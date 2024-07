Esta es la red en la que se cometen más fraudes en compras en la CDMX

Facebook es la principal plataforma donde se comete fraude con 47.9% de los casos reportados al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Las principales transacciones realizadas son por electrónicos o electrodomésticos en el 24.9% de los casos y 13.4% en viajes.

De 2021 a la fecha el organismo ha recibido 7 mil 144 reportes de esta índole y 51% de quienes reportan son mujeres y 49% hombres. Las personas de 18 a 45 años son las víctimas en el 71.3% de los casos; 27.2% de 46 a más de 60 años, y 1.2% son menores de edad.

Asimismo, esta instancia señala que la Ciudad de México acaparó el 68.3% de las llamadas, principalmente de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo. A. Madero, Álvaro Obregón, Benito Juárez.

Detrás de Facebook están las siguientes plataformas:

22.6% en páginas web (Volaris, Booking, Viva Aerobus, Calorex, páginas de gobierno, Aeroméxico, Hoteles Riu, Despegar)

4.5% redes sociales sin especificar

4.1% Instagram

2.5% WhatsApp

2.2% Mercado Libre

1.1% Amazon

1% Segundamano

0.9% correo electrónico

0.2% Telegram y

0.1% Youtube

En 2023 México alcanzó los 101.9 millones de internautas, 52% fueron hombres y 48% mujeres, de acuerdo con la Asociación de Internet Mx.

Las principales actividades incluyeron enviar mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea (88%), actividades laborales (80%), acceder a redes sociales (79%) y revisar o enviar correos electrónicos (77%).

Sin embargo, como resultado del continuo uso de las redes sociales, también aumentaron las estafas y el fraude generalizado en estos sitios.

Tu información personal y financiera está particularmente en riesgo cuando caes en un fraude por hacer compras en línea, ya que puede ser utilizada para acceder a tus cuentas bancarias o de tarjetas de crédito; de igual forma, los estafadores llegan a solicitar préstamos o solicitar nuevas tarjetas de crédito a tu nombre.

No olvides que los estafadores no solo pueden acceder directamente a tus cuentas engañándote para que les entregues información, sino que también pueden representar una amenaza más física. Publicar fotos de vacaciones mientras estás fuera de casa puede llevar a que las personas se dirijan a tu casa, sabiendo que no estás allí.

Sin duda, es vital ser consciente de la información que compartes en línea y con quién, en particular los detalles que podrían usarse en tu contra.

Cómo cuidarte de las estafas por comprar en línea

Evitar las estafas en las redes sociales es un proceso continuo, pero hay varias formas en las que puedes mantenerte más seguro en estas plataformas, por ejemplo:

Ajustar la configuración de privacidad en las redes sociales de pública a privada y establecer una contraseña segura con autenticación de dos pasos es algo que todos deberían hacer.

No utilices Facebook o X (antes Twitter) para iniciar sesión en otras aplicaciones o sitios, ya que los piratas informáticos también pueden acceder fácilmente a esos sitios si logran acceder a tus perfiles sociales.

Actualiza tus aplicaciones con frecuencia cuando las actualizaciones de seguridad estén disponibles.

Ten cuidado al recibir mensajes o invitaciones de supuestos amigos en línea y verifica cualquier nueva solicitud de amistad que recibas.

Examina la autenticidad de los regalos y concursos en línea, especialmente si necesitas proporcionar datos de contacto.

Evita transferir dinero a personas que no hayas conocido personalmente e informa de cualquier actividad sospechosa en las plataformas que estés utilizando.

Trata de no compartir información confidencial como la dirección de tu casa, los planes de vacaciones o los detalles financieros en línea, especialmente si eliges tener una cuenta pública.

