‘Está mal que me culpen’ por abucheos a gobernadores, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era reprobable que sus detractores lo culparan por los abucheos a los gobernadores que lo han acompañado durante sus giras por alguna entidad, y aseguró que él no está de acuerdo con las rechiflas e incluso las llamó “de mal gusto”.

“Ya hemos hablado de que abucheos en las plazas públicas, no son bien vistos por nosotros, yo los repruebo, no creo que sea conveniente, son de mal gusto, y hacer un lado infantilismo político, que dicho sea de paso tiene que ver con dirigentes, no con ciudadanos”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles.

El presidente también señaló que en la sociedad política “hay mucho revanchismo, no se olvidan agravios, no hay la reconciliación, el perdón”, y que “lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso (…) los críticos tienen todo el derecho de opinar, pero está mal que me culpen”.

Estas declaraciones se dan ante los abucheos que han sufrido en los últimos días los gobernadores que acompañan a AMLO en algún evento con motivo de gira de trabajo, como en el más reciente caso en el que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, se sumó a la lista de mandatarios que han sido abucheados durante los eventos que realiza el presidente

Asimismo, López Obrador dijo que confía en que sea una situación transitoria y que si los gobernadores dejan de acudir a sus mítines, él los visitará en sus oficinas. “Si los gobernadores no quieren ir a la plaza, yo los visito, pero yo sí necesito ir a la plaza aunque me abucheen… Yo creo que se va a superar”.

