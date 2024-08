Es tiempo de mujeres: brechas de género en educación financiera, la punta del iceberg

La política en Norteamérica podría dar un giro para ser liderada por mujeres y vaya que podríamos hablar de un parteaguas positivo para la región, con la Dra. Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México, Kamala Harris contendiendo por la presidencia este año frente al expresidente Donald Trump y posiblemente en un futuro poder ver a Christya Freeland como primer ministro canadiense, no suena descabellado. Definitivamente, es tiempo de mujeres.

“De una mujer se espera que trabaje como si no tuviera que criar y que críe como si no trabajara”, una frase que escuché hace tiempo y me hizo reflexionar de manera relevante sobre el papel y la gran importancia femenina en los diferentes sectores de la sociedad. Sobre cómo existe una desventaja importante y no únicamente hablo de los “techos de cristal” sino de la manera sistemática en la que las mujeres presentan menores oportunidades de desarrollo comparado con los hombres.

Barreras estructurales y culturales

De acuerdo con un análisis de género en las regiones del país publicado por Banco de México en el primer trimestre de este año, la brecha salarial a nivel nacional es del 11%. Es decir, si una mujer gana 100 pesos por sus labores, un hombre en condiciones similares ganará 111, una clara disparidad sobre la mesa. Adicionalmente, de acuerdo con la plataforma México cómo vamos, al primer trimestre del 2024 el 56% de las mujeres laboran en el sector informal, lo que crea una diferencia no únicamente en términos de gasto corriente sino también en prestaciones, acceso a vivienda y retiro. Lo que repercute en una mayor participación de los hombres en cuentas de ahorro para el retiro, así como seguros y créditos o vivienda. Llevando a las mujeres a hacer más con menos.

El Banco Interamericano de Desarrollo indica que las mujeres juegan un papel clave en la toma de decisiones financieras del hogar, aun cuando ellas reportan contribuir menos que los hombres al presupuesto común, esto puede derivarse de la menor participación en el empleo formal y las barreras estructurales y culturales que limitan su acceso a oportunidades financieras. Aunque este no es un tema exclusivo de México, diversos países alrededor del mundo como Alemania, España, Colombia, entre otros, han hecho investigaciones al respecto y la brecha de género es un tema prioritario en la agenda de la economía global.

Datos no creencias

Aquí te van 5 facts que nos brinda la ENSAFI 2023 publicada por INEGI acerca de mitos sobre el comportamiento financiero de las mujeres:

Mito: Las mujeres ahorran más que los hombres.

De las mujeres encuestadas, únicamente el 49% contaba con ahorros, mientras que en los hombres esta cifra asciende al 55% de la muestra. Esto puede deberse a la menor oportunidad de generar ingresos por parte de las mujeres.

Mito: Los hombres se endeudan menos.

El 66% de las mujeres encuestadas indicó no tener deudas, mientras el 61% de los hombres no contaba deudas en su portafolio financiero. Principalmente, al tener menos ingresos, las mujeres optan por mejorar su perfil crediticio y no deteriorar su salud financiera.

Mito: Las mujeres piensan que el dinero es infinito.

Las mujeres llevan un mayor control sobre sus gastos: 54% vs. 52% en hombres. A partir de ello son conscientes de que en menores ingresos sus límites de endeudamiento son altamente correlacionados, optando por una administración con alta prudencia.

Mito: Los hombres no tienen alternativas de financiamiento ante un imprevisto.

Los hombres suelen tener acceso a alternativas de financiamiento como amigos y familiares, trabajos temporales, empeño, ahorros, créditos en instituciones financieras y adelanto de sueldos. Por su parte, las mujeres consideran más que los hombres recurrir a préstamos de amigos y familiares (64% vs 62%), de ahí que sean más cumplidas en los pagos. Ya que este tipo de fuente de financiamiento tiene dentro de sus mayores costos la confianza de la contraparte y ocasionalmente menores costos financieros por intereses. Por otro lado, considerar el acceso a otras fuentes de recursos por parte de las mujeres disminuye drásticamente comparado con los escenarios masculinos como ahorros (33% vs 40%) o adelanto de sueldo (24% vs 38%).

Mito: Las mujeres no se estresan por dinero.

El 53% de las mujeres participantes en la ENSAFI 2023 se preocupan ante acumulación de deudas, mientras el 43% de los hombres lo hacen. De hecho, las mujeres suelen presentar mayores sentimientos de ansiedad, tristeza o frustración; desembocando incluso en malestares físicos como dolores de cabeza, insomnio, gastritis o problemas alimenticios.

Los retos

Aunque en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos, las disparidades en la educación y oportunidades financieras entre hombres y mujeres continúan siendo notables. Se han creado productos financieros con perspectiva de género y se han hecho grandes esfuerzos como el proyecto Minerva, que consiste en llevar educación financiera a las mujeres, pero el tema hay que tratarlo de raíz, es necesario generar un entorno financiero propicio en el que las mujeres confíen y se sientan seguras de comunicar sus necesidades.

Si bien el mejorar el aspecto financiero es un avance, tenemos que tratar las bases, trabajando en una sociedad humana que abrace nuestras diferencias de género y nos permita a desarrollar modelos empresariales, gubernamentales y sociales que permita aceptar y adaptar nuestro entorno para una armónica convivencia entre hombres y mujeres. Donde cada mujer, hombre, niña y niño sepan que las oportunidades están cultivándose y floreciendo hacia un mejor país. Un México donde no se ejerza violencia de género si no se empodere a las mujeres y se les lleve por un camino de equidad que les permita un desarrollo integral. Por supuesto que esto llevará su tiempo (Roma no se hizo en un día), pero si cada día trabajamos por un entorno mejor, cada vez estaremos más cerca de alcanzar el objetivo.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México