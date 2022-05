Esta plataforma de venta de boletos para eventos alista su ingreso a México

La pandemia puso severas limitaciones a muchas actividades presenciales. Los eventos (conciertos, funciones de teatro, conferencias presenciales, ferias, partidos de futbol, entre otros) han sido de los más restringidos a lo largo de los dos años que ha durado la crisis sanitaria global.

Sin embargo, el avance de la campaña de vacunación y la reducción de los contagios han permitido que el rubro vuelva a tener tracción. En ese contexto, Joinnus, la plataforma peruana enfocada en el desarrollo tecnológico y venta de entradas para eventos, no solo tiene planeado crecer, sino también potenciar su expansión internacional.

Según explica Carolina Botto, CEO y cofundadora de Joinnus junto a Domingo Seminario, la plataforma, que comercializa las entradas y ayuda a las firmas organizadoras con todo el soporte tecnológico de los eventos, tuvo que reinventarse con la pandemia. De hecho, la firma, que inició operaciones en 2014 y que antes de la crisis sanitaria crecía anualmente en ventas un 220%, llegó a expandirse a Colombia y Ecuador entre fines de 2019 y principios de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria los obligó a poner en stand by esas operaciones fuera de Perú y detener su expansión internacional.

La situación sanitaria y la imposibilidad de vender entradas para eventos presenciales los motivó a ingresar con fuerza a un nicho poco explorado en la región y en el cual ya tenían algunos pilotos: los eventos transmitidos mediante streaming (Joinnus Live). Otra meta que vio la empresa en la pandemia fue la venta de productos que no estuvieran relacionados con eventos (Joinnus Market), como las pruebas para detectar covid-19.

Después de la tormenta

Más de dos años después del inicio de la crisis sanitaria, Joinnus tiene un nuevo músculo. Hoy ha incorporado las unidades de negocio creadas en la pandemia a su oferta de servicios. En total, tiene seis unidades: Joinnus Eventos (venta de entradas para eventos presenciales), Joinnus Live, Joinnus Market, QR Cash Less (sistemas para efectuar pagos con un código QR que, además, puede recargarse), desarrollo de plataformas over the top (OTT) y venta de cursos online.

La firma ya ha vuelto a trabajar para eventos presenciales, como conciertos, partidos de futbol (los de la selección peruana de balompié, por ejemplo) y funciones de teatro. “En este momento, la gente está en un ‘rush’ por ir a eventos presenciales”, comenta Botto.

Sin embargo, la cofundadora de Joinnus asegura que el futuro de los eventos está en el formato híbrido (eventos que se efectúan de manera física y se transmiten vía streaming). “Hay mucha gente en el interior del país y en el extranjero que quieren ir a los eventos. Por eso estamos apostando por los híbridos. En las pruebas que hemos hecho, [estos] multiplican el aforo por cuatro. Son muchos más ingresos para el organizador”, explica la CEO de Joinnus.

En 2021, las ventas de Joinnus crecieron 40% respecto a 2020. Para 2022 la empresa espera un rebote tremendo: aumentar sus ventas en 120%. “Ahora se une todo. Se une lo viejo con lo nuevo. Hemos hecho unas proyecciones bastante conservadoras. Con ellas, estimamos que vamos a crecer 120%”, proyecta la ejecutiva. “Antes teníamos un rubro (la venta de entradas para eventos), hoy tenemos seis. La idea es seguir viendo cómo crecemos en cada uno de ellos”, añade.

Foco internacional

A nivel internacional, Joinnus ha vuelto a pisar el acelerador. En marzo de este año reactivó su operación en Colombia, con la cual espera captar el 0.23% del mercado de eventos en 2022 y un 11.7% en 2026.

Según Botto, su firma ve potencial para la venta de entradas presenciales, la transmisión de eventos vía streaming y el uso de soluciones de QR Cash Less para ferias, teatros y eventos deportivos.

Entre sus planes en Colombia figura, además, crecer en el negocio de plataformas OTT. De hecho, en ese país ya han desarrollado una de estas para el club de futbol Millonarios.

Al igual que Colombia, Ecuador ya volvió a operar. No obstante, el siguiente gran paso de Joinnus es México. La empresa espera empezar sus operaciones este año en ese país norteamericano. Para poder expandirse en México, Botto revela que alistan una ronda de inversión serie A, que se concretaría a fines del segundo semestre de 2022.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Por ahora, Joinnus está analizando con qué negocios entraría al mercado mexicano. “Estamos analizando cuáles son sus necesidades”, dice Botto. “Ya tenemos a un senior key account manager allá. Él está consolidando los eventos a los que vamos a atacar. Parte de la soluciones con las que queremos llegar es el QR Cash Less”, adelanta la ejecutiva. Botto indica que la serie A también servirá para consolidar las operaciones en Perú, Colombia y Ecuador. “Esos son los cuatro países en los que nos vamos a enfocar este año”, resalta.

La meta de Joinnus, que ha pasado por Wayra y UTEC Ventures y ha recibido financiamiento del Grupo RPP, es tener operaciones en Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Costa Rica entre 2023 y 2024. Para el 2025, la firma espera llegar a Brasil, explica Botto. La cofundadora no descarta desarrollar nuevas unidades de negocio. Por ahora, adelanta que están evaluando las oportunidades que hay en el sector salud.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado