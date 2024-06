Esta es la lista Forbes 2024 de los CMO más influyentes del mundo

A pesar de que la creencia popular sugiere lo contrario, la fabricación de herramientas de piedra, que data de hace 2,7 millones de años, es la profesión más antigua del mundo. El marketing debe ser entonces la segunda más antigua del mundo, ya que alguien necesitaba comunicar de manera efectiva a otra persona que las herramientas estaban disponibles para su compra o intercambio por un armadillo.

¿Qué ha cambiado en el marketing en los últimos 2,7 millones de años? Todo y nada. Crear y capturar la demanda para crear un cliente rentable sigue siendo el trabajo fundamental de un especialista en marketing. Esto es exactamente igual que en la época Micoene, aunque se ha vuelto un poco más complejo y las herramientas más sofisticadas que la piedra.

El director de marketing de hoy tiene la tarea de separar unas pocas señales de una cabalgata global de ruido para garantizar la certeza del crecimiento en tiempos de perpetua incertidumbre. Los conceptos y medidas tradicionales de lo que alguna vez estuvo bajo el control de un director de marketing han desaparecido, y el marketing se ha descentralizado, desagregado, democratizado y, con demasiada frecuencia, aislado dentro de las empresas, lo que hace que la tarea de determinar la asignación óptima de recursos escasos (para crear y captar demanda) sea más difícil que en cualquier otro momento de la historia, al menos hasta mañana.

Reconociendo esto, al publicar la duodécima lista anual de los CMO más influyentes del mundo de Forbes, al considerar el retorno de la inversión de la influencia de un CMO, y con el perdón de Shakespeare, “hacer o no hacer” puede ser la pregunta más relevante. Porque tal vez la parte más difícil (la parte brutalmente difícil de ser un CMO excelente e influyente) es decidir qué no hacer.

Hacer algo es fácil, pero hacer algo que funciona no lo es tanto. Y en un mundo en el que las oportunidades son mucho mayores que los recursos para aprovecharlas, determinar dónde y en qué no concentrarse, dónde no gastar, invertir o asignar tiempo o capital; dónde y a qué no prestar atención y cuándo no correr riesgos; cuándo no cambiar de rumbo; cuándo no aferrarse al status quo (y cuándo hacerlo); cuándo tener el coraje de la convicción y cuándo dejar que las convicciones evolucionen; dónde, cuándo y cómo disculparse por algo que salió mal y cuándo no, etc., etc., etc., etc., puede ser, a menudo, la diferencia entre el crecimiento y la decadencia de una empresa.

El sacrificio y la concentración son, por supuesto, la esencia de la estrategia y la disciplina estratégica, pero hoy en día, crear y capturar la demanda es tanto una consecuencia del camino no tomado, de lo no hecho, como de lo que sí se ha hecho. Y el ejercicio efectivo de la influencia de la CMO radica en encontrar el equilibrio situacional y circunstancial entre “la fortuna va a parar a los audaces” y, con otro guiño a Shakespeare, “la discreción (siendo) la mejor parte del valor”. No es una tarea fácil.

Las conversaciones razonables sobre la evolución del papel del CMO y los titulares igualmente irracionales que buscan atraer clics sobre su desaparición enmascaran y resaltan las presiones que enfrentan los CMO. Están rodeados de colegas de la alta dirección que rara vez tienen experiencia en marketing (y sin embargo creen que la tienen) y que son mucho más expertos en el blanco y negro de los números, pero no en los cincuenta tonos de gris que colorean las actitudes humanas y los comportamientos de compra.

Condiciones socioeconómicas perpetuamente inciertas; avance tecnológico exponencial que cambia los paisajes geopolíticos; una nueva generación de consumidores; la mayor transferencia generacional de riqueza en la historia de la humanidad; Los reflujos y flujos de la ansiedad humana, los miedos, el pesimismo, el optimismo y la esperanza, entre otros, van de la mano de quienes confrontan las marcas y los negocios que estos CMO ayudan a administrar y los directores ejecutivos con los que trabajan y para los que trabajan. secuestrar el plan bien trazado de un CMO en un instante.

Todo esto a menudo hace que los líderes de marketing se sientan razonablemente condenados si lo hacen y condenados si no lo hacen. A pesar de todo esto y mucho más, los 50 jefes de marketing reconocidos en la Lista de CMO más influyentes del mundo de Forbes de 2024, junto con los dos miembros del Salón de la Fama de CMO de Forbes de este año (junto con sus equipos), superan estos desafíos y limitaciones para impulsar su negocio. marcas y negocios hacia adelante.

Hay mucho que aprender de lo que todos y cada uno de nosotros hacemos y no hacemos para crear clientes. Desde cómo están influyendo en el carácter y el destino de nuestra industria y, de hecho, del mundo mismo, tan seguramente como lo hacen en la trayectoria de sus propias marcas y empresas.

Y al igual que el ejercicio cada vez más complicado de la influencia de un jefe de marketing, nuestra evaluación también requiere contexto, y reconocemos lo que uno considera “influyente” que otro podría no considerar.

Así es el marketing y, como ocurre con todos los demás aspectos del mismo, las personas razonables pueden estar en desacuerdo. Por eso, junto con nuestro socio de investigación principal, Sprinklr, y con los datos y análisis complementarios esenciales proporcionados por LinkedIn, adoptamos un enfoque amplio, multifacético, riguroso y basado en datos, analizando en última instancia casi 8 mil millones de puntos de datos individuales para llegar a los 50 principales especialistas en marketing reconocidos aquí. (Encuentre más información sobre la metodología de este año aquí y en el informe complementario de Sprinklr ).

Lo invitamos a conocer a los 50 jefes de marketing de la lista de este año, junto con los dos miembros de la generación 2024 del Salón de la Fama de CMO de Forbes . El pensamiento, los enfoques estratégicos, el liderazgo, la influencia y el impacto de los homenajeados de este año merecen reconocimiento y, quizás aún más importante, consideración. Cada uno de ellos tiene nuestro reconocimiento por sus contribuciones al arte, la ciencia y la práctica del marketing y el crecimiento de los negocios a nivel mundial.

EL SALÓN DE LA FAMA DEL CMO DE FORBES

Esta es la tercera generación del Salón de la Fama de CMO de Forbes , creado en 2022 para reconocer a aquellos jefes de marketing que han aparecido, o habrían aparecido, en nuestra lista de CMO más influyentes del mundo cinco veces. Dados los enormes cambios que se han producido en el marketing, un reconocimiento de este tipo es un logro extraordinario.

En 2024, tres directores de marketing habían sido reconocidos en la lista 4 veces anteriormente y, por lo tanto, eran elegibles para la inducción. De los tres, es un privilegio para nosotros incorporar a dos al Salón de la Fama de CMO de Forbes de 2024: Andrea Brimmer, directora de marketing y relaciones públicas de Ally Financial, y Dara Treseder, directora de marketing de Autodesk. Ambos habrían sido reconocidos en la Lista de los CMO más influyentes del mundo de 2024 por quinta vez. Brimmer y Treseder se unen a los 19 especialistas en marketing incluidos anteriormente, todos ellos reconocidos por la influencia y el impacto duraderos que han tenido en las marcas y los negocios que han liderado, en nuestra industria y, a menudo, en el panorama cultural en sí.

LISTA DE LOS DIRECTORES DE MARKETING MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO SEGÚN FORBES: 2024

#1-10

.

Título: CMO

Empresa: Netflix (Estados Unidos)

Lee es el CMO de la empresa de servicios de streaming más grande del mundo y una de las más influyentes culturalmente. Con influencia y competencia en las audiencias B2B y B2C de la compañía, Lee también supervisa la creatividad de marketing y la estrategia de experiencia del cliente de Netflix a nivel mundial, con un gasto en marketing que, según se informa, supera los 2.500 millones de dólares (USD) al año. Entre una cartera de objetivos, Lee se centra en aumentar la audiencia de la cartera de contenidos de la empresa a unos 270 millones de suscriptores y, al mismo tiempo, desde el giro de la empresa hacia la publicidad en la plataforma, garantizar una “experiencia cultural” para la creciente cartera de anunciantes de Netflix. Su trabajo se ve y su influencia se activa y expresa en 190 países de todo el mundo. A medida que la empresa se expande hacia los deportes, los juegos y los eventos, Lee y su equipo se comprometen a garantizar el lugar continuo de la marca en el firmamento cultural, creando experiencias impulsadas por los fanáticos y apoyando su enorme lista de creadores y contenido. Estratégicamente, Lee tiene la intención de comercializar con los fanáticos y no simplemente con los consumidores; Los ejemplos incluyen la promoción de la nueva temporada de Bridgerton sumergiendo a los fanáticos de todo el mundo en imágenes de principios del siglo XIX y la construcción del parque temático interactivo Roblox “Nextworld” de la marca, donde los fanáticos pueden interactuar con IP de todo el portafolio de contenido del transmisor. La influencia de Lee está ayudando a que Netflix sea una de las pocas marcas de compañías de entretenimiento que importan. La compañía informó recientemente un crecimiento interanual de suscriptores del 9 por ciento y un crecimiento de ingresos de casi el 15 por ciento para el período que finalizó en marzo. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la empresa había aumentado más del 56% interanual.

‎ ‎

Título: Director de Marketing y Experiencia del Cliente (EE. UU.)

Empresa: McDonald’s (Estados Unidos)

Hassan es responsable de la amplitud del portafolio de marketing de McDonald’s en EE. UU., supervisando las áreas digital, de medios, CRM, contenido y compromiso de marca, insights del consumidor y estrategia de menú para el mercado de EE. UU., que representa aproximadamente el 40 % de las ventas globales de los restaurantes más importantes del mundo. valiosa marca QSR. Como líder de una organización de marketing que representa a unos 13.500 restaurantes, Hassan ha movido la empresa de un calendario tradicional de activaciones a una estrategia de “fan a fan” centrada en impulsar la resonancia y relevancia cultural de la marca. Con la creencia de que “cuando la cultura llama, hay que devolver la llamada”, Hassan y su organización de marketing han creado un diálogo continuo tanto con los fanáticos de la marca como con sus consumidores más ocasionales, ayudando a lograr un crecimiento de las ventas en las mismas tiendas durante 15 trimestres consecutivos. Su enfoque en la intersección de la efectividad creativa y la cultura ha dado como resultado algunos de los momentos de marketing más virales e influyentes del año pasado, incluidos aquellos que aprovechan la propiedad intelectual heredada de la marca, como Hamburglar y Grimace. Hace semanas, los Effie nombraron a McDonald’s como la marca estadounidense más eficaz. Para el año fiscal 2023, el crecimiento de las ventas en EE. UU. aumentó un 8,7 % interanual.

.

Título: CMO

Empresa: Visa (Estados Unidos)

Como CMO del gigante de servicios financieros diversificados, Cooper lidera el marketing de los productos, servicios y soluciones de la empresa en 200 países y territorios a nivel mundial, y en todos sus negocios de consumo, B2B, marketing de productos y servicios de marketing. Desde que llegó a Visa procedente de BlackRock en mayo de 2022, Cooper ha cambiado el enfoque estratégico y los comportamientos de la marca para utilizar mejor la plataforma global de Visa y alcanzar el objetivo de “mejorar la vida de las personas”. Para el marketing de Cooper y Visa, esto es más que una misión: es el ancla estratégica en torno a la cual está construyendo la marca Visa más allá de sus raíces en los servicios de pago. Está reinterpretando cómo la empresa aprovecha y se presenta con socios de larga data como los Juegos Olímpicos, al mismo tiempo que lleva a la empresa a nuevos bastiones culturales como los juegos y el espacio de los Creadores. La participación de mercado de Visa es casi el doble de la de su competidor tradicional más cercano y la marca tiene en circulación más de 4.300 millones de tarjetas, aceptadas en más de 120 millones de comercios en todo el mundo. Según el informe de ganancias del 2T24 de la compañía, el volumen de pagos globales aumentó un 8% año tras año y la compañía informó que los ingresos habían aumentado casi un 10% en comparación con el mismo período del año anterior. Al cierre de los mercados el 7 de junio , las acciones de Visa subieron casi un 25% interanual.

‎

Título: CMO

Empresa: Walmart (Estados Unidos)

Como director de marketing del minorista más grande del mundo, uno con más de 255 millones de visitas semanales de miembros y clientes, White es responsable de los conocimientos de los clientes y de toda la gama de estrategias de marketing, planificación y experiencia del cliente. La influencia y el marketing de White están cambiando la forma en que compran los clientes de Walmart, y ha sido fundamental para la transformación digital en curso de la empresa, la evolución del comercio electrónico y el enfoque mejorado en la relevancia cultural y de próxima generación de la marca para los compradores. Entre los verdaderos pioneros del marketing de experiencias minoristas integradas en contenido, el año pasado Walmart convirtió una asociación con un importante estreno cinematográfico en una miniserie única en su tipo, hecha para las redes sociales y comprable, y creó su propia comedia romántica de contenido original, que permitió a los espectadores agregar productos de las escenas a sus carritos sin problemas en tiempo real. La empresa también anunció recientemente una nueva instalación de producción de última generación de 80.000 pies cuadrados en Los Ángeles, donde crearán contenido “a la velocidad de la cultura y el comercio minorista”. Esto, junto con… El desarrollo continuo de Walmart Creator es una prueba más del compromiso del minorista más grande del mundo con el comercio social. Durante sus ganancias de mayo, Walmart informó que superó las estimaciones de ingresos y ganancias trimestrales, y reportó un crecimiento del comercio electrónico del 22 % para su negocio estadounidense. Al cierre de los mercados el 7 de junio , las acciones de Walmart habían subido casi un 30 % interanual.

‎

Título: Director de Marketing y Digitalización

Empresa: L’Oréal (Francia)

Como director digital y de marketing de la empresa de belleza líder en el mundo y uno de los dos o tres anunciantes más grandes a nivel mundial, Dubey es pionero en un nuevo estándar para la experiencia del consumidor en la categoría de belleza que es física, digital y virtual. Con supervisión del marketing de las 37 marcas globales de la compañía, incluidas Lancôme, L’Oréal Paris, Maybelline y Garnier, la influencia de Dubey se ve no sólo en el crecimiento del conglomerado francés, sino también en los comportamientos de la categoría en todo el mundo. Centrados en “inventar el futuro de la belleza”, el marketing y las operaciones de L’Oréal forjan un vínculo inextricable entre el crecimiento y los compromisos sociales y ambientales. Dubey ha ayudado a transformar el modelo de marketing de la empresa , ayudando a acelerar la contribución de nuevos modelos de negocio como el comercio social y adoptando nuevas soluciones científicas, tecnológicas y basadas en datos, incluida la incorporación de más de 1.500 millones de productos con códigos QR. El año pasado, los servicios digitales de L’Oréal generaron más de 100 millones de sesiones, contribuyendo a una enorme proporción de influencia de la categoría . La compañía informó un crecimiento comparable del 10,9% al final del año fiscal 22. Al cierre de los mercados el 7 de junio interanual , la capitalización de mercado de L’Oréal había aumentado casi un 13 por ciento.

.

Título: Vicepresidente sénior de marketing mundial

Empresa: Apple (Estados Unidos)

Como vicepresidente senior de marketing mundial de la segunda empresa más valiosa del mundo y uno de sus referentes culturales, la influencia de Joswiak se ve en toda la gama de productos y servicios icónicos de Apple a nivel mundial, incluida su línea en evolución de iPads, iPhones, MacBooks, Apple Vision Pro, y AppleTV+. Hay más de 2 mil millones de dispositivos Apple activos en uso en todo el mundo, y las responsabilidades de Joswiak incluyen trabajar para mantener la reputación de la compañía como líder del mercado mientras tanto ella como la industria tecnológica atraviesan una transición radical impulsada por la IA. Más allá del lanzamiento de sus nuevos productos, el marketing de la empresa continúa dando forma e influyendo en la cultura y la conversación. Los avances recientes en sostenibilidad, incluida la promoción de la primera línea de productos neutros en carbono en la nueva línea de relojes Apple, son testimonio del compromiso de la empresa de crear productos totalmente neutros en carbono para 2030. A pesar de un año de desafíos relativos para La empresa, tras la WWDC de la empresa, al cierre de los mercados el 13 de junio, Apple recuperó el ranking como la empresa más valiosa del mundo y sus acciones subieron más del 16% interanual.

.

Título: Director de Marketing Global

Empresa: AB InBev (Bélgica)

CMO de la cervecería más grande del mundo desde 2022, el veterano de casi 20 años en la empresa supervisa la estrategia de marketing en toda la cartera de marcas de la empresa a nivel mundial. Las responsabilidades de Marcondes son muchas e incluyen impulsar la innovación en todo el marketing de la cervecera, y para las marcas globales y regionales, incluidas Corona, Bud Light, Stella Artois y Brahma, entre otras, de forma agregada, ABI es uno de los anunciantes más grandes del mundo. Centrada en la creatividad como motor de crecimiento, la influencia de Marcondes se puede ver en todo el marketing culturalmente relevante y centrado en el ser humano de la empresa. Él y sus equipos han abierto nuevos caminos para asociaciones creativas y comerciales, incluida una con el gobierno chino diseñada para apoyar a los productores de lima y nuevas líneas de negocios y crecimiento en un país que representa el 25% del consumo mundial de cerveza. En un informe reciente sobre las marcas de cerveza más valiosas del mundo, las marcas de AB InBev ocuparon 4 de las 5 primeras posiciones, y Marcondes es el primer CMO en ser nombrado Anunciante más eficaz de WARC durante tres años consecutivos. Para el año fiscal 23, AB InBev informó que los ingresos aumentaron un 7,8 % y, al 7 de junio , la capitalización de mercado de la compañía había aumentado casi un 13 % interanual.

‎

Título: Presidente de marca y CMO

Empresa: New Balance (Estados Unidos)

Davis, que tiene un mandato que incluye iniciativas de creación de demanda y productos a nivel global, supervisa la amplitud del marketing, la marca, el propósito de la marca, la cultura y la hoja de ruta estratégica de New Balance. Bajo su liderazgo e influencia en materia de marketing, la marca de 118 años ha experimentado un cambio radical y ha consolidado su estatus como un producto básico de lujo discreto. Davis mantiene la marca en el corazón palpitante de la cultura y evita imitar las tácticas de la categoría tradicional, lo que es solo una parte de la razón por la que la marca se ubica constantemente entre las tres primeras en las aclamadas clasificaciones de marcas de Hypebeast. Al encontrar formas de atraer a las nuevas generaciones y a los amantes de la moda sin dejar atrás su legado como “zapatillas para papá”, Davis y su equipo han impulsado asociaciones y creatividad de marketing que constantemente se destacan en un mercado saturado. Desde Teddy Santis, Klutch Sports, el ícono del béisbol Shohei Ohtani, Stone Island y el rapero Amine, Davis les da a los socios de la marca licencia para crear y promover. La empresa privada está experimentando un crecimiento tremendo. Los ingresos han aumentado un 96% desde 2020 y recientemente anunciaron que los ingresos del año fiscal 23 aumentaron un 23% interanual.

