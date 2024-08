Esta es la mejor edad para solicitar un crédito en México

Solicitar un crédito por primera vez es un paso importante en la vida financiera de muchas personas. En efecto, es una forma relativamente sencilla de obtener dinero y hacer compras de todo tipo de productos o servicios, pero más allá de eso, representa la oportunidad de empezar a construir un historial crediticio que será esencial en futuras solicitudes de préstamos para cumplir metas a lo largo de la vida.

“En México, las instituciones financieras establecen como requisito indispensable para aprobar un crédito tener al menos 18 años de edad. A través de dicho criterio buscan asegurarse de que el solicitante cuente con la capacidad jurídica para asumir sus primeros compromisos financieros”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito.

De acuerdo con el especialista, la verdadera preocupación de las instituciones, más allá de la edad, es que el solicitante posea independencia financiera y capacidad de pago; por ello, entre sus requisitos también están:

Comprobante de identidad: Las instituciones financieras solicitan una identificación oficial vigente con fotografía, como el INE, pasaporte o cédula profesional para verificar la identidad del solicitante y asegurar que sea quien dice ser.

Comprobante de domicilio: Puede ser un recibo de servicios (luz, agua, teléfono) y sirve para confirmar la dirección del solicitante y garantizar que el banco tenga forma de localizarlo.

Comprobante de ingresos: Las entidades suelen requerir recibos de nómina para evaluar la capacidad de pago del solicitante y determinar si los ingresos son suficientes para cubrir el monto del crédito solicitado.

Referencias personales y un aval. Algunas instituciones financieras suelen solicitar referencias personales y un aval como respaldo de que la deuda que se adquiere sea pagada.

Más que un tema de edad, es un tema de desarrollar buenos hábitos con el dinero

“No es un tema de edad sino de capacidad crediticia”, añade Wolfgang Erhardt, vocero nacional de Buró de Crédito. “Puedes empezar a los 18 con un crédito pequeño que se ajuste a tu capacidad creditica realizando tu presupuesto y empezarte a entrenar para los grandes créditos que tienes en la cabeza, por ejemplo el crédito hipotecario”, afirma.

Lo ideal es no destinar más del 30% o máximo el 40% de tu ingreso en temas crediticios. Procura concentrarte en tener entre 60 y 70% de tu dinero disponible, así te estarás entrenando para que no sientas pesado usar una parte importante de tus ingresos en el pago de un crédito importante.

“La edad mínima en México es de 18 años, en otros países del mundo se pide una edad mayor. La edad máxima depende del crédito, hoy hay bancos que ofrecen créditos hipotecarios a personas de 69 años con 11 meses, prácticamente 70 años, lo cual es increíble porque cuando contraté mi crédito hipotecario las condiciones no eran así. La expectativa de vida crece y los otorgantes de crédito lo notan”, asevera el vocero de Buró de Crédito.

Como puedes darte cuenta, cuando hablamos de tarjetas de crédito no se trata tanto de los años que tienes, sino más bien de la responsabilidad que asumes al hacer tus gastos y cubrir tus deudas en tiempo y forma. Si no desarrollas el hábito del ahorro, una tarejta de crédito no será tu aliada para alcanzar tus metas crediticias grandes.

Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, hace cuatro recomendaciones para quienes solicitarán por primera vez un crédito:

Establece crédito gradualmente: Si es tu primera vez solicitando crédito, considera empezar con productos financieros básicos como una tarjeta de crédito asegurada o un préstamo pequeño. Estos productos te permiten establecer un historial de pagos y demostrar tu capacidad para manejar crédito de manera responsable.

Realiza pagos a tiempo: Mantén un registro cuidadoso de las fechas de vencimiento de tus pagos y asegúrate de pagar todas tus obligaciones financieras puntualmente. Los pagos a tiempo son uno de los factores más importantes que influyen en tu score crediticio.

Mantén bajos los saldos de crédito: Utiliza solo una pequeña parte del crédito disponible en tus tarjetas y líneas de crédito. Un bajo porcentaje de utilización de crédito (idealmente menos del 30% del límite disponible) muestra responsabilidad financiera.

Monitorea tu reporte crediticio: Consulta periódicamente tu Reporte de Crédito Especial para conocer tus actividades y asegurarte de que no haya errores. Esto te permite corregir cualquier problema a tiempo y mantener tu historial crediticio limpio.

Finalmente, completamos este top 5 con otro tip de Wolfgang Erhardt:

“Recomiendo elegir la tarjeta de crédito que más se ajuste a nuestro estilo de vida, que tenga un límite de crédito responsable, de acuerdo con las compras que hacemos normalmente y logramos liquidar a tiempo, especialmente si somos propensos a no tener control sobre nuestros gastos. Un límite de crédito grande no es la mejor estrategia porque eso te puede quitar capacidad crediticia para otros proyectos que tengas en el futuro. Ya conforme migras a ingresos mayores, a necesidades ayores, entonces ya te vas por las tarjetas de crédito clásicas, las de oro o las premiere”.

