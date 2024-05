Esta red de pagos busca proteger las transacciones con nuevas tecnologías ante cibercrimen

Nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), provocan que Visa redefina sus productos y servicios para mejorar su atención a los clientes de México y el mundo, así lo comunicó la compañía en su Visa Payments Forum para las Américas.

Durante el evento, la compañía presentó siete nuevos productos con los que busca impulsar la tecnología, ciberseguridad y facilidad de pago para sus clientes.

“La industria se encuentra en un punto crucial: nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial Generativa (Gen AI) están cambiando rápidamente la forma en que compramos y administramos nuestras finanzas”, dijo Jack Forestell, líder global de Productos y Estrategia de dicha red de pagos.

“Estamos anunciando la próxima generación de experiencias de pagos con tarjeta, verdaderamente nativas digitales. Hoy revelamos nuevas funcionalidades de las tarjetas e innovaciones digitales que llevarán a los consumidores a un futuro más personalizado, conveniente y seguro”, añadió.

Uno de los productos presentados fue el Visa Flexible Credential, el cual permitirá que una sola tarjeta alterne entre métodos de pago, poniendo el poder de la elección en manos del consumidor, de acuerdo con la compañía, las personas pueden establecer parámetros fácilmente o decidir si usan débito, crédito o “pagar en cuatro cuotas”.

“Comprar ahora, pagar después o incluso pagar usando puntos de programas de recompensa. Visa Flexible Credential ya está funcionando en Asia y se lanzará con Affirm a finales de este verano en Estados Unidos”, detalló la empresa.

Según datos de Visa, hay seis mil millones de dispositivos móviles en el mundo, que ofrecen a los consumidores un dispositivo versátil habilitado para NFC que está listo para realizar pagos sin contacto, por aproximación. Por este motivo, la empresa anunció el “Tap to Pay” (Acercar para pagar): cualquier dispositivo ahora puede ser una terminal de punto de venta (POS)

Visa detalló la implementación del “Tap to Confirm” (Acercar para confirmar), el cual atentica de manera fácil la identidad de la persona al comprar en línea, también añadió el “Tap to Add Card” (Acercar para agregar tarjeta), el cual mejora la seguridad al agregar una tarjeta a una billetera o aplicación y, por último el “Tap to P2P” (Acercar para pagar de persona a persona, P2P), que permite el envío de dinero entre familiares y amigos.

Durante el evento, la empresa también presentó el “Visa Payment Passkey Service”, con el que busca confirmar la identidad del consumidor y así oder autorizar pagos en línea con un escaneo rápido de su biometría, ya sea su rostro o huella digital.

“Al comprar en línea, las claves de acceso (passkeys) de Visa reemplazan la necesidad de contraseñas o códigos de un solo uso, permitiendo así transacciones más ágiles y seguras”, detalló Visa

“Existe un deseo global de encontrar puntos en común, interoperabilidad y simplicidad para los pagos en línea. Nuestras claves de acceso o passkeys, diseñadas específicamente para pagos, representan un enorme cambio de paradigma en nuestra industria porque confirman la identidad sin interrumpir la experiencia de pago”, dijo Forestell.

La compañía de servicios financieros también anunció la llegada de “Click to Pay + Visa Payment Passkey Service”, con el que buscan disminuir la interacción física, es decir: que los clientes no introduzcan sus contraseñas manualmente, sino con sus dispositivos móviles, ahorrando tiempo y protegiendo las compras y datos de los clientes.

El anuncio del nuevo servicio: “Pay by Bank” (Pagar por banco), Visa busca seguir digitalizando y simplificando la experiencia de pagos de cuenta a cuenta (conocidos como A2A, por sus siglas en inglés), dando a las personas más opciones sobre cómo quieren pagar, ya sea a través de una transferencia A2A, solicitar un préstamo o pagar con otra fuente de financiamiento como una tarjeta de crédito.

De igual forma, la empresa presentó el “Visa Protect” para pagos de cuenta a cuenta (A2A), la compañía señaló que ve más de 200 mil millones de transacciones cada año y analiza 500 elementos de datos en cada transacción para identificar y detener el fraudes en tiempo real.

Por lo que al trabajar con redes de Pagos en Tiempo Real (RTP, por sus siglas en inglés) en todo el mundo, se encuentran añadiendo años de experiencia de Visa en aplicar la Inteligencia Artificial para ayudar a mitigar el fraude para los pagos de cuenta a cuenta en redes RTP.

“Visa Protect para pagos A2A, solución que está funcionando en América Latina y está en fase piloto en el Reino Unido, ya está identificando 60% de los fraudes y estafas en RTP que antes no eran detectados por las instituciones financieras”, argumentó”.

Por últimó, presentó los “Tokens de Datos”. Visa estimó que actualmente, 29% de todas las transacciones procesadas por Visa están tokenizadas, con una adopción a gran escala por parte de comercios y emisores en casi todos los mercados a nivel mundial.

Utilizando su infraestructura de tokenización, Visa ofrecerá una nueva forma para que las personas controlen sus datos y reciban mejores experiencias de compra, todo impulsado por Inteligencia Artificial.

“Los tokens de datos de Visa permiten a los consumidores, cuya institución financiera participa en el programa, dar consentimiento para que se compartan sus datos mientras compran en línea, luego ver dónde se han compartido y revocar el acceso directamente desde su aplicación bancaria”, informó la empresa.

Añadió que con tokens de datos, Visa y los bancos participantes pueden habilitar una experiencia en la que un comercio puede solicitar el consentimiento del consumidor para recibir ofertas más personalizadas a medida que compra.

“Si el consumidor acepta, tras bastidores Visa emite un token de datos privado al comercio junto con información generada por IA basada en los datos de transacciones del consumidor”, detalló.

El token de datos se puede utilizar con los modelos de IA del comercio para así ofrecer recomendaciones en tiempo real para el consumidor.

Además, Visa también le pasará el token de datos al banco del consumidor para capturar dónde se compartieron los datos, de modo que el consumidor pueda revisar fácilmente dónde se compartieron esos datos en su aplicación de banca móvil y revocar el acceso si así lo desea.

Con estos productos, Visa busca estar a la vanguardia de los servicios financieros y con el uso de nuevas tecnologías, informó la empresa.

