Desde el Mundial de 2002, llevado a cabo en Korea y Japón, Mc Donald’s se encarga del programa Player Escort. Este programa es mediante el cual la cadena de comida rápida le brinda la oportunidad a niños de todo el mundo de poder salir al campo de fútbol durante un partido mundialista de la mano de sus ídolos.

En este Mundial de 2018, una niña mexicana será la representante de nuestro país. Ella se llama Megan Huesca y tiene 9 años de edad, juega de delantera y es de la Ciudad de México.

Megan fue elegida ganadora entre más de 80 niños y niñas mexicanos procedentes de diversas asociaciones que se dedican a trabajar con niños mexicanos en situación de vulnerabilidad.

La joven mexicana fue elegida en un evento llevado a cabo en la Ciudad de México por McDonald’s y Glorias del Deporte, donde por medio de talleres y actividades relacionadas con el futbol se enseñaron valores a los niños.

Además de esos talleres, un jurado, diversas asociaciones y el ex seleccionado nacional Francisco “Kikin” Fonseca valoraron dibujos elaborados por cada uno de los niños presentes, con el cual explicaron por qué tenían que ser elegidos para acompañar a la Selección en Rusia 2018.

“Yo quiero ir a Rusia porque nunca he viajado en avión, es una nueva experiencia, nunca he conocido otro país ni he ido a ver lo del futbol, los partidos. Por eso quiero ir. Muchas gracias por esta oportunidad”, escribió Megan en su dibujo.

La pequeña saldrá de la mano de su jugador favorito de la Selección Mexicana en el primer partido de ésta en Rusia, en el estadio Luznhiki (Moscú), en el cotejo contra Alemania.

