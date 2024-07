Esta es la nueva y ridícula solución de Elon Musk a las preocupaciones de Tesla sobre el trabajo infantil

El año pasado, justo después de que la junta directiva de Tesla y los inversores rechazaran una propuesta para contratar un monitor externo para garantizar que los proveedores de cobalto del fabricante de vehículos eléctricos no utilizaran mano de obra infantil o forzada en las minas de la República Democrática del Congo, Elon Musk se comprometió a hacer exactamente eso, y más.

“Escuché que se planteó una pregunta sobre la minería de cobalto y ¿sabes qué? Haremos una auditoría de terceros”, dijo la persona más rica del mundo a una ruidosa y adorada multitud de accionistas en la reunión anual de Tesla en mayo de 2023. “De hecho, colocaremos una cámara web en la mina. Si alguien ve a algún niño, por favor, avísenos”, dijo, riendo .

Sin embargo, Forbes ha sabido que un año después, la cámara web prometida por Musk no se ha materializado como se esperaba. En lugar de una transmisión en vivo, Kamoto Copper Co., la principal fuente de cobalto de Tesla, publica una única foto del extenso complejo minero en el sur del Congo cada mes, tomada por un satélite Airbus que orbita muy por encima de la Tierra. No se ven niños, pero eso se debe a que la resolución no es suficiente para revelar nada más pequeño que las instalaciones de procesamiento y el paisaje desgarrado de una mina a cielo abierto altamente industrializada.

Tesla también afirma haber realizado múltiples revisiones de terceros sobre las condiciones de trabajo en Kamoto, propiedad del gigante minero mundial Glencore, según su último informe de impacto ambiental . “Nuestros proveedores directos se someten a auditorías de terceros para garantizar que no haya trabajo infantil en estas minas y que ningún material de fuentes no autorizadas ingrese a nuestra cadena de suministro”, dijo la compañía. “Se realizaron cuatro auditorías en 2023 y no se encontraron casos de trabajo infantil en los sitios de nuestros proveedores directos”.

Pero ni la imagen satelital mensual ni las revisiones de terceros abordan los problemas actuales con la minería de cobalto y cobre, según Courtney Wicks, directora ejecutiva de Investor Advocates for Social Justice. Ella representó al grupo de accionistas de Tesla el año pasado que intentó que la compañía adoptara pautas más rigurosas para la obtención de cobalto en 2023.

“Tomar una fotografía al mes no es realmente un plan integral”, dijo Wicks a Forbes . Las medidas que ha tomado Tesla “no valen ni siquiera la pena mencionarlas. La eficacia simplemente no es suficiente en esta etapa”.

Esto se debe a que el problema no es principalmente lo que sucede en el complejo minero de Kamoto, sino en las minas vecinas no reguladas, dijo Michael Posner, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y director del Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.

Los mineros artesanales transportan sacos de mineral en una mina artesanal cerca de Kolwezi en la República Democrática del Congo en 2022. JÚNIOR KANNAH/AFP/GETTY IMAGES

Un nuevo estudio en el que trabajó con el Centro de Ginebra para las Empresas y los Derechos Humanos estima que alrededor de 40.000 personas menores de 18 años trabajan o están presentes en operaciones de minería artesanal en pequeña escala (MAPE) en el Congo. Los niños suelen estar allí “porque sus familias no tienen acceso a guarderías. Los niños mayores también trabajan en la minería artesanal en pequeña escala porque las familias necesitan ingresos adicionales”, según el estudio.

“El monitoreo de lo que sucede en una mina mecanizada ignora el problema central, que es que un porcentaje significativo del cobalto proviene de minas artesanales”, dijo Posner. El cobalto de estas minas de menor escala se vende a comerciantes y se mezcla con el metal proveniente de minas industriales como Kamoto. Pero Tesla no las monitorea en absoluto “y ese es el problema”, dijo.

Un factor que complica aún más la situación es que el cobalto del Congo se envía a China para su refinación, lo que hace que sea aún más difícil garantizar que no provenga de una mina artesanal. “Para cuando se coloca dentro de una batería en Estados Unidos o Europa, ya se ha mezclado todo en algún lugar de China”, dijo Posner.

Ni Musk ni Tesla respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el asunto. Glencore se negó a hacer comentarios.

