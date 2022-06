‘Es un timbre de orgullo que me excluyan’, dice Monreal tras evento de Morena

El senador Ricardo Monreal señaló que no fue invitado al desayuno que se realizó ayer domingo en Toluca, donde asistieron gobernadores, legisladores y aspirantes a las Presidencia por Morena, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Este desayuno fue previo al mitin del partido, en el cual los aspirantes presidenciales llamaron a la unidad rumbo al 2024.

“Es un timbre de orgullo que me excluyan”, dijo el legislador sobre el desayuno, que presuntamente organizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En conferencia, comentó que el presidente de Morena, Mario Delgado, lo invitó al mitin de las 11 de la mañana en el Estado de México, pero no le dijeron nada sobre el “desayuno de la unidad” de las 9 de la mañana, donde acudieron los morenistas.

“No fui invitado al desayuno denominado de la unidad. Solo recibí el jueves o viernes una llamada telefónica del presidente Mario Delgado para que a través mío se le invitara a los senadores y senadoras asistir al acto de las 11 de la mañana”, mencionó.

Lee: Que también inviten a Monreal, dice AMLO tras evento de ‘corcholatas’ en Toluca

Monreal aclaró que no acudió al mitin porque tenía un compromiso agendado a esa hora desde hace tres meses, por lo que explicó que no “fue un acto de mala fe” el no asistir.

Además, enfatizó que no declinará a sus aspiraciones a la candidatura presidencial y que estará en la boletas cuando la ley lo permita.

Monreal dijo que aspira a ser candidato para ser “el presidente de la reconciliación nacional”, pues dijo que quiere que se dé paso a una sociedad sin odio y sin rencor debido a que no es un “hombre de confrontación”.

Asimismo, el legislador le deseó suerte a sus contrincantes por la candidatura presidencial y enfatizó que él respetará la ley y la Constitución.

“Por mi parte seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la Constitución y la legalidad, realizando mi trabajo con eficiencia y esmero. Soy de las personas que piensan que no será violando la ley como honraremos la democracia. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada y yo continuaré desempeñándome (como senador)”, mencionó Monreal.

