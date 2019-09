Esta es la nave de Star Wars de Lego que vale 15,000 pesos

LEGO tiene un nuevo as bajo la manga para conquistar a los fans de Star Wars, y de paso hacer que apoyes al Imperio.

Se trata del nuevo Destructor Estelar Imperial UCS, el cual es una nueva versión de un modelo lanzado en 2002, pero ahora con 4,784 piezas que resultan en una icónica nave de la Guerra de las Galaxias con un tamaño de 43 pulgadas, es decir, casi del doble de largo que el Millennium Falcon de la serie Ultimate Collector 2017.

Estará disponible oficialmente a partir del 1 de octubre y tendrá un costo de 700 dólares, convirtiéndose en un artículo para coleccionistas que desean una réplica impecablemente de esta nave icónica de Star Wars.

Cuenta con pequeños, pero grandes, detalles como cañones giratorios y un plato de radar ajustable, además de que viene con un soporte de exhibición y placa informativa, dos minifiguras imperiales y una versión a escala de la nave Tantive IV de la princesa Leia, que incluso cabe en la bahía del hangar del Destructor Estelar en su parte inferior.

Echa un vistazo a esta nave que sin duda luciría espectacular en tu sala.

You're going to need more shelf space… #LEGOStarWars @starwars pic.twitter.com/PeI0vsWj9A

— LEGO (@LEGO_Group) September 5, 2019