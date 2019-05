Es momento de nuevos líderes, no sólo de políticos o religiosos: Obama

São Paulo, BRASIL.- Actualmente el mundo necesita de otro tipo de líderes, no solo aquellos que se han consumado como tales y se han esforzado en destacar en temas como políticos y religiosos, es momento de voltear a la tecnología y a lo digital.

Así se refirió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la inauguración del VTEX Day, el evento de comercio electrónico más grande de America Latina que se celebra en São Paulo, Brasil, en donde llamó a las diversas sociedades a trabajar en la consolidación de figuras de liderazgo con las cuales puedan interactuar las nuevas generaciones.

“Se necesitan personas que piensen críticamente, incluso sobre sus propios puntos de vista. Líderes no solo políticos sino que en conjunto con los económicos, religiosos, entre otros, definan el futuro de la sociedad”, dijo el expresidente de 57 años.

Dijo que cree en un capitalismo pero que no se base en la destrucción de otros y del planeta, sino en uno que beneficie a la sociedad.

“Necesitamos de líderes que se responsabilicen en maneras que nunca lo han sido, que se hagan los mejores cuestionamientos y críticas de lo que está bien de lo que está mal y con base en esto corregir”, señaló.

En una conferencia en el principal centro de exposiciones de la capital económica brasileña, ante un auditorio con más de 10 mil personas en la platea y más de 5 mil asistentes por transmisión en pantallas, Obama habló sobre nuevas tecnologías, el escenario económico mundial y la educación.

«La educación no es caridad, no es un favor para los pobres. Si inviertes en educación, estás dando oportunidades y haciendo tu mercado más rico y tus empresas se vuelven más exitosas», afirmó el ex mandatario del país norteamericano.

En la edición 2019 del VTEX Day, la cumbre de comercio electrónico más importante de América Latina se abordará cómo las empresas pueden ser verdaderas protagonistas de la revolución digital que está creciendo alrededor del mundo.

El evento en esta edición tendrá un área de 3,000 metros cuadrados dedicados a la capacitación y entrenamiento de profesionales del sector del e-commerce, en el que alrededor de 15,000 personas y 100 especialistas estarán conviviendo y compartiendo su experiencia.

Te recomendamos: