¿Está realmente seguro su dinero en una cuenta Fintech “asegurada por la FDIC”?

Hace unos años, Lauren Scott estaba navegando por TikTok cuando vio un video de EcommJess, una influencer de finanzas personales con 750.000 seguidores, que promocionaba Yotta Savings, una aplicación de tecnología financiera que ofrece la oportunidad de ganar dinero en efectivo y otros premios además de los intereses regulares. A Scott le gustó el novedoso incentivo del sorteo y la falta de comisiones de Yotta, junto con algo mucho más tradicional. “Estaba asegurado por la FDIC, que era una de las principales cosas que buscaba porque nunca se sabe en qué confiar”, dice Scott, de 27 años, que vive en los suburbios de Tacoma, Washington, con su esposo y su hija de siete años. Finalmente, la pareja transfirió todo su dinero a Yotta.

Ahora los Scott se encuentran entre los 200.000 clientes de fintech (incluidos 85.000 de Yotta) a los que se les ha negado el acceso a sus cuentas “aseguradas por la FDIC” desde mediados de mayo, tras la quiebra del Capítulo 11 de un intermediario fintech: Synapse Financial Technologies de San Francisco. No está claro cuándo tendrán acceso a su dinero, e incluso si lo recuperarán todo; en una audiencia judicial el viernes, la expresidenta de la FDIC Jelena McWilliams , designada como administradora de quiebras en el caso, dijo que hay un “déficit” entre los registros de Synapse y los de los bancos que actualmente se estima en 65 a 96 millones de dólares. Significativamente, agregó que cada vez parece más probable que no se trate solo de un caso de mala contabilidad sino de un déficit real, es decir, dinero faltante, que existía antes de la declaración de quiebra y que podría llevar tiempo y una investigación exhaustiva para resolverlo.

“No tengo un doctorado en finanzas, ¿no? No lo tengo. Soy un hombre común y corriente”, dice David Schulzinger, un perito de seguros de 40 años de Phoenix, a quien le han bloqueado la cuenta de 50.000 dólares de Yotta que había creado durante cuatro años para vacaciones y gastos inesperados, como la reciente operación de su esposa. “Siempre se anunció que estaba asegurada por la FDIC. Si hubiera pensado por un momento que no lo estaba, nunca habría puesto dinero en esta cuenta”.

El juez del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, Martin R. Barash, del Distrito Central de California, que preside el caso Synapse, se ha mostrado igualmente estupefacto por el agujero negro regulatorio en el que se han metido los “depositantes” de las fintech y su dinero. “ Estoy seguro de que los usuarios finales pensaron que estaban protegidos de este tipo de cosas”, dijo el exasperado jurista, que ha hecho de la recuperación del dinero de la gente corriente su máxima prioridad. Pero está limitado en lo que puede hacer. “Esta es una situación grave y la gente está en crisis”, dijo en una audiencia a principios de este mes. “La gente está sufriendo”.

El retraso es aún más sorprendente si se compara con lo que sucedió después de que los reguladores de California cerraran Silicon Valley Bank el viernes 10 de marzo de 2023. El lunes siguiente, los clientes tenían acceso a su efectivo y los reguladores bancarios federales habían declarado que todos los depósitos, incluidos los Las inversiones que excedan el límite normal de seguro de la FDIC de 250.000 dólares por depositante—se cubrirían para mitigar el riesgo de que la quiebra de SVB provoque más corridas bancarias.

En el caso Synapse, la FDIC dice que no puede actuar porque no ha habido una quiebra bancaria. Como se señaló en un boletín de “noticias para el consumidor ” publicado después del desastre de Synapse: “El seguro de depósitos de la FDIC no protege contra la insolvencia o quiebra de una empresa no bancaria. En tales casos, si bien los consumidores pueden recuperar parte o la totalidad de sus fondos a través de un procedimiento de insolvencia o quiebra, a menudo tramitado por un tribunal, dicha recuperación puede llevar algún tiempo”. En otras palabras, no es nuestro trabajo.

La situación es tal (sin dinero en las arcas de Synapse para contratar expertos) que un abogado de McWilliams pidió públicamente ayuda voluntaria en contabilidad forense. Barash se preguntó en voz alta si la Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor podría colaborar.

¿Tienen los clientes de las fintech alguna de las protecciones de la FDIC que creían tener? Resulta que la mayoría de ellos tienen un seguro de transferencia de fondos de la FDIC, lo que significa que su dinero se guarda en una cuenta FBO (para beneficio de) en el banco, generalmente mezclado con efectivo de otros clientes de la fintech.

En caso de quiebra de un banco, el seguro estándar para depositantes se aplica a los fondos de las FBO, siempre que, según afirma la FDIC, existan registros claros que muestren quién es el propietario de qué. Pero es importante tener en cuenta lo siguiente: el propio banco no es necesariamente responsable de mantener dichos registros; esos registros podrían ser mantenidos por una fintech o un intermediario como Synapse, que funcionaba como un puente entre las empresas fintech emergentes y los pequeños bancos que tenían los fondos de los clientes y, aparentemente, en algunos casos, combinaba fondos de varias fintech en cada una de sus cuentas de FBO.

En resumen: si un banco quiebra y una fintech (u otro tercero) tiene buenos antecedentes, los clientes de la fintech deberían poder cobrar sus depósitos asegurados con bastante rapidez. Si una fintech no bancaria, en particular una con antecedentes deficientes, implosiona, todo está perdido. Mientras tanto, es difícil, si no imposible, para los consumidores discernir con qué responsabilidad las fintech individuales han establecido cuentas prometiendo seguro de la FDIC.

“La verdad es que hay una enorme brecha en la estructura financiera en muchos sentidos”, afirma Paul Clark, asesor principal y experto en regulación financiera de Seward & Kissel en Washington. “La mayoría de las personas mantienen sus activos financieros a través de un corredor, un banco, una compañía fiduciaria, alguien que está sólidamente regulado y regulado para ese fin. El hecho es que uno puede ser custodio de los activos de las personas en ciertos contextos y no tener que registrarse como nada”.

Si bien Synapse existe desde hace apenas una década, el concepto de seguro de transferencia de fondos de la FDIC es antiguo. La FDIC adoptó por primera vez regulaciones en 1946 que permitían al custodio de una cuenta (por ejemplo, un fiduciario externo) transferir el seguro a los beneficiarios de esa cuenta, según un artículo de revisión legal escrito por Clark.

En 1980, después de que el Congreso descontrolara las tasas de interés y aumentara el límite del seguro de la FDIC de 40.000 a 100.000 dólares, los intermediarios como Merrill Lynch comenzaron a ofrecer CD a tasa de mercado a clientes minoristas utilizando el seguro de transferencia de la FDIC. Estos “depósitos intermediados” –comúnmente ridiculizados como “dinero caliente”– añadieron combustible a la crisis de ahorro y préstamo de los años 1980, que terminó costando a los contribuyentes estadounidenses alrededor de 300.000 millones de dólares en dólares de hoy . (Irónicamente, los CD intermediados podrían ser en realidad una fuente relativamente estable de financiación en el sistema bancario actual , cuando los depositantes pueden organizar una corrida en un banco como SVB con un movimiento del ratón o un toque en una pantalla.)

Luego, en 2000, Merrill Lynch (con la ayuda de Clark) volvió a innovar al ofrecer transferir el dinero de las cuentas de gestión de efectivo de los clientes a cuentas de transferencia aseguradas por la FDIC, en lugar de mantenerlo en fondos mutuos del mercado monetario. Hoy en día, Merrill Lynch es propiedad de Bank of America, y las cuentas de barrido bancario son un pilar de las ofertas de corredores (y fintech).

Por ejemplo, la cuenta Cash Management de Fidelity Investments cuenta con características similares a las de una cuenta corriente, como acceso gratuito a cajeros automáticos, pago de facturas en línea y una tarjeta de débito, además de un seguro de la FDIC de 5 millones de dólares, que Fidelity ofrece al transferir el dinero de los clientes a cuentas FBO en 24 bancos asociados . Incluso The Vanguard Group, un gigante cauteloso de los fondos mutuos, lanzó recientemente una cuenta Cash Plus que ofrece un seguro de la FDIC de 1,25 millones de dólares por persona (o 2,5 millones de dólares por pareja) al transferir el dinero a cuentas FBO en cinco bancos diferentes asegurados por la FDIC. (La cuenta de Vanguard ofrece menos funciones y se parece más a un mercado monetario bancario que a una cuenta corriente. Pero paga una tasa de interés anual más alta: actualmente un 4,6% frente al 2,72% de Fidelity).

Tanto Fidelity como Vanguard están supervisadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Cada una tiene más de 50 millones de clientes y administra billones de activos, todo lo cual presumiblemente debería brindar tranquilidad a quienes dependen de ellas para obtener un seguro de transferencia de fondos de la FDIC.

