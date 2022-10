Esta app de movilidad también quiere rodar en el carril fintech

Las soluciones de tecnología financiera (fintech) seducen a muchas compañías. Los bancos, claro, son los más interesados en entender y montarse en este tren, pero también aplicaciones cuyo negocio principal es la movilidad urbana. Ya lo han hecho Uber, Didi y ahora también InDrive –que recientemente dejó el nombre de InDriver – quiere rodar en el carril de las soluciones fintech.

El director de Relaciones Públicas para Latinoamérica de InDrive, Eduardo Abud, confirmó a Forbes México que a partir del 2023 la compañía –fundada en 2013 en Siberia, pero con oficinas centrales en California– empezará a realizar las pruebas piloto para el desarrollo de sus soluciones fintech, pero se negó a revelar más detalles al respecto.

“Lo que te voy a adelantar en exclusiva es que el próximo año va a haber pruebas piloto en México sobre la cuestión fintech dentro de la aplicación. México evidentemente por la importancia que tiene dentro de la compañía y también por las carencias que vemos y el área de oportunidad que existe, haremos algunas pruebas piloto”, dijo Eduardo Abud.

Uber, por ejemplo, lanzó una alianza con Mastercard para recompensar a los usuarios de Uber Pass que pagan sus viajes con tarjeta Mastercard con un rembolso de 119 pesos mensuales que se traducen en Uber Cash y con los cuales los usuarios pueden hacer viajes, pedir alimentos, el supermercado o enviar o recibir entregas.

Didi lanzó su aplicación Didi Préstamos para dar crédito a personas mayores de 18 años que soliciten financiamiento. Los préstamos van desde 300 a 30,000 pesos con plazos de pago de 15 a 91 días y una tasa de interés mensual del 5 al 12% dependiendo del perfil del solicitante.

De InDriver a InDrive

InDriver dejó el nombre con el que operó durante 9 años para adoptar ahora el de InDrive. Lo que no cambia, aseguró Eduardo Abud, es la filosofía de la compañía de decir no a los algoritmos y tarifas dinámicas y mantener la negociación de las tarifas solamente entre el conductor y el pasajero. Aunque lo propio decir es “entre los prestadores de servicios” y los clientes, ya que InDrive ha transitado el camino de las súper apps.

InDrive busca consolidarse más como una plataforma de servicios urbanos que de movilidad, donde los usuarios puedan buscar empleo, solicitar servicios domésticos, reservar viajes interurbanos, entregas o pedir servicio de carga o mudanza. Además de las soluciones fintech, la empresa también quiere explorar el delivery de alimentos.

México es un país de primer orden para la compañía porque hay un sector de la población que no usa las tarjetas bancarias y eso algo de lo que debemos tener consciencia porque yo creo que el sector se olvidó de esas personas. Los competidores iniciaron con pagos bancarios y luego se movilizaron al efectivo, nosotros lo hicimos al revés porque somos diametralmente distintos, dijo Abud a Forbes México.

Sobre su filosofía de mantener lejos los algoritmos y las tarifas dinámicas, Abud afirmó que es una apuesta de la compañía y que ésta no cambiará. “El CEO global ha dicho directamente que la filosofía y la esencia de la compañía no cambia y que esta búsqueda de la justicia en tema de precios va a seguir así, ese es el ADN de la compañía. Si cambiáramos de modelo no existiríamos como empresa o estaríamos distanciándonos de nuestra esencia”.

La empresa insiste en diferenciarse de la competencia en el sector de las aplicaciones de movilidad, y algo que presume como diferenciador es que muestra a sus socios conductores el punto de inicio y destino del viaje, algo que no ocurre en Uber, por ejemplo, y que es motivo de enfado por parte de los operadores, quienes argumentan motivos de seguridad.

“Una ventaja que encuentran con nosotros es que pueden visualizar el punto A y B del recorrido antes de siquiera aceptar el viaje, lo que no ocurre con otras aplicaciones”. De hecho, ya son frecuentes las quejas de los usuarios que acusan a los conductores de cancelar los viajes aceptados una vez que les aparece la dirección del destino o simplemente no los acepta o por mensaje les piden a los clientes cancelar el viaje porque su ruta no es compatible con la del destino.

