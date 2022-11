Esta empresa española abandona 3 áreas petroleras en México

La empresa española Repsol obtuvo autorización por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para iniciar y tramitar el procedimiento de terminación anticipada por renuncia a la totalidad de 3 áreas petroleras que ganó en el sexenio pasado en las rondas que realizó en México.

De las tres áreas petroleras, dos son en aguas profundas y una en aguas someras; este es el detalle de los bloques que está dejando Repsol:

– El Área Contractual AP-CM-G01, que tiene una superficie total de 1,999.292 km², se ubica en Aguas Profundas, frente a la costa de Veracruz y Tamaulipas.

– El Área Contractual AP-CM-G05, en aguas profundas tiene una superficie total de 2,241.831 km², y se ubica en frente a la costa de Veracruz.

– El Área Contractual A11.CS, en aguas someras, con una superficie total de 532.926 km², frente a la costa de Tabasco.

“De acuerdo a lo que ha comentado en este caso este operador, esto es una decisión no tanto de que exista o no hidrocarburos en estas áreas, si no es una decisión de negocio”, expuso la comisionada de la CNH, Alma América Porres.

La funcionaria agregó que Repsol decidió enfocarse en otra área en la que ya tiene descubrimientos, por lo que se va a dedicar a desarrollar eso pero no quiere decir que en las que está dejando no haya un potencial importante.

“Creo que todo esto nos debe llevando a ir catalogando las áreas para futuras asignaciones o licitaciones, es decir, aquí sí hay, pero se requiere una empresa que tenga estas características o aquí sí hay, pero no es comercial o no hay, olvídate de esta área, entonces creo que eso es muy importante que lo tengamos nosotros en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, si reanudamos las licitaciones cuáles sacaríamos adelante”, dijo el comisionado Héctor Moreira.

Entonces el Órgano de Gobierno de la CNH aprobó las solicitudes, notificadas el 8 de septiembre, por parte de Repsol Exploración México, S.A de C.V., para el inicio y tramitación de los Procedimientos de Terminación Anticipada por renuncia a la totalidad de tres Áreas Contractuales.

De acuerdo con el marco contractual, la renuncia para las Áreas Contractuales AP-CM-G01 y AP-CM-G05 y devolución para el Área Contractual A11.CS no afectará las obligaciones del Contratista, tales como: la terminación del Programa Mínimo de Trabajo y el incremento en el Programa Mínimo o en su caso, el pago de las penas convencionales correspondientes, el abandono y la entrega del área contractual, conforme a la etapa de transición final y la obligación de renuncia y devolución del área.

“La CNH tendrá la facultad de acompañar al Contratista, directamente o por un tercero, con objeto de validar la información que deberá ser presentada por Repsol respecto de la totalidad del Área Contractual. La Resolución se notifica al Contratista, y a las autoridades competentes, y será inscrita en el Registro Público de la Comisión”, informó el Órgano de Gobierno del regulador del sector hidrocarburos.

