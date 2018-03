Esta emprendedora empodera a las mujeres un ‘viaje de taxi’ a la vez

Por Melissa Jun Rowley

Nacida en Buenos Aires, Sandra Piedrabuena fue la primera en su familia en recibir una educación formal en una universidad. Sabía desde temprana edad que quería autonomía sobre su vida, algo que muchas mujeres en Argentina no tienen actualmente, debido a los recursos limitados y la pobreza.

“Es realmente triste”, dice Piedrabuena. “La gente llama a Buenos Aires, Argentina, el París de América del Sur debido a la impresionante arquitectura de la ciudad, pero la pobreza no se puede negar”.

En 1913, Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo. Hoy en día, la nación se ubica como la tercera economía más miserable del planeta, con un tercio de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y las mujeres ganando un 27% menos que los hombres. Más allá de las disparidades económicas, la violencia contra las mujeres es escalofriante. Si bien la violencia de género impregna a todos los grupos socioeconómicos, es más probable que los hombres golpeados por la pobreza sean los perpetradores.

PUBLICIDAD

Según la ONG, Mujeres de la Matria Latinoamericana, una mujer en Argentina es asesinada cada 18 horas. Muchos de estos incluyen agresión sexual. Javier Miglino, abogado y fundador de la organización no gubernamental Let’s Defence Buenos Aires (Defendamos Buenos Aires), le dijo a Motherboard que, en promedio, el 99% de los casos de agresión sexual son perpetrados por taxistas. En abril de 2016, el Movimiento de Mujeres de la Patria de América Latina publicó un estudio que revela que el 100% de las mujeres en Buenos Aires han sufrido acoso callejero.

Eliminar la mentalidad de violencia de género

Piedrabuena está trabajando para darle la vuelta a la agresión sexual y el acoso callejero a través de RussellCar, la mayor compañía de taxis en Argentina, que cofundó junto a su esposo Russell Abrams. Dedicada a promover la igualdad de género en múltiples facetas, RussellCar está reclutando a mujeres como conductoras, lo que les permite convertirse en propietarias de pequeñas empresas. La compañía también proporciona financiamiento de crédito para mujeres, y el 30% del equipo de gestión y los puestos administrativos están ocupados por mujeres.

“Hay problemas tremendos en América Latina debido a la violencia, e incluso si atrapan a los conductores, no importa”, dice Piedrabuena. “Afecta la vida de las mujeres hasta el punto de que ni siquiera pueden tomar un taxi por la noche, por lo que tienen que usar el autobús y les puede tomar mucho más tiempo llegar a su destino”.También está teniendo un impacto en las mujeres en términos de oportunidades laborales. El gobierno no ha encontrado buenas soluciones. No están haciendo que sea más fácil para las mujeres estar en la fuerza de trabajo. Al trabajar por cuenta propia y ser parte de una compañía que proporciona crédito y un automóvil, las mujeres pueden tener su independencia “.

Un ejemplo: dos de las empleadas de RussellCar estaban ganando más que sus maridos, quienes les dijeron que renunciaran a sus trabajos.

“Así que renunciaron a sus maridos”, comparte Piedrabuena. “No queremos que todas hagan esto. Pero las mujeres eligieron sus trabajos porque estos les dan independencia. Ellas pueden pagar sus cuentas. Ellas pueden cuidar de sus hijos. Pueden pagar la matrícula de sus hijos y ser felices”.

Argentina no es el único país que ve un aumento de mujeres conductoras profesionales. En la Ciudad de México, donde 49 mujeres son asesinadas cada semana, la aplicación Laudrive coordinan a mujeres pasajeras con mujeres conductoras. Mientras tanto, en la India, donde se reportaron 315 casos de “insulto a la modestia de la mujer”, lo que incluye el acoso sexual, en los últimos años, el Tribunal Supremo recomendó regulaciones para los servicios de transporte basados en aplicaciones. Ola Cabs de la India tiene una división solo para mujeres llamada Ola Pink Cabs, y Meru Cabs tiene una iniciativa similar llamada Meru Eve Cabs.

Contratar mujeres lleva a mejores negocios

Si bien el objetivo principal de RussellCar es liberar a las mujeres, tanto Piedrabuena como Abrams coinciden en que la contratación de mujeres está demostrando ser mejor para los negocios.

“Francamente, las mujeres son más responsables en términos de su trabajo”, dice Abrams. “Se lo toman más en serio”. Ellas toman menos días de enfermedad. No importa qué métrica uses, simplemente dan mejores resultados. Entonces, contratar mujeres es una decisión económica. Puedo decir, sin lugar a dudas, que las mujeres son mucho mejores trabajadoras que los hombres en casi todo, excepto posiblemente por algún tipo de trabajo de levantamiento pesado que no necesariamente existe en nuestra compañía. Puedo decir que las tasas de incumplimiento entre los niveles de crédito de las mujeres son un 30% más bajas que los de los hombres, y su número de días de enfermedad es literalmente un 40% menor “.

Hacia una inclusión a la economía formal

Además de que RussellCar proporciona financiamiento de crédito y oportunidades de ser propietaria de pequeñas empresas, otro enfoque que la compañía está adoptando para incorporar a las mujeres y a los hombres a la economía formal es alentándolos a establecer cuentas bancarias. El cincuenta por ciento de los argentinos actualmente no cuenta con servicios bancarios. Los cofundadores están alentando a todos sus empleados a abrir cuentas bancarias, a medida que obtienen sus cheques de pago. También están trabajando para implementar un sistema de pago con tarjeta de crédito que no sea en efectivo en todos sus taxis.

Abrams dice que uno de los principales factores de la situación financiera actual de Argentina fue el liderazgo del gobierno anterior del país, que intentó construir un ecosistema en el que las personas no necesitaran educación.

“Al hacerlo, [el gobierno] creó mucha inflación, y muchos de los precios de las cosas que las personas necesitaban comprar subían mucho más rápido que sus salarios”, comparte. “Así que en realidad estaba empobreciendo a la gente”. Así que ese fue probablemente el mayor destructor. Esto también hizo muy difícil crear crédito para las personas. Nadie quería prestar dinero. El sistema financiero todavía no se ha recuperado para que la gente puede obtener préstamos fácilmente “.

Por esta razón, RussellCar también brinda atención médica a los empleados y les ayuda a pagar parte de sus impuestos.

En cuanto a los próximos pasos de la compañía, Piedrabuena dijo: “Queremos tener más mujeres conduciendo, y queremos poder extender el crédito a todos, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Queremos darles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida “.

Si la independencia, las oportunidades de negocios y el crédito se convierten en la norma en Buenos Aires, quizás algún día la ciudad se transforme en la París de Sudamérica por razones que van más allá de su arquitectura.