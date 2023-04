¿Es posible una NBA a la mexicana?

Cuando el venezolano Carlos Lazo llegó a México hace 16 años, desembarcó en la dirección comercial de un periódico local en Jalisco, pero pronto emprendería el vuelo por el espacio de los negocios; primero, con el trading deportivo; luego, con la adquisición de equipos amateurs de basquetbol, beisbol, futbol y futbol americano; y, más tarde, con una marca de tequila.

Este empresario, que ya se asume como mexicano, opera desde Guadalajara, Jalisco, donde tiene sus oficinas principales, pero sus negocios tocan otras latitudes: Durango, Chihuahua, Querétaro y la Ciudad de México; y también Estados Unidos, donde, con su tequila Híjole, ha irrumpido como patrocinador de los Spurs de San Antonio, de la NBA, y los Broncos de Denver, de la NFL.

En poco más de cinco años, Carlos Lazo logró consolidar un holding de negocios deportivos que funciona más como un ecosistema: Upick, una casa de apuestas se complementa con UpickData, un algoritmo de recomendaciones deportivas, y con Xoycoin. Híjole tequila hace lo propio con Híjole Restaurantes, y sus equipos cierran la pinza en su actividad empresarial.

Como pocos líderes de los negocios deportivos, a Carlos Lazo le gusta estar en la primera línea de juego. Como patrocinador de la Selección Mexicana de Basquetbol, vivió de cerca los encuentros, incluso en los vestidores. Quienes lo conocen cuentan que poco faltaba para que él mismo se metiera a la duela a jugar.

Carlos Lazo, empresario.

Dentro de los vestidores, Lazo encabezó charlas acaloradas con los jugadores de la Selección Mexicana de Basquetbol, que sirvieron para unir al equipo y cambiar la mentalidad. No sólo eso: dotó de todo lo necesario al conjunto para mejorar su desempeño, incluidos mejores sueldos. El resultado fue vencer a la selección de Estados Unidos y convencer a Juan Toscano, que milita en la NBA, para jugar con la Selección Mexicana de Basquetbol.

Apasionado de los deportes y empresario del ramo, Carlos Lazo se permite soñar con una NBA mexicana. Aunque admite que hay un largo camino por recorrer para lograrlo, afirma que alguien debe dar el primer paso y, sobre ello y más, habla, en entrevista exclusiva con Forbes México, desde sus oficinas de Guadalajara.

¿CÓMO TE INTERESASTE EN LOS NEGOCIOS DEPORTIVOS?

El deporte es lo que hace que un país se desarrolle, por la activación de la economía y el impacto social. Eso me imprimió las ganas de buscar equipos deportivos y tratar de llevarlos a otro nivel, no sólo en el tema de ganar un campeonato y tener un equipo, sino en el de dejar huella social: que se paguen mejores salarios, se construyan mejores estadios para que la gente pueda ir a pasar un rato en un espectáculo, porque seguimos viendo los deportes en México únicamente como la pasión del deporte, y por eso creo que el futbol es lo que sigue moviendo al país; pero, si vas a un juego de basquetbol o de beisbol de algunos de nuestros equipos, vas a ver un mejor espectáculo.

¿POR QUÉ OPTASTE POR EL BASQUETBOL, MÁS QUE POR EL FUTBOL?

Los empresarios del futbol no son personas que tienen 10 millones de pesos: prácticamente dominan esta fuerte industria. No puedo venir a competir en publicidad o gasto de publicidad yo solo contra otras grandes marcas. Preferí tener los equipos y poder meter nuestras dos marcas ahí. En juegos en Estados Unidos, me di cuenta de que la presencia de las marcas de tequila estaba muy floja. sólo tenían un espectacular o un carrito de tequila, pero no había un acuerdo comercial de mayor impacto. Así, logramos una alianza para vender, con exclusividad, nuestro tequila Híjole en el estadio de los Spurs de San Antonio.

ESTE ACUERDO CON LOS SPURS, ¿TE HA PERMITIDO APRENDER DE LA NBA?

Los Spurs nos abrieron las puertas para ver cómo se produce este espectáculo. Mandamos a nuestra gente de administración, estamos haciendo una sociedad deportiva y vamos por más. Estamos por cerrar una alianza comercial con los New York Mets. Es un acuerdo, también histórico, por cinco años. Es uno de los equipos de las grandes ligas que entendieron que en el beisbol hay que cambiar el tema del espectáculo, porque es uno de los deportes que van más atrasados respecto a lo que es el show.

¿PENSABAS LOGRAR TODO ESTO EN TAN POCO TIEMPO?

