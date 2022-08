Es un golpe a la Constitución el acuerdo de AMLO sobre Guardia Nacional: expertos

La Guardia Nacional NO puede depender de @SEDENAmx.



La Constitución establece que la Guardia es una institución de civil que estará adscrita a la @SSPCMexico.



Aunque no le guste a @lopezobrador_, un decreto no puede alterar lo que la Constitución dicta con toda claridad. pic.twitter.com/LTJ9yX3iBV