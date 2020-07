El tema de la sexualidad en México sigue siendo un tabú, sobre todo cuando se trata de que las mujeres puedan disfrutarla mediante juguetes sexuales, de acuerdo con PlatanoMelón. Por ello, la compañía de juguetes sexuales de Barcelona, España, busca llegar a más de 20 millones de mujeres en México que les gustaría probar estos productos, pero que aún no se atreven.

“Queremos ser líderes en el mercado y nos gustaría que el 70% de estas mujeres nos comprara. El tema es normalizar la sexualidad, porque hemos hecho encuestas –a cerca de 1,500 personas- y solo un 34% ha probado juguetes sexuales, un 41% dice que nunca los ha utilizado pero si le gustaría y el otro 25% dijo no haberlos probado nunca y de momento parece no estar interesado”, señala en entrevista Mandy Garrigó, Country Manager para México.

Garrigó advierte que existe una gran oportunidad en el país. De hecho, la empresa que fue creada hace cinco años, decidió explorar este mercado porque en los últimos meses recibían bastantes visitas en su página web desde México.

“Tanto así que más de un 30% de nuestros seguidores de Facebook son mexicanos y en Youtube son alrededor del 40%, entonces no sabíamos si era porque solo querían contenido educacional o estaban pensando en comprar, entonces empezamos a hacer pruebas desde España sin abrir la página web mexicana y vimos que funcionaba perfectamente”, agrega Garrigó.

Las ventas se realizarán únicamente en línea, a través de su página web que inició de manera oficial el 9 de julio, y que también atenderá los mercados de Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

“Actualmente estamos en nuestra página web y esperamos que a finales de agosto – principios de septiembre, podamos estar en Amazon, Mercado Libre, en Lineo y en Rappi. Además de que el mes que viene vamos a lanzar una super campaña del producto que esperamos que sea nuestro producto estrella y lo vamos a tener hasta en campaña de televisión”, añadió Garrigó.

El principal objetivo de este año es crecer México, mercado en el que buscan llegar a facturar 40 millones de pesos. En España el 80% de sus clientes son mujeres y es un movimiento que buscan replicar en el país, con con ventas dirigidas a mujeres de entre de 25 a 45 años con ingresos económicos medio altos.

“Normalmente son las mujeres a las que ven como objetos y piensan que su objetivo es dar placer al hombre y no es así, queremos que la mujer aprenda en casa sobre su sexualidad porque un hombre la tiene más normalizada. Un hombre desde joven habla con sus amigos de sexo, se masturba desde que es pequeño, etc., una mujer si llega a hablar de eso desde pequeña esta muy mal visto, entonces la mujer no se conoce y es por eso que nosotros tenemos un compromiso tiene que estar sana psicológicamente y físicamente”, agregó Garrigó.

La gran parte de su catálogo, que tiene más de 100 productos, serán importados desde España pero algunos productos como lubricantes, limpiadores, etc., los fabricaran en México al tratarse de contenido delicado ya que pueden estropearse por la variación de temperaturas al ser transportados o derramarse.

“Vamos a lanzar también un libro sobre educación sexual, creemos que en México va a funcionar super bien porque va a resolver muchas preguntas, hemos venido con todo y esperamos que la gente sea bastante abierta para aceptarnos y espero que realmente lo único que queremos es ayuda a todo con su sexualidad y normalizar”, añadió.

Según la OCDE, México es el país con más embarazos adolescentes, lo que demuestra la gran falta de información que existe sobre los anticonceptivos.

Solo el 60% de los mexicanos cree que el preservativo es eficiente y el 20% cree que se puede reutilizar, cuando en realidad es efectivo en un 99.9% de los casos y nunca se puede reutilizar.

El líder en el mercado de tiendas eróticas en México es Erotika, con más de 50 tiendas en el país y canales de venta digitales. Sin embargo, las opciones en línea han aumentado la competencia en el sector.

Nuevas tiendas en línea así como la oferta en marketplaces de los propios productores están cambiando la dinámica.

A 2019, se estima que este mercado a escala mundial supera los 28.6 mil millones de dólares, de acuerdo con Statista, y se prevé que casi se duplique para 2026, hasta los 52.7 mil mdd, con crecimientos sostenidos de cerca de 9%.

Además de un aumento en la variedad en el tipo de productos, la influencia de los medios de comunicación ha mejorado la perspectiva que estos productos tienen entre la población joven.

“Las redes sociales y películas han influenciado significativamente a los millennials y generaciones futuras, en la aceptación de juguetes sexuales como una manera sana de mejorar su vida sexual. Los productores están tomando estas oportunidades para incrementar su presencia en el mercado”, explica un reporte de Reach and Markets.

El Covid-19 incrementa sus ventas

A diferencia de otras industrias, como la de turismo o viajes, la de los juguetes sexuales ha mostrado un incremento durante esta cuarentena.

“La compañía aumentó en un 30% sus ventas durante el confinamiento así como su tráfico en la página web. Para nosotros no ha sido una crisis, ha sido una época muy buena de ventas en España en un mes conseguimos los objetivos del trimestre”, señaló Garrigó. .

La empresa realizó una encuesta en España, de más de 8,000 personas, sobre cómo ha sido su vida sexual durante la cuarentena y respondieron lo siguiente:

El deseo ha aumentado un 56% en personas sin pareja y un 29% en personas con pareja, además un 47% de los confinados solteros afirman que tienen sexo más de lo normal porque dicen que relaja y reduce más el estrés.

Mientras que el sexting, que es escribir por mensaje de texto con contenido sexual, también ha aumentado un 68% y un 37% de las parejas dice que ha aprovechado para innovar en sistemas de posturas y juguetes.

“Es un mercado que está por explotar, la verdad es que si ves los números de crecimientos mundiales de este sector siempre son súper positivos. Hay países del norte de Europa que lo ven normal y nosotros queremos llegar ahí para que la gente vea que es un gadget más y hace falta mucha educación, queremos ayudar a las mexicanas que exploten su sexualidad”, puntualizó. .