Mucha gente me pregunta si tenía todo esto en mente; y, claro, quería hacerlo, pero nunca pensé que, por ejemplo, podíamos cerrar una alianza también con los Broncos de Denver [de futbol americano], aun cuando hubo dos empresas de tequila que ofrecían más que nosotros; y ellos nos eligieron a nosotros. Ahí nuestro valor de patrocinador subió mucho más; y, con ellos, el tequila ha sido la bebida que más se ha vendido.

¿CREES QUE ESTÁN SATANIZADAS LAS APUESTAS Y EL ALCOHOL EN EL DEPORTE?

Hace cuatro años, las apuestas deportivas no patrocinaban ninguna liga en Estados Unidos; pero, hace cuatro años, el Congreso [de EU] aprobó que se podían tener licencias de apuestas deportivas… y también las bebidas alcohólicas. Aquí en nuestro país sí nos ponen más trabas para la promoción, pero yo creo que las empresas de bebidas alcohólicas, como el tequila, pueden aportar mucho más. Algo que nosotros estamos haciendo para nuestra próxima campaña con los Broncos de Denver es un fondo para todas aquellas personas que han sufrido accidentes de tránsito, y para promover el consumo responsable

Carlos Lazo, empresario.

¿MÉXICO ESTÁ LISTO PARA TENER ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS AL NIVEL DE LA NBA?

Mientras algunas ligas sean corruptas o no tengan de verdad ciertos valores y profesionalismo, el deporte en México va a seguir siendo débil, va a seguir estancado. La NBA ha sido una de las ligas donde mejor trabajo se ha hecho, desde el punto de vista de transparencia. En la asamblea de dueños del basquetbol en Nuevo León se aprobó una cláusula en la que prohíben que los naturalizados y extranjeros participen en el consejo directivo o sean presidentes de la liga. ¿Cómo, en pleno siglo XXI, puede pasar esto, después de que el canciller de la República ha dicho que ya no se podía utilizar la palabra “naturalizado”, porque cualquiera que tuviera pasaporte era mexicano y tenía los mismos derechos y deberes? Eso responde al porqué es toda una lucha poder contar con un gran espectáculo deportivo.

¿QUÉ HACE FALTA PARA GENERAR MEJORES EXPERIENCIAS EN TORNO AL ESPECTÁCULO DEPORTIVO?

Se necesitan mejores estadios y crear una identidad en la sociedad. Al tener un gran estadio, la gente va a ir a los partidos; si les das un buen espectáculo a un precio asequible, en lugar de ir al cine u otro espacio de entretenimiento, se pueden volver fanáticos de un equipo de basquetbol o de beisbol. La diferencia con Estados Unidos es que aquí no hay grandes arenas.

¿BUSCARÍAS CONSTRUIR ALGUNA ARENA DE ALTO NIVEL?

Estamos trabajando en un proyecto para construir nuestra propia arena en Querétaro, para las Libertadoras y Libertadores. Queremos dar un espectáculo de primer nivel, con 10,000 asientos en un estadio moderno, multiusos, y que la gente pueda acceder, con entradas de 80 o 100 pesos, a ver un partido de dos horas. Ese tipo de cosas puede hacer que una liga se transforme en una gran liga. Sí creo que podríamos llegar a tener una NBA, pero ellos nos llevan 75 años y es muy diferente la mentalidad de quienes dirigen la NBA a la de los que dirigen hoy la liga mexicana. Para mí, estamos años luz atrás de lo que puede ser el basquetbol en México.

¿NOS PODRÍAS COMPARTIR MÁS DETALLES DE LA ARENA DE QUERÉTARO?

Queremos algo muy moderno, que sea una arena de múltiples usos, para partidos, conciertos, eventos… Queremos hacerla en el municipio de Corregidora, que es donde más nos han apoyado. Ya fuimos a ver terrenos. Nos gustaría que las butacas se puedan comprar de por vida, que la afición sea un poco socia del equipo, replicar estos modelos que han sido exitosos en otros países. No se trata de inventar el hilo negro.

¿HAY ALGÚN PAÍS EN EL QUE TE INSPIRES PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO?

Nosotros vamos a buscar un equipo de baloncesto en España. Tenemos cuatro opciones muy importantes. No son del top five, no es el Sevilla ni el Real Madrid… ni el Barcelona, pero son equipos que están en la en la primera liga. Lo hacemos para seguir buscando esa amplitud del deporte, porque, en nuestro país, el deporte aún es minúsculo. Vamos a España a buscar un acercamiento con personas que nos llevan años de ventaja, que crearon una gran federación de basquetbol. Buscamos esos modelos de negocio y tratar de aplicarlos en México desde las bases.