Sankaet Pathak cofundó Synapse y fue director ejecutivo hasta que un síndico de quiebras asumió el control este mes. TIM PANNELL PARA FORBES

Como lo demuestra el caso Synapse, la combinación de pequeñas empresas emergentes de tecnología financiera, sujetas a escasa supervisión regulatoria, que trabajan con bancos pequeños y a veces poco sofisticados, plantea un nivel de riesgo diferente. Durante una audiencia en el tribunal de quiebras el mes pasado, un abogado de uno de los socios bancarios más pequeños de Synapse (el banco Lineage en Franklin, Tennessee), defendió el esfuerzo que estaba haciendo para solucionar el problema señalando que sólo tenía 45 empleados.

En el lado de la tecnología financiera, algunos jugadores eran aún más pequeños, pero pudieron comercializar una variedad de servicios similares a los de los bancos, incluidas tarjetas de débito y crédito y depósitos a través del intermediario Synapse, que estaba respaldado por destacados capitalistas de riesgo, incluido Andreessen Horowitz. El principal socio bancario de Synapse era Evolve Bank & Trust, un banco autorizado por el estado con sede en West Memphis, Arkansas, que se apoyaba en gran medida en el negocio de patrocinar fintechs. Entre 2019 y 2023, los depósitos de Evolve se triplicaron con creces, de 436 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Según datos de FedFis.com , sólo 139 de los 4.568 bancos comerciales y de ahorro asegurados por la FDIC del país y 4.572 cooperativas de crédito aseguradas por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito trabajan con fintechs. Estos 139 tienen un promedio de seis socios fintech cada uno. Por el contrario, Evolve trabaja con 85 socios, incluidos nombres tan importantes como Stripe, Dave y Affirm.

El viernes, Evolve aceptó una dura y amplia orden de cese y desistimiento de la Reserva Federal y el Departamento del Banco del Estado de Arkansas que le prohíbe ampliar sus asociaciones de tecnología financiera (ya sea con nuevos clientes o nuevos productos) sin el permiso de los reguladores bancarios. La orden decía que los informes de examen emitidos en agosto pasado y nuevamente en enero encontraron que la División de Banca Abierta (OBD) de Evolve, la que se ocupa de las fintech, estaba violando las reglas relacionadas con la gestión de riesgos, los activos extranjeros extraterritoriales, el lavado de dinero y el cumplimiento del consumidor. Según la orden de consentimiento, Evolve debe presentar planes a los reguladores para renovar los procedimientos en OBD y contratar a un tercero independiente para revisar la división.

En un comunicado, Evolve dijo que “sigue estando bien capitalizado” y que el pedido “no afecta nuestros negocios, clientes o depósitos existentes”. Calificó la acción de ejecución como “similar a las órdenes” recibidas por otros bancos que trabajan con fintechs.

Synapse también se convirtió en una línea de montaje que conectaba a las fintechs y a sus clientes con los servicios bancarios y los seguros de la FDIC. Aún así, en abril de 2020, Forbes informó que la startup, bajo el liderazgo del director ejecutivo y cofundador Sankaet Pathak, tenía problemas de gestión tan graves que amenazaban su futuro. En una declaración ante el tribunal de quiebras, Pathak dijo que a principios de 2024 Synapse tenía 100 clientes de tecnología financiera que prestaban servicios a aproximadamente 10 millones de usuarios. Cuando se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en abril pasado, muchos de esos clientes habían huido a otros intermediarios o habían establecido relaciones directas con los bancos. Aun así, además de Yotta, los clientes de Juno Finance, Copper Banking, GigWage, Grabr, Gravy, IDT, Latitud, Mercury, Sunny Day Fund, Abound y YieldStreet se han visto atrapados en el lío.

“Cuando lanzamos Mercury por primera vez, en ese momento estábamos en Synapse, teníamos nueve empleados”, recuerda Immad Akhund, director ejecutivo y cofundador de la startup de banca comercial Mercury, miembro de Forbes Fintech 50 para 2024. “Siendo realistas, probablemente necesites un equipo el doble de grande para lanzarte trabajando directamente con el banco asociado. Eso significa que necesitas recaudar más dinero y estar preparado para eso, pero al mismo tiempo, tal vez no debería ser tan fácil hacer estas cosas”.

