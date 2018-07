Esta plataforma te ayudará a los desperfectos en tu casa

Iguanafix es una plataforma que permite a sus usuarios encontrar profesionales para hacer todo tipo de arreglos en el hogar, ésta tiene tres verticales principales: los clientes directos, las aseguradoras y la tercera es empresas.

Iguanafix, que es de origen argentino, tiene distintos niveles debido a que ésta va dando trabajos más grandes o más chicos a las personas que están dentro de la base de datos para hacer los trabajos para lo arreglos en casas.

“El negocio más grande lo tenemos con empresas, ahí hacemos trabajos de mantenimiento preventivo en los cuales podemos crear planes a medida, de fumigación, hanyman’s que vienen a arreglar cosas y después hacemos planes correctivos en la medida que necesiten cosas más grandes”, comenta Matías Recchia.

Actualmente, la plataforma cuenta con una red de 20,000 profesionales entre la Argentina, México y Brasil y realiza alrededor de 40,000 servicios por mes.

“Una de las cosas por las cuales entramos a este negocio es que realmente no vimos ningún tipo de competidor y cuando yo hablo de competidores no hablo de listados de profesionales, para mi Mercado Libre no es un competidor, por ejemplo, porque no ofrece calidad, no ofrece la garantía que ofrezco yo, no sabes quiénes son realmente los socios”, explica el directivo.

Recchia explica que en el segmento de clientes directos se puede realizar cualquier trabajo como por ejemplo pintar, impermeabilizar, colocar tabla roca, así como trabajos de electricidad, plomería, gas, aire acondicionado, etc.

En aseguradoras en general, suelen ser más seguros para casa y orientados a electrodomésticos, se llaman línea marrón y línea blanca y ahí nuestro diferencial es que como el precio es más controlado, nuestros tiempos de respuesta son más rápidos y damos una mucho mejor calidad de servicio al cliente al que están acostumbrados normalmente, expone el directivo de Igunafix.