‎

Título: CMO

Empresa: Liga Nacional de Fútbol (Estados Unidos)

Como director de marketing de una de las ligas deportivas más populares del mundo, Ellis es responsable de todos los aspectos de la estrategia de marketing de la NFL, incluida la investigación, el contenido, la publicidad, la marca, las operaciones y la participación del consumidor. Enfocado estratégicamente en expandir no sólo el crecimiento de la NFL, sino también el atractivo, la accesibilidad y la relevancia del juego para las nuevas generaciones y audiencias a nivel mundial, Ellis ha sido un contribuyente clave al crecimiento del fútbol americano de banderas y de la NFL a nivel internacional. Arraigado en la creatividad, el coraje y la humanidad, su trabajo de marketing, que incluye la campaña del Super Bowl LVII ganadora del Emmy “Run With It”, ayudó a que el fútbol de banderas se convirtiera en un deporte olímpico en 2028, y que la bandera femenina se convirtiera en un deporte universitario de secundaria. deporte. Aprovechando los datos y la tecnología patentados de la liga y en asociación con Disney+, ESPN y Pixar, Ellis ayudó a encabezar una transmisión alternativa animada en tiempo real de un juego. El año pasado, la NFL representó 93 de los 100 mejores programas de televisión de EE. UU. y la liga privada informó que la audiencia aumentó un 7 % interanual.

.

Título: Director creativo de marketing y comunicación

Empresa: Ikea (Países Bajos)

Karlsson, que supervisa tanto las funciones de marketing como las de desarrollo de productos en el icónico fabricante y minorista de muebles, que recibe 850 millones de visitas de clientes al año, tiene una influencia muy amplia en la estrategia de marketing de IKEA. Aprovechando los valores históricos de la marca y, al mismo tiempo, introduciendo nuevos productos y estilos modernizados, la ambición de Karlsson es que IKEA sea una fuerza social positiva, y él y sus equipos de marketing y productos están haciendo hincapié en la sostenibilidad en un momento en el que muchas empresas están reduciendo sus esfuerzos o ajustando sus objetivos de cero emisiones netas. Para ampliar la percepción de la marca, el marketing de la empresa está colocando a IKEA en espacios de lujo hasta ahora sin explotar, incluido el lanzamiento de una línea de equipos de gimnasia para el hogar que debutó en Art Basel, y la marca anunció recientemente la apertura de una tienda Ikea dentro de Roblox. Para dotar de personal a esta tienda virtual, la empresa está contratando activamente una fuerza laboral humana-virtual. Karlsson y la empresa siguen basándose en la larga tradición de la marca en materia de asequibilidad y, ante la continua inflación mundial, han reducido los precios para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. La empresa privada anunció que las ventas de 2023 aumentaron casi un 7 % interanual.

#11-20

‎

Título: Director de marca

Empresa: The Walt Disney Company (Estados Unidos)

Como director de marca de una de las empresas y marcas más conocidas del mundo, Ayaz supervisa la gestión global de la cartera de marcas y franquicias de Disney, incluidas las campañas de marketing y la estrategia digital y social. Pero, como presidente de marketing de The Walt Disney Studios y Disney+, su mandato también incluye liderar un equipo global responsable de todos los aspectos del marketing para una amplia gama de marcas creativas, incluidas Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm y 20th Century Studios. Ayaz encabezó una asociación única en su tipo con TikTok, lanzando el centro Disney100, que solo en su primer mes agregó más de 170 millones de nuevos seguidores en toda la huella social de Disney, lo que tuvo un impacto significativo en los esfuerzos de creación de comunidad de la compañía. Solo en 2023, Ayaz supervisó los estrenos de casi 100 películas, televisión, especiales y campañas de marca, y su influencia se extiende a través de las franquicias de propiedad intelectual de la compañía, incluidas Marvel, Star Wars, Avatar y otras que se encuentran entre las películas más taquilleras de la historia. el mundo. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la compañía había aumentado casi un 12 por ciento hasta la fecha.

‎

Título: Responsable de marca global

Empresa: LVMH (Francia)

Delhoume es el responsable de marca global del holding de lujo más valioso del mundo y de su cartera de marcas icónicas a nivel mundial, incluidas Louis Vuitton, Givenchy, Moet Hennessy y Hublot, por nombrar solo cuatro entre sus 75 casas. Delhoume supervisa seis categorías operativas, que incluyen medios, investigación de clientes, imagen de marca y contenido, todas las cuales se incluyen en lo que la empresa denomina un centro de experiencia. Delhoume y sus equipos se centran en ayudar a cada Maison LVMH a impulsar el atractivo de la marca, el sello distintivo de la relevancia y el rendimiento de las marcas de lujo, y fundamental para la valoración de la empresa. Como líder de este centro de experiencia, Delhoume y su equipo ayudan a cada marca a mejorar su posicionamiento, mejorar la creatividad, conectarse con los clientes y equilibrar la construcción de marca a largo plazo y el desempeño a corto plazo. En todas sus Maisons, se informa que LVMH es uno de los mayores anunciantes del mundo, con un gasto de más de 10 mil millones de dólares (USD). A pesar de la continua incertidumbre en la economía global, al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la compañía había aumentado un 4 por ciento hasta la fecha.

.

Título: Director de Crecimiento y Marketing

Empresa: Unilever (Reino Unido)

Eggleston Bracey supervisa las estrategias de marketing y crecimiento en toda la cartera de marcas del gigante multinacional de bienes de consumo. En términos agregados, la cartera se suma a que Unilever es uno de los que más gasta anualmente en publicidad del mundo. Con la intención de acelerar el camino hacia el crecimiento de las marcas de la empresa mediante la continua transformación de sus modelos de marketing, su influencia se ve en el trabajo que se realiza para llevar a la empresa a la próxima generación de marketing. Eggleston Bracey, que también forma parte de la junta ejecutiva de Unilever, desarrolló un sistema patentado, el “Modelo 5S”, mediante ingeniería inversa del camino desde la venta hasta la cima del embudo. Con la certeza de que las empresas pueden ser fuerzas del bien, Eggleston Bracey continúa enfatizando la equidad y la inclusión incluso cuando otros líderes de la industria han dado un paso atrás ante la creciente politización. Eggleston Bracey se centra en impulsar el crecimiento de las 30 principales marcas de Unilever; 16 de los cuales (incluidos Dove, Hellman’s y Magnum) están en lo que se conoce como el Club de los mil millones de euros, mientras que el potencial de crecimiento de los otros 14 los sitúa entre los que tienen más probabilidades de formar parte del Club. Unilever fue recientemente nombrada Comercializadora Creativa del Año por Cannes Lions. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la compañía había aumentado más del 10 por ciento interanual.

‎

Título: CMO

Empresa: Canva (Australia)

Como quinto empleado de Canva, la plataforma de diseño en línea y comunicación visual utilizada por unos 180 millones de personas mensualmente, un aumento del 28% vPY, Kitschke ha construido la organización de marketing de la empresa desde cero. Con un cometido que incluye impulsar la marca y el crecimiento a nivel internacional, productos, marketing de contenidos, relaciones públicas y todos los componentes de las comunicaciones y la creatividad, bajo su liderazgo, la empresa continúa potenciando a los creadores individuales y la creatividad empresarial, evolucionando su estrategia de crecimiento desde su enfoque inicial en el consumidor hasta para centrarse más activamente en las ventas empresariales, un camino más rápido hacia una escala aún mayor. Si bien los productos de la empresa continúan implementando mejoras impulsadas por la IA, Kitschke se centra igualmente en integrar herramientas de IA en todo el equipo de marketing interno de Canva. La trayectoria de crecimiento de la empresa privada ha sido consistentemente sólida en los últimos años, y su último informe anual indica que, a finales de 2023, el 90% de las 500 empresas más grandes del mundo utilizaban Canva. Más de 2 millones de personas se registraron para la conferencia anual de la empresa, Canva Create, celebrada hace apenas un mes.

‎

Título: Director de marketing y comunicaciones

Empresa: Pinterest (Estados Unidos)

Mallard supervisa los equipos globales de marketing, insights y creatividad responsables de contar la historia de Pinterest a los múltiples grupos de interés de la plataforma, incluidos consumidores, creadores y empresas, en todo el mundo. Con más de 500 millones de usuarios activos mensuales, la influencia de Mallard en el crecimiento de la empresa y la salud de su marca es evidente en su informe más reciente de que el crecimiento de los ingresos del primer trimestre aumentó un 23%, casi el doble de la tasa del trimestre anterior. A medida que las plataformas de redes sociales se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por su impacto en las audiencias más jóvenes, la supervisión de Mallard de la marca, la experiencia, el contenido, los insights, el rendimiento y las comunicaciones ha ayudado a posicionar a Pinterest como un faro de una Internet mejor y más segura. La plataforma de descubrimiento y creación visual es una de las primeras en mejorar las protecciones de la privacidad, introducir herramientas para ayudar a desacreditar la desinformación y la información errónea, e implementar una funcionalidad de búsqueda impulsada por IA para ofrecer resultados de imagen corporal más inclusivos. Bajo la influencia del marketing de Mallard, la Generación Z se ha convertido ahora en el grupo demográfico más comprometido en la historia de la empresa, según el último informe anual de Pinterest. Para el trimestre que finalizó el 24 de marzo, la empresa informó un aumento interanual de los ingresos de casi el 23 por ciento. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de Pinterest había aumentado más del 85 por ciento en los últimos 12 meses.