En octubre pasado, Mercury le dijo a Synapse que pasaría a una relación bancaria directa con Evolve. Synapse ha alegado en sus declaraciones de quiebra que, como parte de esa medida, Evolve transfirió más fondos de las cuentas FBO de Synapse de los que debía, una afirmación que Evolve y Mercury niegan. De todos modos, cuando Synapse se acogió al Capítulo 11, su relación con Evolve estaba terminando en medio de litigios y libros contables no conciliados.

“La falta de dinero que no está conciliado erosiona la confianza en la industria bancaria”, lamenta Chris Nichols, director de mercados de capital del banco SouthState con sede en Winter Haven, Florida. “Este ha demostrado ser el peor temor de los reguladores de que los bancos serán considerados responsables aquí”. SouthState tiene 45 mil millones de dólares en activos totales y ha adoptado un enfoque cauteloso en sus asociaciones de tecnología financiera, patrocinando tres tarjetas de débito prepagas y una tarjeta de crédito asegurada (una configuración en la que se deposita dinero por adelantado para respaldar los cargos de la tarjeta de crédito).

“Las fintech han arbitrado la industria al tener todos los beneficios del banco sin los riesgos ni el costo”, añade Nichols. “Los bancos han permitido que esto suceda en la búsqueda de mayores comisiones y saldos de depósitos. La solución es un conjunto de factores: menos complejidad, mejor cumplimiento, más transparencia, mayor gobernanza y mejor tecnología”.

Evolve no es el primer banco que se critica por cómo ha gestionado (o más exactamente, no ha logrado gestionar) su relación con las fintechs. Los reguladores han estado presionando a los bancos, a través de acciones coercitivas, para que asuman más responsabilidad sobre sus asociaciones fintech, especialmente cuando se trata de cumplir con las normas de la Ley de Secreto Bancario y de “conozca a su cliente”. Blue Ridge Bank, Cross River Bank, Metropolitan Commercial Bank, Vast Bank, B2 Bank, First Fed Bank, Choice Financial Group, Piermont Bank, Sutton Bank y, en particular, el mismo Lineage Bank involucrado en el caso Synapse, han firmado órdenes de consentimiento relacionadas a su supervisión de los programas fintech.

En marzo, un informe de The Information detallaba cómo los funcionarios de la FDIC estaban preocupados, en particular, por la asociación de Choice Financial Group con Mercury y cómo la startup había abierto cuentas para clientes en el extranjero, incluidos Rusia, Pakistán y Myanmar. (Un portavoz de Mercury le dijo a The Information : “A pesar de la demanda de nuestro producto, solo incorporamos clientes que se alinean con nuestro sólido marco de riesgo”. La empresa se negó a hacer más comentarios sobre el asunto a Forbes ).

Parte de la respuesta regulatoria –y en particular la retórica de los reguladores– ha ido más allá de la aplicación de medidas a posteriori, banco por banco.

En noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro presentó un informe al Consejo de Competencia de la Casa Blanca del presidente Biden pidiendo una supervisión adicional de las asociaciones entre bancos y fintech y advirtiendo sobre nuevos riesgos para la protección del consumidor relacionados con el arbitraje regulatorio y la seguridad de los datos. El informe también elogió el papel que han desempeñado las fintech a la hora de fomentar la competencia en los principales mercados de financiación al consumo. En una declaración en la publicación del informe, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugirió que “con las autoridades existentes, los reguladores pueden fomentar la competencia y la innovación al mismo tiempo que salvaguardan y protegen aún más a los consumidores”; en otras palabras, pueden hacer más para proteger a los consumidores incluso sin que el Congreso apruebe nuevas leyes. .

Un año después, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor propuso una norma que pondría a las empresas tecnológicas no bancarias que ofrecen billeteras digitales o aplicaciones de pago bajo la autoridad de la agencia para realizar inspecciones con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes financieras para el consumidor. La propuesta está diseñada para aplicarse a las empresas que manejan más de cinco millones de transacciones al año.

Mientras tanto, la FDIC ha dado varios golpes para asegurarse de que los consumidores entiendan lo que están recibiendo cuando las fintechs promocionan el seguro de la FDIC. En diciembre de 2023, anunció nuevas pautas que requieren que las entidades no bancarias, incluidas las fintechs, revelen claramente que no son instituciones aseguradas por la FDIC y que el seguro de depósitos solo protege contra la quiebra de un banco asegurado por la FDIC. En el caso del seguro de transferencia, las fintechs también deben revelar claramente que se deben cumplir ciertas condiciones para que se aplique ese seguro de transferencia. Las reglas tienen como fecha de cumplimiento final el 1 de enero de 2025, pero algunas fintechs, incluidas Mercury y Current, ya han actualizado las divulgaciones en sus sitios web.

