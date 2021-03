Esta empresa te quiere acercar a tu candidato con realidad aumentada

La pandemia de Covid-19 y las restricciones sanitarias para mantener la distancia orillaron a inventar nuevas formas de acercarse a los candidatos y candidatas que contenderán por uno de los más de 21 mil cargos de elección popular en juego este 2021.

Ante estas condiciones, la empresa mexicana Viscom ideó una manera de acercar los mensajes de los políticos a la ciudadanía más allá de las redes sociales y las videollamadas.

Se trata de Mi app electoral, una app con la que se realizarán activaciones que utilizarán tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial con el fin de que los potenciales electores vivan experiencias cercanas a su candidata o candidato, como lanzarse de un paracaídas o subirse a una montaña rusa, acciones con las que se pretende superar el principal desafío: que los usuarios bajen la app.

El servicio de Viscom se ofrecerá durante las siete semanas que dura la campaña, desde abril hasta principios el 3 de junio, cuando empieza el periodo de veda electoral.

La empresa, con sede en Yucatán, ha colocado la aplicación para su uso con candidatos de dos partidos: por un lado, dos aspirantes de Movimiento Ciudadano del municipio de Umán, al noroeste de la entidad, y por otro, con los contendientes del partido Redes Sociales Progresistas, que han comprometido su uso con al menos medio centenar de candidaturas.

En entrevista con Forbes, Harumi Cosau, CEO de Viscom, explicó que las activaciones se realizarán para los candidatos a la alcaldía, Mardoqueo Uicab, y a la diputación por el distrito octavo, Conchi Ruiz, que contempla otras localidades como Hunucmá, Celestún y Chocholá.

De acuerdo con el diagnóstico de la empresa, en la localidad se cuenta con una población de casi 40 mil personas entre los 18 y los 35 años, lo que representa casi la mitad de los habitantes, a quienes va dirigida la app.

Mediante la aplicación, los potenciales electores tendrán que descargar la app para poder entrar a un simulador de salto en paracaídas en realidad virtual, en donde los acompañará algunos de los aspirantes, además de que los ofrecerá fotos y video de la experiencia.

Igualmente, se ofrecerá la opción de un diálogo con los candidatos coordinado a través de Inteligencia Artificial.

“Programamos preguntas y respuestas. Es invertida, porque le va a preguntar el candidato a las personas si quiere escuchar su propuesta y recibirá respuestas como sí o no, y si dices no, te agradece, cosas que no seas invasivas”, explicó.

También se colocarán puntos digitales en espacios públicos para hacer actividades seriadas como un rally, como tomar clases de danza con la candidata, y ganar puntos, que al final de la campaña, con los puntos acumulados se pueda obtener un premio.

Para Cosau, la aplicación por ahora es un punto de partida para en un futuro difundir más capacitaciones en materia de tecnología en la localidad, a través de cursos y seminarios virtuales.