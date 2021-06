El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta semana se dará a conocer el informe sobre la causa o causas que provocaron el colapso de la Línea 12 del Metro capitalino el mes pasado.

Sobre el reportaje del periódico estadounidense The New York Times sobre el incidente en el Metro de la Ciudad de México, el mandatario afirmó que éste fue hecho con filtraciones del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Hay que esperar el dictamen; esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información”, dijo.

“Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué este lamentable accidente, qué ocasionó que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas”, añadió.

En su conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, López Obrador señaló que hubo filtraciones desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues dijo que siempre hay servidores que no coinciden con las administración en la que trabajan.

“Debe de haber habido (filtración); es que no alcanza ni la jefa de Gobierno ni ninguna autoridad a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. En todos los gobiernos hay no sólo los que no coinciden, sino que están en contra; esto es así”, comentó.

Al ser cuestionado si estas presuntas filtraciones sobre el Metro son “fuego amigo” en la 4T rumbo a las elecciones presidenciales 2024, el titular del Ejecutivo contestó que no, que eso era una frase para poner a pelear a la jefa de Gobierno con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues dijo que en Morena hay dirigentes “hasta para tirar arriba”.

“Es también es otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo (Ebrard) con Claudia (Sheinbaum) . Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana (Clouthier), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, porque están los conservadores muy menguados; no hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surgen, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar”, presumió López Obrador.

Ayer domingo, The New York Times publicó un reportaje en el que señala que la premura de la administración del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, así como una ejecución pobre en la soldadura de pernos de acero que debían sostener el viaducto elevado de la Línea 12 del Metro provocaron el desplome de una trabe el pasado 3 de mayo.

