjetas por redes sociales, chats o correo electrónico (ni mantener los estados de cuenta en este medio), para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia.

2) Todas las tarjetas de crédito están vinculadas a las alertas del banco.

Estas medidas son un básico en la actualidad. Sin embargo, es importante que verifiques cada cargo que te reportan, aunque sea mínimo, ya que podría ¿tratarse de un primer cargo extra sólo para verificar que tienes dinero disponible. Y aunque hayas estado pendiente de tus alertas, siempre confirma que todas las compras en tu estado de cuenta corresponden a aquellas hechas por ti, corroborándolas con tus vouchers o recibos.

3) Tienen seguros o protección de compras.

Si tu plástico esté avalado por redes de pago como Visa o MasterCard o bien American Express, es prácticamente un hecho que cuentas con algún tipo de protección de compras, además de la garantía que te ofrezca el comercio o establecimiento donde compraste. El seguro de compras protegidas llega a proporcionar reembolsos por el robo y/o daño accidental de la mercancía adquirida. Usualmente el plazo de la garantía es de hasta 180 días posteriores a la fecha de compra y para que sea válido el producto debe haber sido pagado íntegro con la tarjeta de crédito. Recuerda en todos los casos aplican restricciones y exclusiones, lo mejor es asegurarte si la modalidad de tarjeta que tienes incluye este beneficio.

4) Incrementas tus programas de recompensas.

Aunque no sea tu intención usar los puntos en determinadas compras o no sean válidos en los consumos que te interesa hacer en este momento, el hecho de utilizar tu plástico genera de forma automática ganancias que se abonan al programa de beneficios asociado a tu plástico. Las ventas como Hot Sale o Buen Fin, donde invariablemente vas a comprar con algún tipo de descuento, son una buena ocasión para usar la tarjeta y de paso, acumular puntos. Dado que éstos, generalmente tienen una vigencia de uno a cuatro años, podrás usarlos en una mejor ocasión, cuando los productos de tu interés no necesariamente estén en rebaja.

No olvides revisar las condiciones de venta con tarjeta de crédito, especialmente las que son diferidas a meses con o sin intereses, ya que un descuido de tu parte – por ejemplo- olvidar una fecha de corte, podría invalidar toda la promoción y ver el saldo total a pagar en el siguiente corte.