Davos 2018 | Esta mujer quiere edificios ‘verdes’ en Irak

Basima Abdulrahman, quien fundó Kesk —una consultora de arquitectura sostenible en Irak—, enfrenta el reto de construir edificios ‘verdes’ en un país consumido por la guerra.

“Estuve hablando con una aceleradora. Uno de sus requisitos (para dar financiamiento) era estar en Europa, a lo cual enfaticé que no, que no me iría… ¿Cuál es el punto de hacerlo en Europa? Europa no necesita gente como yo, me necesitan más aquí. Así que perdí esa oportunidad, pero está bien”, dice la joven de 31 años, quien tiene su consultora en la ciudad norteña de Erbil.

Su acercamiento con la construcción sostenible fue mientras estudiaba en los Estados Unidos. Actualmente, Abdulrahman se enfrenta al reto de construir edificios eficientes en el consumo de energía y agua

“Dudé durante mucho tiempo sobre hacerlo yo misma, y realmente quería hacerlo bajo la iniciativa de otra persona”, dijo en el World Economic Forum. Sin embargo, una de las frases de un libro de la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, cambió su rumbo.

PUBLICIDAD

Basima Abdulrahman ve como una oportunidad que Irak no cuente con prácticas en construcciones ecológicas. Los edificios representan el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, de acuerdo con estudios.

“Requiere mucho esfuerzo de mi parte (para establecer iniciativas ‘verdes’)”, dice la fundadora de Kesk, quien se enfrenta a conflictos entre las autoridades kurdas y de Bagdad en Erbil, lo que ha frenado la construcción y la inversión en la ciudad.

Abdulrahman lanzó un curso de diseño en colaboración con la Universidad Ishik y da consultorías a propietarios de negocios para modificar los edificios y cumplir con los criterios de sostenibilidad.