La discrepancia entre las acciones prometidas por Musk sobre el cobalto y la realidad de lo que la compañía está haciendo no es inusual para un empresario multimillonario con un historial de promesas audaces que no ha cumplido (desde la seguridad de las plantas de Tesla y las funciones de conducción automatizada hasta los planes para crear un “paraíso ecológico ” en la planta de Austin de la compañía).

El cobalto es un componente crucial de las baterías que Tesla fabrica para sus vehículos eléctricos. Este material, que se encuentra en combinación con el cobre, actúa como un ingrediente estabilizador en los cátodos de las baterías de iones de litio que mejora la densidad energética. El Congo es la principal fuente, con aproximadamente el 70% del cobalto del mundo.

Si bien el cobalto actualmente cuesta alrededor de 28.000 dólares por tonelada métrica (menos de la mitad del precio que valía hace dos años), su extracción sigue siendo lucrativa. Las baterías que lo utilizan se utilizan en todo, desde iPhones hasta computadoras portátiles y automóviles eléctricos. Si bien la empresa de Musk no es el mayor consumidor de cobalto, su posición de liderazgo en el espacio de los vehículos eléctricos lo ha convertido en un foco de trabajo infantil y activistas de derechos humanos.

Las auditorías de terceros que Tesla dice estar realizando en el complejo minero de Kamoto tampoco resuelven las preocupaciones sobre el uso de mano de obra infantil y forzada, dijo Wicks. Esto se debe a que dichas inspecciones parecen estar programadas, no son eventos sorpresa, y no ocurren por la noche, cuando es más probable que se detecten problemas.

“La falta de estándares y la falta de transparencia en torno a cómo se ejecutan, esa era nuestra principal preocupación”, afirmó. “Suena bien en un informe de sostenibilidad, pero para los inversores que se preocupan por este tema y lo ven como un riesgo significativo, ¿cuál es la eficacia de estas auditorías?”

Camiones cargan sacos que contienen cobalto en una mina industrial en la República Democrática del Congo. ARLETTE BASHIZI/THE WASHINGTON POST/GETTY IMAGES

Uso de cobalto para corte

Tesla afirma que está trabajando para reducir la cantidad de cobalto que utiliza mediante el cambio a nuevas químicas de baterías con el tiempo. También está recuperando y reciclando más metal para su uso en nuevos paquetes de baterías. En 2023, la empresa dijo que recicló 117 toneladas métricas de cobalto. Musk ha dicho que el cobalto representaba solo el 3% de una batería Tesla en peso y que su objetivo era dejar de usarlo eventualmente. La química de fosfato de hierro y litio que Tesla ha comenzado a emplear en sus baterías no contiene cobalto.

Tesla no ha proporcionado detalles recientes sobre la cantidad de cobalto que utiliza anualmente, pero Benchmark Mineral Intelligence, que hace un seguimiento de la demanda de los metales utilizados en la producción de baterías, cree que la cifra del 3% sigue siendo básicamente exacta, en gran medida porque el precio de este material ha caído más de la mitad en los últimos dos años.

“La reducción del cobalto en las células ha dejado de ser una prioridad para muchos fabricantes de células y automóviles debido al entorno de precios más bajos vinculado al período actual de exceso de oferta que está experimentando el mercado del cobalto”, afirmó Caspar Rawles, director de datos de Benchmark. “A pesar de que el consumo de cobalto tiende a disminuir lentamente en términos unitarios, el consumo general está aumentando debido al aumento de las ventas de vehículos, lo que compensa con creces cualquier reducción a nivel de células”.

En un estudio sobre la minería de cobalto realizado en coautoría con el Centro de Ginebra para Empresas y Derechos Humanos, Posner y sus coautores sostienen que la mejor manera de frenar los problemas laborales en las minas artesanales es reconocer oficialmente el papel que desempeñan esas operaciones en la cadena de suministro y trabajar para mejorar sus condiciones.

“En lugar de ignorarlo y pretender que no es su problema, tienen que decir que esto también es parte de nuestra cadena de suministro y que vamos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que haya un proceso de formalización de estos sitios para que los niños no estén en ellos y la gente trabaje en condiciones seguras”, dijo Posner.