‎

Título: CMO

Empresa: Alibaba Group (China)

Como director de marketing del gigante chino multinacional de la tecnología y el comercio electrónico, un colectivo y una empresa que prestan servicio a casi mil millones de usuarios cada mes, Tung se centra en impulsar el crecimiento orgánico en toda la cartera de Alibaba, incluidos Alibaba Cloud, Taobao y Tmall. Con la responsabilidad de la amplitud de los productos de comercio, servicios al consumidor, digitales y en la nube, su influencia en el marketing para uno de los anunciantes más grandes del mundo se ve en muchos lugares, incluida la integración en curso de la IA en la plataforma de Alibaba para personalizar mejor las experiencias de los compradores. La participación de la plataforma en el Día de los Solteros de China impulsó las ventas a cerca de 100 mil millones de dólares (USD) en un solo día. La segunda marca corporativa más valiosa de China, la mayor parte del crecimiento del Grupo está siendo impulsado por la expansión del mercado internacional. En mayo, Alibaba informó que los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 7%, superando las estimaciones de los analistas. Los sitios de comercio electrónico Taobao y Tmall vieron aumentar los ingresos un 4%, con pedidos y valor bruto de la mercancía (GMV) creciendo en dos dígitos.

‎

Título: Director de Marketing Global

Empresa: The Coca-Cola Company (Estados Unidos)

Como director de marketing global de la empresa de bebidas no alcohólicas más valiosa del mundo por capitalización de mercado, así como una de las marcas más emblemáticas de la historia, Arroyo es responsable de una organización de marketing de casi 1.800 personas en 9 unidades operativas, cinco categorías de bebidas y más de 200 marcas, entre las que se incluyen Coca-Cola, Coke Light, Fanta y Powerade. Para impulsar el crecimiento en los mercados maduros y emergentes en toda la cartera de la empresa, Arroyo está transformando la organización de marketing en todo el mundo. Como empresa conocida por su publicidad y uno de los anunciantes más grandes del mundo que gasta miles de millones al año, bajo el liderazgo de Arroyo, la cartera ahora está enfatizando los eventos por sobre los anuncios e implementando una estrategia de contenido dirigida por los creadores para llegar a las nuevas generaciones donde estén. Los esfuerzos de transformación de Arroyo, incluida la adopción activa de la IA por parte de la empresa en su organización de marketing global, están influyendo en otros en todas las industrias a medida que los especialistas en marketing consideran estructuras y enfoques de próxima generación. Con más de 2.200 millones de bebidas de la compañía consumidas todos los días, los resultados del primer trimestre de este año mostraron un aumento de casi el 3 % en los ingresos interanuales de la compañía, superando las expectativas de los analistas. Al cierre de los mercados el 7 de junio , las acciones de la compañía habían subido casi un 7 % en lo que va del año.

.

Título: CMO

Empresa: DoorDash (Estados Unidos)

Amoo-Gottfried es responsable de impulsar el crecimiento y la participación en Doordash, la empresa de entrega de alimentos más grande de los Estados Unidos, con una participación del 67% en la categoría de entrega de comidas (según lo informado para marzo de 2024). Su trabajo en cada uno de los tres mercados de la empresa, que incluyen restaurantes y otros comerciantes como tiendas de conveniencia, clientes y los “Dashers” que realizan las entregas, se centra en expandir las percepciones de la marca y el servicio de la aplicación, y elevar a la empresa más allá de ser vista únicamente como un socio de entrega de restaurantes. Al comprender el poder de la cultura y una plataforma de medios masiva para ayudar a la marca a hacer precisamente esto, se considera que Amoo-Gottfried y su equipo “ganaron el juego de anuncios del Super Bowl” con su promoción que genera tráfico y entrega todos los productos de todos los anuncios del juego a un cliente, una clara demostración de que las personas pueden obtener mucho más que comidas de restaurante a través de la aplicación de la empresa. Ideas como esta y el trabajo creativo que llevó a DoorDash a ganar 23 premios One Show están apareciendo y ayudando a impulsar el crecimiento de la empresa. Los resultados del cuarto trimestre de 2023 mostraron que los pedidos totales aumentaron un 23 % interanual y su capitalización de mercado aumentó más del 60 % interanual.

‎

Título: CMO y vicepresidente de análisis

Empresa: Meta (Estados Unidos)

Schultz lidera el marketing, el análisis, la ciencia de datos y la ingeniería, y la internacionalización de Meta, el gigante tecnológico con una base de usuarios mensuales agregada de casi 4 mil millones de personas. Dado el extraordinario alcance e influencia de la empresa, el escrutinio de lo que Meta hace y no hace afecta a los sectores público y privado, y Schultz se centra en seguir posicionando a Meta como un innovador, desde el hardware hasta las plataformas, la IA y la RA, la privacidad y la seguridad. Igualmente preocupado por garantizar que WhatsApp siga siendo un motor de crecimiento de la empresa, Schultz y sus equipos se centran en generar conciencia de marca y consideración para la aplicación en los EE. UU., ampliando sus puntos fuertes en Europa y Asia. A medida que la empresa continúa implementando Threads, Schultz está trabajando para que los adultos más jóvenes regresen a Facebook, al tiempo que contrarresta algunas de las preocupaciones sobre la influencia de Instagram en los adolescentes al posicionarlo como un lugar que aborda la soledad. Es un defensor vocal de los derechos LGBTQ+ dentro de Meta y en todo el mundo. La empresa informó que para el trimestre que finalizó en marzo, los ingresos aumentaron más del 26 por ciento vPY. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de Meta había aumentado un 86 por ciento interanual.

.

Título: CMO

Empresa: JPMorgan Chase (Estados Unidos)

Hassan es el CMO del banco más grande del mundo, basado en su capitalización de mercado de más de 575 mil millones de dólares (USD), al momento de escribir este artículo, que también es uno de los mayores anunciantes del mundo. El mandato de Hassan es amplio y profundo e incluye la supervisión de un equipo global de más de 2500 especialistas en marketing y la responsabilidad del marketing de, entre otros, Chase, JP Morgan, Sapphire y la publicidad, los medios, los patrocinios, la investigación de mercado y la atención al cliente de la marca corporativa. insights, marketing de impacto y comunicaciones a nivel global. Como defensor del crecimiento empresarial impulsado por el marketing para el gigante de los servicios financieros, durante el año pasado, Hassan aprovechó los valiosos datos y conocimientos de la compañía sobre cómo gastan los consumidores para lanzar la primera plataforma de medios dirigida por bancos de la industria, Chase Media Solutions, como una manera de de servir mejor a los electores B2B y B2C de JPMC. La influencia de Hassan se extiende también a la sostenibilidad de la empresa y a los esfuerzos de DEI, y programas como su campaña Second Chance están diseñados para eliminar las barreras laborales que enfrentan los estadounidenses con antecedentes penales. Para el período que finalizó en marzo de 2024, la compañía informó que los ingresos aumentaron más del 11% interanual. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la compañía había aumentado un 42 por ciento respecto a los doce meses anteriores.

#21-30

.

Título: Miembro del Comité Ejecutivo de Ventas y Marketing

Empresa: Porsche (Alemania)

Como líder de marketing de una de las marcas de automóviles de lujo más emblemáticas del mundo, von Platen es responsable de la experiencia del consumidor y el crecimiento de Porsche. Su influencia en la estrategia y la comunidad de la marca, con un enfoque particular en construir un puente entre la historia de Porsche y el futuro de la marca automotriz, ha llevado a que la marca de 93 años sea nombrada una de las dos marcas de más rápido crecimiento en el mundo. según el ranking anual de Interbrand. Con la convicción de que en el mundo digital actual, las experiencias minoristas, especialmente para las marcas de lujo, son más importantes que nunca, von Platen está rediseñando el marketing de Porsche para crear una experiencia comunitaria elevada que atienda tanto a los fanáticos como a los clientes de la marca. En un entorno económico desafiante a nivel mundial, el crecimiento ha sido particularmente fuerte en Europa, que aumentó un 12% vPY, para la marca propiedad del Grupo Volkswagen. Según Interbrand, en 2023, el valor de la marca Porsche aumentó un 20% interanual y, al cierre de los mercados el 7 de junio, su capitalización de mercado superaba los 37 mil millones de dólares (USD).

.

Título: CMO

Compañía: Delta Air Lines (Estados Unidos)

Como directora de marketing de la aerolínea más grande del mundo tanto por tamaño de flota como por capitalización de mercado, Tillman lidera la estrategia de marca, el marketing global, los servicios creativos y la participación comunitaria de Delta. Tillman también es miembro del Comité de liderazgo de la compañía y su influencia se extiende a la definición de la visión y la estrategia a largo plazo de la aerolínea global. En una categoría en la que la compra históricamente ha estado fuertemente influenciada por el precio, la conveniencia y las recompensas, Tillman se centra en impulsar el crecimiento y la lealtad dando vida a la historia de la marca. Tillman, en su primer año como directora de marketing de la compañía, está ayudando a convertir a Delta en una marca de experiencia del consumidor. Aplicando lecciones de la categoría de lujo para diferenciar la marca de Delta y trascender las limitaciones y percepciones de la categoría de aerolíneas, ha ayudado a renovar el programa SkyMiles de Delta. A través de una combinación de experiencias minoristas inesperadas y una gama más amplia de nuevos beneficios para los miembros, ha ayudado a establecer un nuevo estándar para el enfoque de la categoría hacia la lealtad y ha ayudado a hacer crecer el programa de recompensas de 30 años de la compañía en casi 11 millones de usuarios. En el trimestre que finalizó en marzo, la empresa informó un crecimiento de los ingresos superior al 7 por ciento interanual. Al cierre de los mercados el 7 de junio, las acciones de Delta habían subido un 28,9 por ciento interanual.

.

Título: Director general adjunto de Dior Maison y director de comunicación e imagen de Christian Dior

Compañía: Dior (Francia)

Recientemente nombrada la marca número uno en el prestigioso Brand Magic Index de Business of Fashion , como directora de imagen y comunicaciones de Dior, Bialobos trabaja para hacer realidad la visión del director creativo Kim Jones para la Maison para los compradores de todas las categorías y de todo el mundo. Con la intención de encontrar el equilibrio adecuado entre el legado de la icónica marca de moda francesa y los nuevos medios y métodos para llevarlo a los compradores de todo el mundo, el objetivo de Bialobos es impulsar la deseabilidad por encima de todo. Junto con Louis Vuitton, Dior representa la mayor parte de los ingresos anuales de la empresa matriz LVMH por valor de 15 mil millones de euros, y desde las alfombras rojas y las pasarelas hasta los Juegos Olímpicos de París del próximo mes, la presencia de Dior continúa evolucionando. Adoptando la innovación tecnológica para acercar la marca y los clientes, para imitar las compras de lujo, Dior ha creado catálogos de productos virtuales visibles mediante tecnologías AR. Colaboraciones recientes con Stone Island y embajadas con, entre muchos otros atletas olímpicos, Elaine Thompson-Herah de Jamaica, ilustran la continua expansión de Dior más allá de sus acciones de alta costura hacia el mundo del lujo informal. En un panorama económico difícil para las verdaderas marcas de lujo, Dior informó un crecimiento orgánico del 3% para el primer trimestre de 2024.

.

Título: Director Comercial

Empresa: Jaguar Land Rover (Reino Unido)

Centrado en ofrecer experiencias de lujo modernas que sean a la vez inmersivas y exclusivas, y que subrayen la “diferencia entre pertenecer y simplemente comprar”, Hoornik supervisa una cartera de marcas automotrices icónicas, incluidas Jaguar, Land Rover, Range Rover, Discovery y Defender, para la división propiedad de Tata. Hoornik ha encabezado la transformación del enfoque de comercialización de Jaguar Land Rover (JLR) desde un enfoque marca por marca hasta una Casa de Marcas unificada, cada una de las cuales enfatiza a su vez el compromiso de la cartera con la sostenibilidad y el lujo hecho a medida para el consumidor actual. . Las Casas Range Rover experienciales se reúnen con los miembros de la marca y con los futuros miembros allí donde se encuentren, desde Sundance hasta Singapur, desde Whistler hasta Milán, y cada una de ellas da vida al enfoque de estilo de vida de la marca. JLR ha anunciado su plan para producir vehículos totalmente eléctricos para 2025. Si tiene éxito, la compañía será el primer fabricante de automóviles de lujo en alcanzar este hito. Para el año completo que finalizó el 31 de marzo de 2024, la compañía informó que las ventas minoristas aumentaron un 22% interanual.

‎

Título: CMO

Empresa: Diageo (Reino Unido)

En 180 países y más de 200 marcas, incluidas Guinness, Johnnie Walker, Don Julio y Smirnoff, el alcance de Diezhandino incluye la amplitud del marketing, la innovación y la transformación digital de la empresa. La influencia de Diezhandino se extiende más allá de las marcas que comercializa la empresa, la empresa de bebidas espirituosas más valiosa del mundo, a cómo las comercializan, un enfoque que ella y Diageo llaman marketing progresivo. A pesar del creciente sentimiento anti-ESG y DEI entre algunos consumidores y legisladores en algunos mercados a nivel mundial, Diezhandino sigue centrada en impulsar la sostenibilidad y la diversidad en el mundo creativo; desde marcos creativos respaldados por la ciencia hasta el nuevo empaque de papel de Bailey, pasando por el trabajo continuo para derribar estereotipos y garantizar la igualdad de género en la publicidad y el marketing desde “el guión hasta la pantalla”. En toda la cartera de marcas del gigante mundial de las bebidas espirituosas, el más grande del mundo por valor de ventas minoristas. Diezhandino, que supervisa toda la función de marketing y cuenta con un equipo de casi 1000 profesionales de marketing en todo el mundo, reconoce que los medios son un lienzo que puede dar forma y reformular perspectivas y los utiliza para hacer precisamente eso. A modo de ejemplo, más del 42 % de las campañas recientes de Diageo han sido dirigidas por mujeres.

‎

Título: Miembro del Consejo de Dirección de Marketing y Ventas

Empresa: Audi AG (Alemania)

Centrada en transformar el ecosistema digital de la empresa y la amplitud de sus puntos de contacto con el cliente para ofrecer una mejor experiencia de marca moderna, fluida y personalizada, Wortmann también lidera la aceleración de la transformación sostenible del Grupo. Arquitecta de la estrategia de sostenibilidad de Audi y de la empresa matriz Volkswagen AG, Wortmann está llevando al Grupo a convertirse en un “proveedor de movilidad positiva para la naturaleza y la sociedad”. Wortmann se asegura de que la empresa y sus marcas aprovechen el poder de la inteligencia conectada para crear mejores contactos directos y continuos con los clientes e impulsar el crecimiento. Wortmann y su equipo están aprovechando la personalización en toda la cartera de Audi para atraer clientes, incluso para las ventas del Audi Q6 e-tron, cuyas características incluyen una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada. Además de centrarse en impulsar el valor y la conexión de la marca, Wortmann ha desempeñado un papel influyente en el desarrollo de la conducción segura y la infraestructura de vehículos eléctricos en toda Europa. Además de su papel en Audi, Wortmann también es miembro del Comité Ejecutivo Ampliado del Grupo Volkswagen, con responsabilidad sobre las ventas en todo el Grupo. La empresa informó de un crecimiento de las ventas de Audi del 17% interanual para 2023.

‎

Título: CMO

Empresa: Accenture (Irlanda)

Con la supervisión de las comunicaciones corporativas y financieras, las relaciones con los analistas y los medios, la investigación, los conocimientos y los análisis, Kramer lidera el equipo de marketing de 2000 personas del gigante global de servicios profesionales en todo el mundo. Kramer es un defensor de cómo los líderes empresariales y de marketing pueden aprovechar la IA y se centra en dar vida a la “reinvención” que se encuentra en el centro de lo que la empresa ayuda a hacer a los clientes. Encabezó la reciente campaña de marca global de Accenture, Reinvented with Accenture, que refleja el trabajo realizado para los clientes y desplegó una campaña de medios de amplio alcance desde OOH y digital hasta redes sociales y eventos a nivel mundial. Kramer continúa impulsando la evolución del marketing B2B para adoptar lo que ella llama una mentalidad de “empresa a ser humano”. La compañía anunció recientemente que se había convertido en el patrocinador oficial de consultoría comercial y tecnológica de la NFL, donde ayudará a la liga a incorporar tecnología, datos e inteligencia artificial en todos los niveles del fútbol. Con casi 800.000 empleados en 49 países y más de 200 ciudades, la diversa gama de negocios de Accenture influye en los negocios a nivel mundial. Para el segundo trimestre del año fiscal 2024, Accenture informó nuevas reservas por valor de 21.600 millones de dólares, la segunda más alta en la historia de la empresa.

.

Título: CMO

Empresa: NBA (Estados Unidos)

Con la supervisión de todos los esfuerzos de marketing global para la NBA, una de las ligas deportivas más populares del mundo, y sus afiliados, el objetivo de Henault es atraer a los aficionados de todo el mundo y promover la misión de la organización de inspirar y conectar a personas de todo el mundo a través del poder del baloncesto. La influencia de marketing de Henault es evidente en la comunidad de la liga, los eventos y el enfoque de marketing experiencial, componentes esenciales de la estrategia multiplataforma de participación de los fanáticos de la NBA. Esta temporada, Henault y la liga presentaron su Torneo de Temporada y continuaron atrayendo a los fanáticos en todo el mundo. Su campaña del día de Navidad, “The Gift of Game”, fue nombrada entre los mejores anuncios navideños (de EE. UU.) de 2023, y campañas que incluyen “Playoff Mode” y “The Toast”, donde el baloncesto y la realeza cultural se despiden de la temporada regular. complementar una estrategia que también incluye interactuar con creadores de todo el mundo como una forma de, a su vez, interactuar con Gens Z y Alpha. La liga acaba de establecer récords de asistencia general, asistencia promedio y entradas agotadas en la temporada regular y se informa que está cerca. acuerdos con Amazon, NBC y ESPN por un valor total de 76 mil millones de dólares (USD).

‎

Título: CMO

Empresa: Infosys (India)

Virmani supervisa todo el marketing de la multinacional india de tecnología de la información, que recientemente fue nombrada una de las marcas más valiosas del mundo por Kantar. Con operaciones en 50 países, la marca Infosys actualmente se ubica como la tercera marca de TI más valiosa del mundo, según Brand Finance. La influencia de Virmani ha llevado a la empresa B2B a adoptar un enfoque de marketing impulsado por la creatividad y que prioriza al ser humano. Ha dado prioridad estratégica a la experiencia del cliente y ha realizado inversiones significativas en asociaciones con tenis a nivel mundial, incluidas propiedades y jugadores, para llegar a su audiencia B2B y atraerla. La empresa proporciona análisis e información durante los partidos, lo que permite experiencias más personalizadas para los fanáticos, todo lo cual da vida a su propuesta de valor. Por ejemplo, el Abierto de Francia anunció recientemente que está utilizando Infosys Topaz, una oferta de inteligencia artificial, para mejorar las experiencias de sus invitados. El éxito de Virmani con el tenis llevó a la empresa a anunciar recientemente la expansión a las carreras de Fórmula E, que proporcionarán ilustraciones adicionales de misión crítica a sus clientes B2B. A pesar de las críticas a las iniciativas ESG y DEI en algunos mercados internacionales, Virmani sigue siendo un firme defensor del papel de las empresas en el impulso de un impacto social positivo. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la empresa había aumentado un 16,5 por ciento interanual.

‎

Título: CMO

Empresa: Calvin Klein (Estados Unidos)

Bottomley ha liderado una renovación completa del enfoque de marketing de Calvin Klein, generando lo que la compañía ha llamado un compromiso de marca histórico y un crecimiento comercial para esta marca de estilo de vida y ropa globalmente icónica. La marca Calvin Klein fue nombrada recientemente #4 en el prestigioso Business of Fashion Brand Magic Index, reconociendo el impacto de la marca tanto en los consumidores como en la cultura, logrando esto a pesar de no haber tenido un diseñador nombrado durante cinco años, y hasta el nombramiento de Veronica Leoni a fines de mayo. Las colaboraciones y asociaciones con estrellas globales, incluido Jeremy Allen White, que arrasó en Internet a nivel mundial e impulsó un crecimiento interanual del 30% en las ventas de ropa interior la semana de su lanzamiento, Idris y Sabrina Elba, Kendall Jenner, Jung Kook y Jennie de BLACKPINK, han revitalizado y renovado el caché y el valor cultural de la marca. La estética publicitaria de Calvin Klein bajo el liderazgo de Bottomley continúa reflejando el compromiso de la marca con productos simples y de alta calidad, y su marketing es una mezcla de arte, ciencia y creatividad. La marca propiedad de PVH informó un aumento del 4% en ingresos interanual para el año fiscal 23.

#31-40

‎

Título: Vicepresidente ejecutivo, director de marketing y sostenibilidad

Empresa: 7-Eleven (Estados Unidos)

Como CMO del primer y ahora mayor minorista del mundo, Jarratt es responsable de la estrategia de marca, las asociaciones culturales, los conocimientos de los clientes, los medios y la identidad visual de 7-Eleven, entre otras cosas, y también dirige la oficina de Sostenibilidad de la empresa. Bajo la influencia estratégica de Jarratt, 7-Eleven está redefiniendo la comodidad para los consumidores de hoy y modernizando su propia marca en una red minorista de 84.000 tiendas en 19 países. Jarratt ha evolucionado la experiencia del consumidor de la marca, enfocándose en ser entretenida y culturalmente relevante. Su enfoque queda ilustrado por la galardonada campaña de la marca “Take it to Eleven”; una celebración de la alegría que se puede encontrar en las pequeñas cosas, ya sea un hot dog o el icónico Big Gulp del minorista . Bajo su liderazgo, 7-Eleven también está aumentando el acceso a combustibles sostenibles, impulsando una reducción general de las emisiones de CO2, continuando con las inversiones en energía renovable y embalajes sostenibles, al tiempo que trabaja para abordar el desperdicio de alimentos y combatir el hambre en las comunidades donde opera. La marca multinacional informó por última vez un crecimiento de ventas trimestral superior al 12%.

.

Título: SVP y CMO

Empresa: Crocs (Estados Unidos)

Cooley ha liderado una transformación de marca y ha ayudado a impulsar el cambio de la empresa desde que llegó como vicepresidente de marketing global en 2016. Ahora como director de marketing y con la supervisión de un amplio cometido que incluye marketing y comunicaciones globales, conocimiento creativo, digital, social y del consumidor, Es el enfoque de Cooley hacia las colaboraciones y asociaciones, en particular, lo que continúa manteniendo a la marca en la conversación cultural. A caballo entre lo caprichoso y lo moderno, lo masivo y lo especializado, las colaboraciones con marcas como McDonald’s, Pringles, Barbie y Balenciaga garantizan una resonancia y relevancia cultural continua tanto con las audiencias principales de la marca como con las nuevas. A medida que aumenta el poder adquisitivo de la Generación Z y se crea su lealtad a la marca, Crocs ha logrado convertirse en un elemento básico y una declaración de moda. Ya sea que su zapato principal sea un elemento básico de la moda para los estudiantes de secundaria en el día a día, su Cowboy Croc o su colaboración Big Yellow Boot con MSCHF, la influencia de Cooley garantiza que el boca a boca siga siendo un recurso fundamental de marketing de marca. La compañía informó que los ingresos del primer trimestre de 24 aumentaron un 14,6% interanual y que los ingresos de DTC aumentaron más del 18%. Al cierre de los mercados el 7 de junio , las acciones de Crocs subieron más del 26 por ciento interanual.

‎

Título: Director de marca

Empresa: Deutsche Telekom (Alemania)

Klenke se desempeña como director global de marca y marketing de Deutsche Telekom. Gracias a su liderazgo en marketing, la empresa informa que la marca Deutsche Telekom ha experimentado un notable crecimiento positivo del 84% y se ha convertido en la segunda marca de telecomunicaciones más valiosa del mundo. Creyendo que una empresa necesita una marca, Klenke se ha centrado en unificar la mensajería de Deutsche Telekom en toda su cartera, que también incluye a T-Mobile, y en una empresa conjunta con Vodafone, Orange y Telefonika. En conjunto, las entidades prestan servicios colectivamente a más de 252 millones de clientes móviles en todo el mundo. Su influencia en la marca y el marketing ha llevado a garantizar que todos los mercados hablen con una voz unificada y que la marca, independientemente de las distinciones del mercado en los nombres de marca, sea comprensible a través de fronteras internacionales, lo que hace que el marketing sea más efectivo y eficiente. Para Klenke, “Conectar tu mundo” es más que una premisa unificadora; refleja la promesa de la empresa de garantizar que todos, en todas partes, estén conectados. Para el trimestre que finalizó el 16 de mayo, Deutsche Telekom anunció un crecimiento de ganancias ajustadas del 5,8% interanual. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de Deutsche Telekom había aumentado más del 20 por ciento interanual.

‎

Título: SVP y CMO

Empresa: Qualcomm (Estados Unidos)

Con la supervisión del marketing global en los negocios principales del gigante de software y semiconductores con sede en EE. UU., así como de su marca orientada al consumidor Snapdragon, un conjunto de productos semiconductores hechos para dispositivos móviles, McGuire impulsa la estrategia de diversificación empresarial de la compañía, acercando su marca, productos y servicios en nuevos mercados, industrias y grupos de consumidores. Al liderar el marketing de marca, productos y tecnología, operaciones, comunicaciones, marketing de socios y canales de la empresa, así como la habilitación de ventas y la ciencia de datos, durante el año pasado, McGuire ha perfeccionado el enfoque de comercialización de Qualcomm. Ha integrado mensajes más directos para el consumidor en todas sus marcas y con socios, incluidos los del Manchester United y la F1. Hace un mes, Microsoft anunció que los productos Snapdragon impulsarían el lanzamiento de una nueva categoría de 20 PC Copilot+ impulsadas por IA, en marcas líderes, incluidas Microsoft, HP, Samsung, Lenovo y Dell. Hasta el 7 de junio , la capitalización de mercado de Qualcomm había aumentado más del 77 por ciento en los últimos doce meses.

.

Título: CMO

Empresa: Goldman Sachs ( Estados Unidos )

Carter es el primer CMO de Goldman Sachs, una de las instituciones financieras más grandes y emblemáticas del mundo, con casi 3 billones de dólares en activos bajo gestión. Centrada en construir una función de marketing moderna dentro de una empresa de 155 años que históricamente se basó en un manual de ventas y marketing presencial basado en relaciones, su cometido incluye marketing global, publicidad, contenido y redes sociales, que abarcan toda la gama de Marcas y negocios de Goldman. Carter se ha apoyado en la capacidad única del marketing para impulsar la colaboración entre divisiones, demostrando cómo el marketing digital hace que la empresa sea más efectiva y eficiente, impulsando un crecimiento incremental. Goldman, un feroz defensor de la diversidad y la inclusión, bajo el liderazgo de Carter ha aumentado significativamente sus inversiones en medios de comunicación dirigidos y de propiedad diversa. También revitalizó el Programa 10.000 Pequeñas Empresas de la compañía, donde los participantes completan un programa intensivo de aprendizaje, establecimiento de contactos y tutoría, financiado en su totalidad por la Fundación Goldman Sachs. El 67% de los participantes estadounidenses aumentan sus ingresos y el 44% contrata personal adicional dentro de los seis meses posteriores a la graduación. Para el período que finalizó en marzo, la compañía informó un crecimiento de ingresos de más del 12 por ciento en comparación con el año anterior. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de Goldman había aumentado más del 35 por ciento interanual.

‎

Título: Vicepresidente ejecutivo, director de marketing y consumo y director de crecimiento

Empresa: PepsiCo (Estados Unidos)

Con la supervisión de la organización de Consumidores Globales del gigante de bienes de consumo, que incluye más de 500 marcas en diversas categorías de alimentos y bebidas, la influencia de Wakely se extiende al marketing, la I+D, el diseño y la estrategia de categorías y los conocimientos. También dirige el Grupo Global de Alimentos Internacionales de PepsiCo en apoyo a los esfuerzos de la compañía para acelerar el crecimiento en esta categoría estratégica. Más de mil millones de veces al día en múltiples categorías de alimentos y bebidas, incluidos snacks, aguas y refrescos, las marcas y productos icónicos de PepsiCo se consumen en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Wakely, arquitecto de la agenda de crecimiento pep+ (PepsiCo Positive) de la compañía, está comprometido a hacer que la sostenibilidad y la inclusión sean algo común en toda la cartera de marcas y en todo el mundo. El año pasado, impulsó los esfuerzos de reciclaje de la compañía y la transparencia en la cadena de suministro de PepsiCo para apoyar mejor a los agricultores de todo el mundo, además de liderar asociaciones deportivas globales para aumentar las inversiones en el fútbol femenino. Con posiciones de liderazgo global en organismos comerciales internacionales, incluidos WFA y ANA, sus esfuerzos influyen ampliamente en la industria. Para el período que finalizó en marzo de 2024, la compañía reportó un crecimiento de ingresos del 2,26 por ciento vPY en todas las operaciones.

