Esta es la lista de las mujeres famosas más ricas de los EU

Fue un año récord para los ricos y famosos en la lista 2024 de Forbes de las mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas de Estados Unidos: las 15 celebridades en la lista de 100 personas tienen un valor combinado de 13,3 mil millones, un 23% más que el año pasado, e incluyen un quién es quién de las estrellas del pop, presentadores de televisión y productores, desde Beyonce y Madonna hasta Ellen DeGeneres, Judge Judy y Reese Witherspoon.

La recién llegada Katy Perry se catapultó a la lista por primera vez con un acuerdo de seis cifras: el otoño pasado, la superestrella vendió las regalías de sus grabaciones maestras y los derechos de publicación a Litmus Music, respaldada por Carlyle, por 225 millones de dólares. El acuerdo fue una de las mayores ventas de música de 2023 e incluyó cinco de los seis álbumes de estudio de Perry. A principios de este año, la estrella anunció que su séptima temporada como juez en la serie de competencia de canto de televisión American Idol , donde supuestamente gana $25 millones al año, será la última, pero adelantó que está trabajando en nueva música.

Taylor Swift, a quien Forbes llamó multimillonaria por primera vez en octubre pasado, ahora es aún más rica gracias a su gira Eras en curso. Su valor se estima en 1.300 millones de dólares, frente a los 1.100 millones de dólares del otoño pasado y los 740 millones de dólares de junio del año pasado. Su Eras Tour recaudó más de mil millones de dólares en ventas de entradas en 2023, lo que la convirtió en la primera artista en lograr tal hazaña. Como si eso no fuera suficiente, se espera que la gira genere otros mil millones de dólares en ventas de entradas cuando finalice en diciembre.

Pero la cantautora, que el mes pasado lanzó su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, y una versión de lujo que rompió el récord de streaming de 2022 que había establecido anteriormente, no es la única estrella del pop con altas ganancias en giras durante el año pasado. : La gira mundial Renaissance de Beyoncé tuvo casi 580 millones de dólares en ventas; además de una película complementaria que generó 44 millones de dólares adicionales en cines. Como resultado, la fortuna de Beyoncé creció a aproximadamente 760 millones de dólares este año, 220 millones de dólares más que hace un año. La gira Celebration de Madonna recaudó más de 225 millones de dólares, convirtiéndola en la primera artista femenina con seis giras recaudando más de 100 millones de dólares.

Juntos, los tres iconos del pop generaron más de 1.800 millones de dólares sólo en sus últimas giras, una cifra impresionante. De las 15 estrellas de la lista, siete hicieron fortuna en la industria de la música, cuatro en el cine y la televisión, y tres en cosméticos y cuidado de la piel (incluida la cantante Rihanna, cuya riqueza proviene principalmente de su participación del 50% en la línea de cosméticos Fenty Beauty). . La leyenda del tenis Serena Williams es la única atleta profesional entre los 100 mejores; ganó 95 millones de dólares en premios durante su carrera y más gracias a patrocinios a lo largo de los años. Y ha invertido en docenas de empresas y ha lanzado su propia firma de capital de riesgo, Serena Ventures.

El umbral para entrar en la lista (y permanecer en ella) es alto: los contendientes tenían que valer al menos 300 millones de dólares para ganar un lugar entre los 100 primeros, frente a los 225 millones de dólares del año pasado. Casi todas las estrellas de la lista se hicieron más ricas: solo el patrimonio neto de Reese Witherspoon y Rihanna se mantuvo igual, mientras que la productora y guionista Shonda Rhimes, que hizo su debut en la lista de 2023 gracias a sus exitosos programas como Grey’s Anatomy y Bridgerton, se perdió el corte este año.

La celebridad más joven y el miembro más joven de la lista es Kylie Jenner con 26 años; ha sido la más joven desde que apareció por primera vez en la lista en 2018. En el extremo opuesto del espectro, Barbara Streisand, de 82 años, y Judy Sheindlin, de 81, son las celebridades de mayor edad en la lista.

