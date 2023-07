Esta tecnológica brasileña quiere ‘jogar bonito’ en la cancha del nearshoring mexicano

Sao Paulo, Brasil. Durante dos días (28 y 29 de junio) miles de personas se congregaron en el Expo Center Norte, al norte de la ciudad de Sao Paulo, como parte del Universo Totvs, una convención que cada año realiza Totvs, una compañía de software empresarial de origen brasileño fundada hace 40 años y con presencia en Latinoamérica, incluido México desde hace 25 años, donde ve una nueva oportunidad de crecimiento gracias al nearshoring.

Minutos antes de que la doctora Sian Proctor, la astronauta análoga afroamericana que el 15 de septiembre de 2021 pilotó la cápsula Dragon como parte del primer vuelo espacial orbital privado de SpaceX, pronunciara su masterclass, el CEO de Totvs, Dennis Herszkowicz, recibió en exclusiva a Forbes México para conversar sobre la visión que tiene la compañía sobre el mercado mexicano y el proceso de nearshoring que vive actualmente.

Herszkowicz, que en algún momento de la conversación se refiere al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como AMLO, está al tanto del nearshoring en México. De hecho, admite que esto es una oportunidad para que Totvs digitalice la operación de compañías medianas que puedan convertirse en proveedores locales de las grandes corporaciones que están reubicando aquí sus procesos de producción y cadenas de suministro.

“El nearshoring es mundial, pero México se coloca en una posición muy importante. No tenemos la misma magnitud de este movimiento acá en Brasil porque obviamente no tenemos una frontera con Estados Unidos ni un acuerdo comercial como el TMEC”, menciona Dennis, que enseguida fija el área de oportunidad de Totvs: la transformación digital no solo aplica a los procesos industriales en sí, también al back office, a procesos financieros, contables, fiscales, de compras, operativos.

Aspectos del Universo Totvs 2023. Foto: Israel Zamarrón.

Totvs es una de las empresas líderes en Brasil en software y plataformas de gestión empresarial que desde 2006 cotiza en la bolsa de Brasil y en 2020 fue la primera empresa de tecnología en integrar el índice Ibovespa. Su nombre deriva del latín y significa “todo”.

“En el mundo de la tecnología, eso es exactamente lo que hacemos: todo”, presume la compañía en su portal institucional. Esta empresa brasileña de más de 15,000 empleados atiende sectores como el agro, logística, fabricación, distribución, retail, servicios, educativo, hotelería, servicios legales, construcción, salud y servicios financieros.

Esta compañía brasileña tiene clientes en México. Por ejemplo, la empresa mexicana de servicios hospitalarios Celti-Medic se convirtió en la primera en implementar el Smart ERP, un sistema de gestión basado en la nube de Amazon Web Services. La compañía de compra y venta de dispositivos utiliza esta tecnología para visualizar en una sola pantalla todo el inventario en bodega, definir las cuentas de cada hospital, revisar el estatus de cada proceso, evitar confusiones en las consignas, cuidar de la facturación y supervisar la reparación de sus máquinas.

Otro cliente de Totvs es Harley Davidson México, que utiliza el software de la brasileña como solución para tareas administrativas, fiscales y contables. Otras empresas mexicanas que usan las plataformas de gestión de la compañía que dirige Dennis Herszkowicz son Jarcimex, Sacos de Papel Apaxco, Vidriera Santos, entre otras cuyos nombres no fueron compartidos por temas de confidencialidad.

El objetivo de Totvs es convertirse en el asesor de confianza de otras empresas en materia de tecnología y digitalización de procesos. “Queremos ayudar a las empresas a aprovechar sus negocios, siendo más rentables y haciendo crecer sus operaciones”. Totvs invierte cada año cerca de 2,500 millones de reales brasileños, casi 9,000 millones de pesos mexicanos, en investigación y desarrollo en sus hubs de Brasil, México y Estados Unidos.

Aspectos del Universo Totvs 2023. Foto: Israel Zamarrón.

“Lo más importante es siempre tener mucha claridad de cuál es la propuesta de valor que nosotros queremos tener para nuestros clientes. Si tenemos clara la propuesta de valor y construimos oportunidades en ese sentido para nuestros clientes, los resultados van a ser mejores. Totvs quiere ser el asesor de confianza en tecnología para las medias y pequeñas empresas, principalmente, esa es la esencia de lo que hacemos”, se sincera Herszkowicz desde un cubículo de cristal desde el cual puede ver a inversionistas y clientes de la empresa.