.

Título: Vicepresidente ejecutivo, director de marketing y grupo de socios estratégicos de GM

Empresa: Intuit (Estados Unidos)

Balazs supervisa el marketing y las comunicaciones de este líder mundial en software y servicios financieros, junto con las pérdidas y ganancias y el crecimiento del negocio ProTax de Intuit, así como la responsabilidad corporativa. También es directora general del grupo de socios estratégicos de la empresa. En mayo, anunció que dejaría la empresa a finales de 2024. Su influencia en Intuit, cuyas marcas, incluidas TurboTax, Credit Karma, Mailchimp y QuickBooks, atienden a unos 100 millones de consumidores en todo el mundo anualmente, se centra en desarrollar las marcas y la reputación de la empresa e impulsar lo que ella llama “crecimiento duradero”. Comprometida con la consecución del propósito de Intuit de “impulsar la prosperidad en todo el mundo”, la influencia de Balazs se extiende a garantizar que los KPI reflejen los compromisos y programas como Intuit for Education, donde, en asociación con, entre otros, Khan Academy, la empresa proporciona recursos gratuitos de educación financiera a 50 millones de estudiantes y educadores. Su influencia y liderazgo han contribuido a que Intuit sea reconocida en listas, incluidas las de las empresas más ecológicas y las que reconocen a las empresas de inteligencia artificial más innovadoras. La empresa informó que, en el trimestre que finalizó en abril, los ingresos anuales aumentaron casi un 12 por ciento. Al cierre de los mercados el 7 de junio , el precio de las acciones de la empresa había subido más del 35 por ciento interanual.

.

Título: EVP y CMO

Empresa: Target (Estados Unidos)

Roath ha trabajado en Target durante 18 años y ha ocupado el puesto de directora de marketing desde julio de 2023. Con la supervisión de las principales funciones de marketing del gigante minorista, incluidas la estrategia y las operaciones de marketing, la creatividad, la estrategia de marketing para clientes, la experiencia de marca minorista, las redes sociales y la estrategia de medios pagos, está comprometida a reforzar el lugar que la marca ocupa desde hace mucho tiempo en la cultura como un elemento fundamental de su estrategia de crecimiento. Al reconocer que el marketing no es solo una función organizacional, sino un elemento esencial en la forma en que el minorista se relaciona con sus clientes, Roath ha aprovechado el posicionamiento de la marca Target como el “lugar feliz” de los compradores al mostrar historias que los clientes de la empresa han compartido en las redes sociales sobre las “alegrías únicas experimentadas en nuestros pasillos; esos pequeños momentos de sorpresa y deleite que se suman a That Target Feeling”. Su influencia sobre la creatividad de la marca ha dado vida a la “Target Lady” de Kristen Wiig en Saturday Night Live en la primera campaña publicitaria nacional del personaje, en colaboración con personas como la estrella de TikTok Azai. y la colección DVF lanzada recientemente, que incluyó 200 artículos nuevos del icónico diseñador de moda. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de Target había aumentado más del 11 por ciento en el último año.

.

Título: (Ex) Director de marketing, información y digital

Empresa: Bayer (Alemania)

Corsi, que recientemente anunció que dejaría Bayer después de más de 5 años para unirse a Kimberly-Clark como directora de crecimiento en julio, ha tenido influencia en la innovación de marketing, la estrategia y la transformación digital de siete categorías de atención médica para el consumidor dentro de la multinacional alemana, una de las compañías farmacéuticas y biomédicas más grandes del mundo. Corsi ha trabajado para alterar tanto la cultura como una categoría relativamente seria con un grado de perspicacia y coraje creativo por el que los gigantes de la atención médica no suelen ser conocidos. Las campañas para desestigmatizar la palabra “vagina” en las redes sociales para la marca de salud íntima femenina Canesten de Bayer tuvieron influencia e impacto más allá de la categoría. La asociación con UnStereotype Alliance de la ONU brinda una plataforma para la defensa de Corsi, entre otros grupos subrepresentados, la representación latina en la industria del marketing. Ha trabajado para influir en las marcas y sus socios para que representen mejor y con mayor precisión a la comunidad frente y detrás de la cámara, así como dentro de sus organizaciones de marketing. La empresa opera en 80 países y su cartera incluye más de 170 marcas de salud para el consumidor.

.

Título: Vicepresidente sénior y director de marketing global

Empresa: Levi Strauss & Co (Estados Unidos)

Después de unirse a la empresa de 171 años hace un año después de un período como CMO de Snapchat, Mitchell tiene la responsabilidad de liderar la estrategia de marketing de la icónica marca a nivel mundial. Mitchell está consolidando el lugar de la marca en el panorama cultural de todo el mundo, ya que la empresa hace un giro estratégico para convertirse en un “minorista de estilo de vida de mezclilla”, un elemento clave en los esfuerzos del nuevo CEO de Levi’s para garantizar que el crecimiento y la fortuna del negocio sean impulsados ​​​​por algo más que un modelo mayorista y jeans. Durante su mandato, ha impulsado la evolución de la plataforma “Live in Levi’s” de la marca, ahora en su décimo año, con el fin de celebrar, involucrar e inspirar a los fanáticos, la comunidad y los “hacedores y promotores” de la marca para hacer suyo “el piso” y la marca. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de la empresa había aumentado en más del 62 por ciento durante el año pasado.

#41-50

.

Título: CMO

Empresa: Taco Bell (Estados Unidos)

Como CMO de Yum! Montgomery, filial de Brands y cadena QSR, se centra en desarrollar la resonancia y relevancia cultural de la marca, y su lugar continuo en la conversación social, todo para impulsar el crecimiento. Con un enfoque estratégico en ampliar la relevancia del consumo de la cadena más allá de las horas nocturnas, Montgomery está impulsando nuevas relaciones y nuevas ocasiones de uso para la marca y sus clientes. Apoyándose en la identidad de Taco Bell como un “rebelde cultural”, su influencia incluye trabajar para “liberar” una marca registrada en la frase icónica “Taco Tuesday”, no sólo para el uso de Taco Bell, sino también para las pequeñas empresas, restaurantes y familias. Las tiendas de tacos pop también pueden usarlo. Las asociaciones con megaestrellas como Doja Cat y Paris Hilton, creadores, personas influyentes y LeBron James, quien fue central en la campaña Taco Tuesday, ayudan a mantener la marca en la conversación cultural. Para el primer trimestre, ¡mmm! Brands informó que Taco Bell fue la única de sus tres marcas principales de QSR que experimentó un aumento interanual en las ventas en las mismas tiendas y que los ingresos del primer trimestre de la cadena aumentaron un 4 por ciento interanual.

‎

Título: Vicepresidente sénior y CMO

Empresa: Cartier (Francia)

Carrez supervisa el marketing global de una de las marcas más conocidas y deseadas del mundo. Con la supervisión de la estrategia internacional de productos y comunicaciones de la Maison, el marketing global de clientes y la colaboración en sus mercados locales, ha estado entre los líderes de la industria en la adopción de capacidades digitales y AR emergentes para redefinir las compras de lujo para la base global de clientes de la marca icónica. El enfoque de marketing de Carrez da prioridad a la cultura y refleja y da forma a la cultura de la marca, la Maison y el mundo en el que ambas interactúan con los consumidores de lujo de todo el mundo. Sinónimo de amor y sus expresiones, a principios de este año, la Maison contrató a embajadores como Paul Mescal, Jisoo y Labrinth para celebrar el centenario de su colección Trinity. Carrez considera momentos como este y la herencia de la marca como oportunidades para ilustrar la calidad atemporal y oportuna reflejada en todo lo que hace la Casa. Hace apenas unas semanas, Cartier presentó su nueva colección de alta joyería, Nature Sauvage , que ofrece una versión moderna de las piezas de animales características de la marca. A principios de este año, Richemont informó que su Maison de joyería tuvo el desempeño más sólido de su cartera, con un crecimiento del +12% y +6% a tipos de cambio constantes y reales, respectivamente.

.

Título: Director de Marketing Global

Empresa: Pfizer (Estados Unidos)

Panayiotou, el primer CMO global del gigante biofarmacéutico, tiene una influencia global y supervisa todas las actividades de marketing en todos los mercados y productos de Pfizer. Centrado en garantizar la relevancia y visibilidad de la marca, Panayiotou está redefiniendo las percepciones de la marca y cómo y dónde aparece Pfizer. Está ayudando a liderar la implementación de un sistema de inteligencia artificial patentado por parte de la compañía, centralizando y optimizando su cadena de suministro creativa, mejorando la colaboración con agencias asociadas a nivel mundial y acelerando el tiempo de comercialización para el desarrollo, la aprobación y la entrega de contenido. Por primera vez para la empresa, y en reconocimiento a su 175.º aniversario, Panayiotou llevó a la marca a presentar una nueva campaña de marca corporativa, Let’s Outdo Cancer, durante el Super Bowl. El esfuerzo continúa haciendo evolucionar la marca más allá de su papel esencial para ayudar a abordar la crisis de Covid, vinculándola a una nueva generación de innovaciones impulsadas por los pacientes. Él y su equipo también han desarrollado un modelo de participación de comercio electrónico DTC, VaxAssist , para cambiar la forma en que Pfizer llega y atiende a los pacientes, una novedad de su tipo en la industria. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado hasta la fecha de Pfizer había aumentado casi un 4 por ciento.

