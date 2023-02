Esta plataforma mexicana le compite a Spotify con podcasts originales y audiolibros

Pamela Valdés está convencida de que mucho de lo que ha pasado en su vida, tiene que con historias que le contaba su madre cuando era niña.

“Yo recibía mucho bullying, mi mamá me contaba historias de personas a las que les hacían bullying y hacían cosas increíbles después”, recuerda Valdés en una entrevista con Forbes. “Nunca fui genia, ni la más inteligente, pero crecí aprendiendo historias como la de Bill Gates, pero había muy pocas de esas en español”.

Estando en la universidad, estudiando Ingeniería en Negocios le pidieron una idea de negocio. Quería hacer una aplicación para pedir comida a domicilio o un Netflix de libros. La idea quedó rondando en su cabeza y la retomó luego de cursar un período de intercambio en Estados Unidos. Estando allá, Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal e inversionista ángel de Facebook, le otorgó una beca de 100,000 dólares para que dejara la universidad e iniciara Beek.

“Iniciamos como una red social para fanáticos de libros”, comenta Valdés. “Nos dicen que los latinos no leen, pero es porque somos las personas que más trabajamos en el día y los que más pasamos tiempo en el tráfico. Por ello nos convertimos en una plataforma de audio”.

Beek, con sede en Ciudad de México, acaba de cerrar una ronda de inversión de 13 millones de dólares, liderada por la firma de capital de riesgo Lightspeed Venture Partners, cuya socia Mercedes Bent se unirá a la junta directiva de la compañía.

Pamela Valdés y Guillermo Sequeira, cofundadores de Beek. Foto: Beek

De la inyección de capital participaron inversionistas existentes como las firmas Greylock y Accel y una nómina de ángeles inversionistas que incluye a Sam Altman, CEO de OpenAi, la compañía detrás del ChatGPT; Dylan Field, CEO de Figma, la herramienta de diseño adquirida por Adobe; Jorge Mazal, CPO de Duolingo; Sebastián Mejía, cofundador de Rappi y Alfonso de los Ríos, CEO de Nowports, al escritor Tony Robbins a través de IdalabX y Lorena Ochoa, campeona mundial de golf.

Valdés, una mexicana que en 2021 fue incluida por Forbes en la lista 30 Under 30, cofundó Beek junto al guatemalteco Guillermo Sequeira. La plataforma, que tiene más de 3 millones de usuarios registrados y pasó por la aceleradora Y Combinator, se había enfocado en ser una plataforma de audiolibros, pero encontró la barrera de que las editoriales no invierten tanto en crear audiolibros en español como lo hacen en otros idiomas.

Ahora, se han aliado con creadores de contenido para producir podcasts originales, ofreciéndoles ingresos compartidos en una propuesta de monetización más alta que la que ofrecen otras plataformas como Spotify.

“Son producciones originales que no están diseñadas para ser el contenido viral, sino ser un contenido profundo. Los creadores de contenido invierten muchísimo en su contenido gratuito, pero también por un contenido profundo por el que cobran al que pocos pueden acceder, porque como convierten pocas personas, tienen que cobrar caro”, argumenta la CEO de Beek. “Con nosotros, los usuarios pagan una suscripción mensual que cuesta casi lo mismo que Netflix y pueden acceder a todo el contenido”.

Son más de 250,000 audiolibros y más de 1,000 contenidos originales los que están alojados en la aplicación, a la que se sumarán pronto contenidos exclusivos de Lorena Ochoa, Oso Trava y Valdés, que lanzará pronto “Cómo fundar una startup”.

“Con los latinos dominando las listas globales, nunca ha habido un mejor momento para que surja una plataforma de audio en español”, refirió la socia de Lightspeed Mercedes Bent, en un pronunciamiento escrito. “Nos sorprendió no solo el increíble crecimiento, sino también el equipo fundador, que son la definición de fundadores de ‘fuerza de la naturaleza’ cuyo dominio de su negocio está años luz por delante del promedio de fundadores de compañías en Serie A. Creemos en el sueño latinoamericano y que este es el equipo para construirlo”.

El mercado de audio digital en América Latina es el es el segundo de más rápido crecimiento en el mundo, por debajo del de Asia y Medio Oriente, de acuerdo a un reporte de Ebanx. Beek sositene que en los últimos dos años sus ingresos y suscriptores pagos han crecido 18 veces, mientras que los creadores de contenido están ganando 35% más que su salario mínimo local.

“El 10% de los creadores dice que Beek representa la mayor parte de sus ingresos anuales, incluso más que plataformas como Youtube y Facebook”, afirma la startup.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Valdés, que lidera un equipo de 51 personas, es consciente de que los nuevo recursos llegan en medio de un ‘invierno’ para startups, que ha ralentizado las inversiones de capital de riesgo y que ha producido una ola de despidos en compañías tecnológicas.

“La fiesta se acabó, levantar una ronda muy fácil ya no va a ser la norma y eso está bien”, expresa la CEO de Beek. “Creo que se iniciaron muchas empresas que no tenían ni pies ni cabeza y que solo querían subirse a este tren. En un mundo donde había capital infinito hacía sentido, pero ese mundo y no es. Empresas que tengan modelos de negocio super sólidos y rentables, permanecerán. La vara ahora es mucho más alta y lo es aún más para Latinoamérica”.

Por ahora, Beek ha estado cobrando en pesos, pero pronto se abrirá a monedas de todos los países de Latinoamérica, para atraer audiencia hispanohablante de más países.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado