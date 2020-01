Esta es la ciudad mexicana ‘hermana’ de Wuhan, el epicentro del coronavirus chino

Wuhan se encuentra en la mira de las autoridades sanitarias a nivel mundial, porque se puede considerar como el epicentro del brote de coronavirus, el cual ha cobrado la vida de 17 personas.

Esta ciudad china tiene vínculos estrechos desde 2013 con México ¿Cuáles? Es ‘hermana’ de Tijuana, Baja California.

El objetivo de la hermandad con la urbe fronteriza “es la de generar acciones concretas que resulten en beneficio para las comunidades involucradas, a través de programas y proyectos de cooperación”, según el Reglamento de Hermanamientos del municipio fronterizo.

A través del enlace y referencia de los embajadas Tijuana puede hacer contactos directos con la ciudad china. Además, los alcaldes de las dos ciudades pueden intercambiar visitas, y firmar un

memorando de entendimiento para el intercambio de amistad y cooperación.

Entre los compromisos adquiridos por Tijuana y Wuhan, se encuentran el promover el intercambio de información y cooperación en materia económica, comercial, proyectos urbanos, de innovación tecnológica y educativa.

“Queremos mostrar que Tijuana es una ciudad amiga, que sabe recibir a los visitantes, que tiene abiertas las puertas para el intercambio y reconoce su papel en esta nueva comunidad internacional globalizada e interconectada”, expresó el presidente municipal en 2013 de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo.

¿Qué importancia tiene Wuhan para China?

Esta ciudad es la capital de Hubei y se encuentra en el corazón de China, que fue donde comenzó el brote de coronavirus. Cuenta con 10.76 millones de habitantes, es cuna de la civilización urbana del río Yangtze y el puerto oriental de la antigua Ruta del Té.

La urbe es conocida por sus obras de ingeniería, puentes, ferrocarriles de alta velocidad e industrias de alta tecnología. Wuhan es la novena ciudad en China con 1.48 mil millones de yuanes (202 mil millones de dólares) y tiene una tasa de crecimiento anual de 8%.

Wuhan es conocido por su experiencia en ingeniería de puentes y ferrocarriles de alta velocidad, urbano resistente planificación e industrias de alta tecnología. El 50% de los puentes de tramo largo del mundo y el 60% de los ferrocarriles de alta velocidad de China fueron diseñados por diseñadores de Wuhan.

Ahí se encuentran compañías como Renault, Wuhan Iron and Steel Corporation y Dongfeng-Citroen Automobile Co., Ltd, además del Biolago que cubre 15 kilómetros cuadrados y tiene seis parques, incluyendo el Parque de bioinnovación, el Parque de bio-farmacia, el Parque de bio-agricultura, el Parque de bio-fabricación, el Parque de dispositivos médicos y el Parque de salud médica, para las actividades de investigación como la vida.