En febrero pasado, en un discurso en la Universidad de Vanderbilt , el contralor interino de la moneda, Michael J. Hsu, sugirió que podría haber un riesgo más amplio cuando los servicios bancarios son agrupados y vendidos por entidades no bancarias (es decir, fintechs) fuera de la estructura regulatoria bancaria. “Desde una perspectiva de estabilidad financiera, la actividad similar a la recepción de depósitos justifica el mayor escrutinio debido a la vulnerabilidad que crea a las corridas bancarias”, dijo. “Cualquier entidad que gestione dinero en nombre de los clientes puede enfrentar una corrida bancaria si esos clientes tienen dudas sobre la seguridad de su dinero”.

No hay duda de que las fintechs han impulsado la innovación, obligando a los bancos a mejorar su juego y a proporcionar servicios a personas de ingresos moderados y bajos que los bancos pueden haber ignorado. Por ejemplo, Chime, el banco fintech más grande del país, con siete millones de clientes , fue pionero en innovaciones tan favorables para el consumidor como dar a los clientes acceso a cheques de pago depositados directamente dos días antes que los bancos. Chime ofrece un seguro de transferencia de FDIC a través de cuentas maestras con dos bancos: Stride Bank y The Bancorp Bank. Dice que dentro de esas cuentas ómnibus ha establecido cuentas de depósito a la vista individuales para los clientes y que concilia sus registros con los registros de los bancos cliente por cliente, diariamente. “Cuando alguna cuenta está desequilibrada, el banco y Chime trabajan para resolverla. Incluso una discrepancia de $1 aparecería en los informes diarios”, dijo Chime en una declaración a Forbes .

Jackie Reses, directora ejecutiva principal del banco. NATE RYAN PARA FORBES

Mientras tanto, algunos empresarios han detectado una oportunidad de negocio al ayudar a la industria fintech a mejorar su situación. En 2022, Jackie Reses, ex directora de Square Capital, y sus socios adquirieron Lead Bank , un banco de 96 años con sede en Kansas-City, Missouri. Ahora tienen alrededor de 30 empleados técnicos trabajando en un sistema que concilia instantáneamente los registros bancarios con los libros de contabilidad de sus clientes fintech. Su sistema busca anomalías en tiempo real y proporciona alertas instantáneas si hay algún problema. Un ejemplo podría ser alertar al banco sobre posibles violaciones de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros diseñadas para hacer cumplir las sanciones estadounidenses. Igual de crucial: Reses, presidente y director ejecutivo de Lead, dice que solo trabajará con fintechs con cierto nivel de sofisticación. ( El banco líder está en la lista Forbes Fintech 50 y la propia Reses está en la lista Forbes de las mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas).

“Las empresas fintech deben contar con un sistema de registro, herramientas para el movimiento de dinero y el cumplimiento normativo para un seguimiento continuo”, afirma Reses. “Todas las empresas fintech deben contar con un sistema riguroso en cuanto a escalabilidad y confiabilidad. Punto final”.

Eso es lo opuesto al enfoque de Synapse, que ofrecía a las fintechs más pequeñas y menos sofisticadas un camino para lanzarse sin tomarse la molestia o el gasto de construir sus propios sistemas y experiencia. Pero todavía es difícil para un consumidor común, sin un conocimiento especial de los actores de la industria financiera o bancaria, notar la diferencia.

Incluso después del fiasco de Synapse, la mentalidad de actuar rápido y romper cosas sobrevive en algunos sectores del mundo fintech. Recientemente, en LinkedIn , Adam Shapiro, cofundador de la consultora de servicios financieros Klaros Group, informó que un director ejecutivo de una empresa fintech se quejó ante él ( después de la quiebra de Synapse) de que un banco quería demasiada información. Eso ya no funcionará, dijo Shapiro a Forbes . Las empresas fintech tienen que entender que ahora los reguladores les pedirán a los bancos que demuestren que saben lo que está sucediendo con sus socios fintech. Además, dice, la propia industria fintech necesitará algunos estándares: “Algo que les dé a los consumidores la certeza razonable de que cuando se les dice que tienen seguro, esos registros se mantienen de manera (responsable) y que alguien está conciliando esos fondos y verificando que estén allí”.

«Éste es el nuevo mundo», declara.