OPRAH WINFREY

Patrimonio neto: $ 3 mil millones

Puntuación hecha a sí misma: 10

Edad: 70

Después de compartir públicamente su experiencia con un medicamento para bajar de peso no especificado, la ex presentadora de televisión anunció que dejaría la junta directiva de WeightWatchers en febrero después de nueve años y donaría las acciones de su empresa al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Posee más de 2100 acres de tierra en Hawaii y varias casas en Santa Bárbara, California.

KIM KARDASHIAN

Patrimonio neto: 1.700 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 7

Edad: 43

La Kardashian más rica añadió 500 millones de dólares a su fortuna en julio pasado, cuando su línea de fajas, Skims, recaudó 270 millones de dólares de inversores privados a una valoración de 4 mil millones de dólares. En enero, su marca de cuidado de la piel SKKN By Kim lanzó una línea de maquillaje que “superó significativamente” las expectativas de su socio Coty Inc., dijo en febrero. Las cosas parecen menos halagüeñas en su tienda de capital privado SKKY Partners, que había recaudado sólo 121 millones de dólares en capital hasta marzo, muy por debajo de su objetivo de 1.000 millones de dólares.

RIHANNA

Patrimonio neto: 1.400 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 10

Edad: 36

La estrella del pop nacida en Barbados dio a luz a su segundo hijo, Riot Rose, casi seis meses después de que revelara su embarazo en el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La mayor parte de su riqueza proviene de su participación del 50% en la línea de cosméticos Fenty Beauty, su empresa conjunta con el propietario de Sephora, LVMH; Fenty lanzó una nueva máscara de pestañas el año pasado.

TAYLOR SWIFT

Patrimonio neto: 1.300 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 8

Edad: 34

La estrella más poderosa de la música dominó el negocio de los conciertos y se convirtió en multimillonaria en el otoño de 2023. Su gira Eras estableció un récord en diciembre como la primera en recaudar más de mil millones de dólares en ventas de entradas, según Pollstar; Se espera que recaude más de 2.000 millones de dólares cuando concluya a finales de este año. En abril, Swift lanzó su último álbum, The Tortured Poets Department , cuya versión de lujo con 31 canciones rompió el récord de transmisión establecido por su propio álbum Midnights de 2022.

MADONNA

Patrimonio neto: 850 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 9

Edad: 65

La reina del pop inició su Celebration Tour, presentando música de sus cuatro décadas de carrera, en octubre pasado después de retrasarla inicialmente debido a problemas de salud. La gira, que concluyó en mayo, le reportó un estimado de 50 millones de dólares hasta el 1 de abril.

BEYONCÉ KNOWLES

Patrimonio neto: 760 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 8

Edad: 42

La gira mundial Renaissance de Beyoncé generó el tipo de números que inspirarían a cualquier “Diva”, con ventas de entradas de 579 millones de dólares, según Pollstar, y una película complementaria que recaudó otros 44 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Aunque quizás eclipsada por Taylor Swift, Beyoncé es una fuerza dominante cuya fortuna aumentó más de 200 millones de dólares desde el año pasado gracias a las ganancias de la gira, el lanzamiento del álbum Cowboy Carter y un mayor valor por su catálogo de música.

KYLIE JENNER

Patrimonio neto: 710 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 7

Edad: 26

La Kardashian más joven lanzó la línea de ropa Khy el otoño pasado, luego lanzó el vodka con refresco Sprinter y una fragancia llamada Cosmic en marzo. La mayor parte de su riqueza todavía proviene de una participación estimada del 44,1% en Kylie Cosmetics, más el efectivo de la venta del 51% del negocio al gigante francés de la belleza Coty en 2020 por 600 millones de dólares.

