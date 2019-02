Estado de emergencia en el Ártico por ‘invasión’ de osos polares hambrientos

Habitantes del archipiélago de Novaya Zemlya, una región del Ártico, se levantaron por la mañana estos días con las basuras de la calle revueltas.

Osos polares hambrientos habían estado hurgando buscando algo comestible para llevarse a la boca.

La situación ha llevado a las autoridades medioambientales de Rusia a declarar el estado de emergencia en la zona.

Para acabar con la situación de acoso que viven los cerca de 3,ooo habitantes del archipiélago, se va a desplegar un equipo de especialistas para sedar a los más de 50 osos que han estado merodeando por la zona.

“Nunca había habido una invasión masiva de osos polares”, dijo el jefe de la administración local, Zhigansha Musin, según reporta el británico The Guardian.

Según autoridades regionales, la gente está asustada y no se atreven a salir de sus casas. Algunos han intentado asustarlos con el claxon de sus autos o con sus perros.

Los sedantes han sido la solución adoptada porque está prohibido por ley disparar a estos animales, que son especies protegidas.