‎

Título: Director de Marketing y Soluciones

Empresa: SAP (Estados Unidos)

White lidera todas las funciones de marketing, incluidas las de marketing corporativo, regional y de productos, comunicaciones globales, aprendizaje y comunidad de productos, precios y empaquetado, y asuntos gubernamentales para este líder en aplicaciones empresariales e inteligencia artificial empresarial. Con la intención de incorporar enfoques emotivos e impulsados ​​por historias al marketing B2B, durante un año y medio, White ha liderado un proceso para revitalizar y hacer evolucionar la marca SAP con el fin de reflejar mejor su papel en los panoramas empresariales y tecnológicos en rápida evolución. El resultado es un posicionamiento que sigue arraigado en el capital de la empresa, pero que se moderniza para las empresas de hoy. El nuevo lema, “Bring Out Your Best”, refleja la influencia de White y el compromiso de SAP de brindar soluciones a los desafíos cambiantes que enfrentan sus clientes empresariales. La influencia de White también se extiende a la defensa de la diversidad en general y en la tecnología en particular. Como patrocinadora ejecutiva de Pride@SAP, la Black Employee Network y su Business Women’s Network, reconoce que en esta nueva era de la IA, garantizar un lugar en la mesa para todos se vuelve cada vez más urgente. Para el trimestre que finalizó en marzo, la compañía reportó un crecimiento interanual de los ingresos de más del 8 por ciento, y al cierre de los mercados el 7 de junio , su capitalización de mercado había aumentado más del 43 por ciento respecto al año pasado.

‎

Título: SVP y CMO

Empresa: Cisco ( Estados Unidos )

Palin supervisa el crecimiento global de la marca y la generación de demanda mundial para la empresa multinacional de soluciones de tecnología de la información. Palin tiene influencia y supervisión de una amplia competencia de marketing, incluida la estrategia de marca de la empresa, marketing de socios, marketing de campo global, eventos, defensa del cliente, experiencia del cliente digital, conocimientos y análisis. Durante el año pasado, continuó reforzando y dando vida al mensaje de la marca y al mismo tiempo garantizó su relevancia en tiempo real en un panorama empresarial en rápida evolución. Continúa ampliando el alcance y la influencia de la marca, esfuerzos que, por tercer año, hicieron que Cisco fuera nombrada la marca B2B pura número uno a nivel mundial por Interbrand. Las asociaciones estratégicas con la NFL y el equipo de carreras de F1 de McLaren brindan dos ejemplos de plataformas y exhibiciones en tiempo real para las soluciones y aplicaciones de misión crítica de la compañía. Palin es una destacada defensora de las mujeres en la tecnología y la “aliada ejecutiva” de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de Cisco.

.

Título: Director de Marketing y Comercial

Empresa: Ferrari (Italia)

El marketing de Galliera para este ícono global del automóvil de lujo encuentra maneras de reforzar la ultraexclusividad de Ferrari y al mismo tiempo impulsar un crecimiento extraordinario. Ferrari, una de las marcas más reconocidas del mundo, ha representado durante mucho tiempo la artesanía y el rendimiento y ha sido un penúltimo tótem de riqueza y lujo. Galliera y el equipo directivo de Ferrari se han apoyado y fomentado la exclusividad de la marca limitando el número de coches en producción. Del mismo modo, la propiedad de un Ferrari no confiere el derecho de hacer con el coche lo que uno quiera. Según los informes, los propietarios, incluidos Justin Bieber y Kim Kardashian, han sido incluidos en la lista negra de la marca por lo que se consideró cuidado inadecuado y modificaciones no autorizadas a sus automóviles. Desde la incorporación de Lewis Hamilton al equipo de F1 de la compañía, hasta un lento y decidido goteo de marketing en torno al lanzamiento de un modelo del 70.º aniversario, pasando por la creación de una experiencia de marca de alto nivel con Airbnb, Galliera continúa alimentando el valor de la marca mientras garantiza que la demanda sea siempre excesiva. de la oferta deliberadamente limitada de la marca. Ferrari informó que los ingresos netos del año fiscal 2023 aumentaron un 17,2% respecto al año anterior. Al cierre de los mercados el 7 de junio , las acciones de Ferrari habían subido casi un 39 por ciento respecto al año pasado.

.

Título: CMO

Empresa: Schneider Electric (Francia)

En su décimo año como directora de marketing del gigante francés de transformación digital y gestión de la energía, la influencia de Leong incluye la responsabilidad de garantizar que la producción de marketing sea una ventaja competitiva para la empresa, construir una marca vital y orientada a un propósito y aumentar lo que la empresa refiere. como “intimidad con el cliente”. Mientras la industria global continúa lidiando con la evolución hacia un futuro eléctrico, Leong es un evangelista líder del papel que desempeña la cartera de productos y servicios de la compañía de 180 años de antigüedad para impulsar los negocios de sus clientes B2B hacia este futuro. La estrategia de marketing de Leong se basa en la convicción de que “las asociaciones son el núcleo de nuestro crecimiento y progreso colectivo”, y las utiliza para ilustrar los beneficios del cambio hacia la digitalización, la automatización, la electrificación y la descarbonización global, que se vuelven aún más importantes a medida que avanzamos. El consumo de energía se dispara con la adopción de la IA. Leong, firme defensor del compromiso de la empresa de garantizar que no haya pérdida neta de biodiversidad en las operaciones para 2030, garantiza que el “trabajo entre bastidores” de Schneider en nombre de las personas, el planeta y la rentabilidad empresarial cobre vida. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de Schneider Electric había aumentado casi un 38 por ciento durante el año pasado.

‎

Título: Presidente de Marketing, Estrategia y Productos

Empresa: T-Mobile

Katz supervisa cómo, dónde y cuándo el segundo proveedor de servicios inalámbricos más grande de Estados Unidos por participación de mercado ofrece productos, experiencias y mensajes en sus plataformas digitales, de productos, de cadena de suministro y mayoristas. Con T-Mobile durante más de 26 años, Katz está evolucionando la forma en que el “Un-Carrier” se presenta y atiende a sus clientes. En el centro de la construcción del futuro 5G de la compañía, Katz lidera los esfuerzos para garantizar que T-Mobile se diferencie de su competencia. Centrada, entre otras cosas, en “fomentar asociaciones y oportunidades que catalicen el crecimiento”, bajo su influencia, la marca ha construido asociaciones estratégicas con Mr. Beast, el creador número uno del mundo, la PGA of America, donde la compañía trajo una serie de 5G es la primera vez que los fanáticos crean una experiencia mejor y más rica, y con las estrellas de Suits , encuentran la marca de color magenta no solo en la cultura, sino que también ayudan a crearla y enriquecerla para sus clientes. La influencia de Katz incluye haber ayudado a liderar el Proyecto 10 Millones , el programa filantrópico emblemático de la compañía, que contribuyó con el equivalente a casi 5 mil millones de dólares en servicios inalámbricos para quienes no los tienen. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de T-Mobile había aumentado casi un 38 por ciento interanual.

.

Título: CMO de América del Norte

Empresa: Molson Coors (Estados Unidos)

Colucci lidera el marketing de la amplia cartera de marcas norteamericanas de Molson Coors y tiene influencia directa sobre la estrategia de marca, las comunicaciones de marketing, la asignación de medios, la activación de campo y la defensa de la estrategia de las marcas de la empresa a nivel mundial. Colucci impulsó el desarrollo de un modelo de atribución multitáctil patentado que conecta los resultados de marketing con el impacto en las ventas, estableciendo un estándar de la industria para medir la efectividad y llevando a que la empresa fuera nombrada la comercializadora más efectiva en América del Norte por Effies Worldwide. Colucci experimenta continuamente con formas de “hackear la cultura”. Coors Light convirtió un comentario casual del campeón del Super Bowl, Patrick Mahomes, en una promoción que se robó la escena, revitalizó el debate de Miller Lite sobre el sabor excelente pero menos abundante, emitió 1000 anuncios del Super Bowl en lugar de uno y convirtió la marca Banquet de 150 años en una favorita de la Generación Z. La influencia de Colucci está teniendo impacto en la cultura y en los resultados. La compañía informó que Coors Light, Miller Lite y Coors Banquet fueron los principales impulsores de su crecimiento de ingresos en el primer trimestre, con Coors Light y Banquet experimentando un crecimiento de volumen de dos dígitos, mientras que Miller Lite creció en los altos dígitos de un solo dígito.

.

Título: Vicepresidente Senior de Marketing y Comunicaciones

Empresa: IBM (EE.UU.)

El mandato de Adashek para IBM, el gigante multinacional de servicios de tecnología y consultoría con más de 300.000 empleados en todo el mundo, es tan amplio como profundo, con influencia y supervisión que se extienden a todo el marketing, asuntos corporativos, ESG y desarrollo empresarial de clientes federales. . Bajo su liderazgo, la empresa unificó sus esfuerzos de marketing y comunicaciones en torno a una única plataforma, “Let’s Create”, para mostrar mejor cómo la cartera de productos y servicios de IBM puede beneficiar la infraestructura empresarial a nivel mundial. Mientras las empresas en general y la industria del marketing se enfrentan específicamente a la rápida evolución del papel de la IA, Adashek es un firme defensor del lugar de la empresa en la conversación y de adoptar un modelo abierto como esencial para garantizar una IA ética y responsable. IBM, evangelista de cómo GAI ayuda a acelerar el camino hacia la creatividad y el crecimiento rentable, patrocinó la primera pista de IA en el Festival SXSW. Solo otro ejemplo entre muchos, en el Torneo Masters de golf, la compañía integró tecnología de docenas de socios para convertir enormes cantidades de datos históricos y en tiempo real en conocimientos que proporcionaron ilustraciones concluyentes de lo que la IA e IBM pueden hacer por las empresas. Al cierre de los mercados el 7 de junio , la capitalización de mercado de IBM había aumentado más del 26 por ciento en los últimos 12 meses.

Con reporte adicional de Liz Kneebone.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Una empresa estatal china suministró titanio sospechoso utilizado en aviones Boeing y Airbus