JUDY SHEINDLIN

Patrimonio neto: 560 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 8

Edad: 81

El veterano juez de televisión ahora preside una franquicia de programas legales para Amazon Freevee, presenta a Judy Justice y es productor ejecutivo del programa de arbitraje Tribunal Justice con una tercera serie, un docudrama, de próxima aparición. También ha reunido una importante cartera de bienes raíces, con propiedades en cinco estados.

CELINE DION

Patrimonio neto: 550 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 8

Edad: 56

El aclamado cantante detrás de éxitos como “My Heart Will Go On” canceló todos los shows hasta al menos finales de 2024 debido a complicaciones asociadas con el síndrome de la persona rígida, una afección autoinmune y neurológica incurable.

BARBARA STREISAND

Patrimonio neto: 460 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 10

Edad: 82

La estrella continuó explorando su pasado con una colección de trabajos retrospectivos que incluyen una memoria de casi 1.000 páginas, My Name is Barbra , publicada en noviembre; una banda sonora que conmemora el 40 aniversario de su película de 1983, Yentl ; y Evergreens , un álbum que celebra sus seis décadas con Columbia Records.

ELLEN DEGENERES

Patrimonio neto: 450 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 8

Edad: 66

La expresentadora de un programa de entrevistas diurno saldrá de gira para una gira de comedia este verano, la primera vez que muchos ven a la comediante desde que su programa, The Ellen DeGeneres Show , terminó en 2022 en medio de informes de un ambiente de trabajo tóxico. Ella reconoció los problemas y prometió trabajar en ellos. Mientras tanto, esta ávida fanática de la vivienda, que ha vendido al menos 10 casas y ahora es propietaria de cinco, compró una casa en Santa Bárbara en junio pasado por 22,5 millones de dólares que vendió por 32 millones de dólares en febrero.

DOLLY PARTÓN

Patrimonio neto: 450 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 10

Edad: 78

La cantautora, actriz, autora y empresaria mantuvo su prolífica producción con una versión de lujo recientemente lanzada de su álbum Rockstar y una regrabación de Southern Accents del fallecido Tom Petty . Billy the Kid Comes Home for Christmas de Dolly Parton , una secuela de su libro infantil de 2023, saldrá antes de las vacaciones de invierno. Su parque temático en Tennessee también mejoró su juego con una nueva montaña rusa y la gran inauguración del Dollywood HeartSong Lodge & Resort.

REESE WITHERSPOON

Patrimonio neto: 440 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 8

Edad: 48

Hello Sunshine, la productora que fundó en 2016, vale menos que cuando vendió la mayor parte a Candle Media, respaldada por Blackstone, en 2021; Según se informa, los ingresos estuvieron muy por debajo de las proyecciones del año pasado. Aún así, sigue tan ocupada como siempre frente a la cámara, protagonizando The Morning Show de Apple y la comedia romántica de Netflix Your Place or Mine .

KATY PERRY

Patrimonio neto: 350 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 9

Edad: 39

Perry vendió los derechos de sus canciones en un acuerdo de septiembre de 2023 valorado supuestamente en 225 millones de dólares. Desde entonces, anunció su probable salida del concurso de canto televisivo American Idol después de siete años como juez e insinuó que está trabajando en nueva música. Su fortuna se deriva principalmente de los ingresos obtenidos por la venta de su catálogo, así como de las giras.

SERENA WILLIAMS

Patrimonio neto: 340 millones de dólares

Puntuación hecha a sí misma: 9

Edad: 42

La leyenda del tenis, que se retiró en 2022, está trabajando actualmente en unas memorias para Random House y una serie documental para ESPN que cataloga su carrera ganadora de Grand Slam. Invierte a través de su firma de capital de riesgo, Serena Ventures, cofundó una marca de cuidado de la piel y los músculos, recientemente firmó un acuerdo de licencia con Wyn Beauty Cosmetics y tiene una pequeña participación en los Miami Dolphins de la NFL.

