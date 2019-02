España, a las puertas del juicio más importante de su democracia

Reuters.- Doce políticos catalanes irán a juicio el martes por su papel en el intento fallido de declarar la independencia de Cataluña en 2017, centrando la atención en la mayor crisis política que España ha vivido en décadas.

Causando inquietud en gran parte del resto de España, Cataluña desafió una prohibición judicial con la celebración de un referéndum y con la posterior declaración unilateral de independencia en octubre de 2017.

Tanto fuera como dentro de España generó conmoción el uso de porras y balines de goma por parte de la policía contra los manifestantes el día de la votación. Posteriormente, algunos de los líderes independentistas catalanes fueron detenidos o huyeron del país.

El inicio del juicio por el llamado ‘procés’ fijará de nuevo la atención en el ánimo secesionista de la región, que tanta preocupación genera con respecto a la identidad política y cultural española.

En el juicio se decidirá si los líderes catalanes independentistas permanecerán en prisión o no. La fiscalía pide penas de prisión de hasta 25 años por cargos de rebelión y malversación de fondos. Está en juego la estabilidad de España, el futuro del movimiento independentista catalán, así como la imagen de la región y del Gobierno central en el extranjero.

“Es el juicio más importante de la democracia”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a los periodistas el 1 de febrero en alusión a la Transición democrática en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Raül Romeva, uno de los nueve acusados en prisión sin fianza desde finales de 2017 que se enfrenta a cargos de rebelión, ha dejado claro su punto de vista y asegura que el juicio debería acabar con la absolución.

“La única sentencia posible es la absolución, una sentencia condenatoria pesará para siempre en la historia y en el futuro de España”, dijo Romeva a Reuters en una entrevista vía correo electrónico desde la cárcel.

En el momento del arresto, Romeva era consejero de Exteriores en el gobierno catalán y miembro del Parlamento Europeo.

Entre los acusados figuran veteranos políticos catalanes, como Oriol Junqueras y Carme Forcadell. Es digna de mención la ausencia en la lista del expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en un exilio autoimpuesto en Bélgica y, por tanto, no puede ser juzgado en España.