Por separado, el director de Mercado Internacional de Totvs, el argentino Javier Marbec, comenta a Forbes México: “nosotros tenemos clarísimo que hay una oportunidad de negocio muy grande en México como en el resto de Latinoamérica, porque si miramos todo el proceso de la industria 4.0, que lo podemos dividir en 7 niveles, México está en el segundo o tercer escalón, y hay una oportunidad de digitalización, automatización, analítica de datos, conectividad importante”.

“Nosotros tenemos un plan muy fuerte para México y también para el resto de Latinoamérica de poder llevarles ese conocimiento a las empresas porque también hay una barrera de conocimiento bastante importante por la velocidad con la que se desarrolla todo esto y queremos ayudarlos a entender cómo recorrer ese camino. Entonces tenemos diseñado un plan de crecimiento para ir dando esos pasos de manera concreta para poder llegar a lo que es industria 4.0 realmente de una manera efectiva”, añade Marbec.

Javier Marbec, director de Mercado Internacional de Totvs. Foto: Cortesía Totvs.

ADN latino y muchas alianzas

Totvs asegura que su ADN es latino y en él, las alianzas estratégicas con otras grandes empresas y startups ocupan un lugar privilegiado. “Las alianzas estratégicas son una tradición en nosotros. Un consejero de confianza no puede ser una compañía que solo desarrolla las cosas internamente, porque eso es imposible, entonces hay una necesidad de tener alianzas estratégicas con otras compañías que complementan nuestro portafolio y también las startups son una parte importante de esto”, comparte Herszkowicz.

Recientemente Itaú, uno de los bancos más grandes de Brasil y de América Latina, adquirió el 50% de una empresa de tecnología financiera propiedad de Totvs. Incluso Totvs tiene un corporate venture capital (cvc) para invertir en startups. “Muchas veces es muy difícil de crear un producto rápidamente y una startup tiene una flexibilidad, una agilidad, una velocidad que es distinta a la de una gran compañía”, dice Dennis.

Totvs acumula más de 40 fusiones y adquisiciones a lo largo de su historia, principalmente en el mercado brasileño. Algunas de las startups en las que recientemente ha invertido o que ha comprado la empresa son Feedz, RBM, Tallos, Gesplan, Vadu, Mobile2You, InovaMind y Lexos.

Esta agresiva estrategia de fusiones y adquisiciones es parte del secreto de Totvs para mantener vigente en el convulso y dinámico mercado de la tecnología. Cuestionado sobre momentos macroeconómicos que han mermado las operaciones de las compañías globales como las altas tasas de interés o la guerra en Ucrania, Dennis dice: “estamos en mercados que son muy muy grandes y maduros maduros, no necesitamos que el gobierno haga algo para nosotros para nosotros si la tasa de interés está en 8 o en 13%, seguro que prefiero 8, pero es posible crecer y ser rentable con 13”.

“Yo no puedo controlar a (Vladimir) Putin, yo no puedo controlar a Lula (da Silva), yo no puedo controlar a AMLO, lo que puedo hacer es estar cerca de mis clientes invirtiendo lo que es necesario para garantizar una cualidad muy alta de los productos, eso es lo que nosotros sí podemos controlar”, añade el directivo brasileño.

Aspectos del Universo Totvs 2023. Foto: Israel Zamarrón.

Por su cuenta Javier Marbec, director de Mercado Internacional de la compañía, insiste en que Totvs emprenderá una estrategia más fuerte para consolidar su presencia en México y otros países de la región.

“Tenemos una estrategia muy fuerte y un foco muy fuerte en crecer en el resto de Latam a tasas mayores que las que hoy tenemos en Brasil. Estamos lanzando tecnologías nuevas en el mercado, eso incluye a Brasil, relacionadas con los procesos de la industria, de logística, de agro y estamos trabajando en una estrategia de desarrollo de canales que nos permita tener más capilaridad y una llegada más rápida a nuestros clientes, así que bueno en México estamos abiertos a buscar asociaciones tecnológicas con empresas consultoras que quieran ofrecer también nuestra tecnología”, refiere.

“Hay una oportunidad de negocio muy grande en el segmento medio, todavía hay mucha necesidad, de incorporar tecnología para poder transformar el negocio. Creo que Latinoamérica tiene una oportunidad enorme en este estado de democratización que hay con la tecnología donde quizás hace 20 años atrás las compañías que podían invertir eran las grandes corporaciones internacionales, hoy no hay una barrera de costo ni de disponibilidad tecnológica, hay una barrera de conocimiento que tenemos que ayudar a atravesar a las empresas de Latinoamérica”, cierra Marbec.

