Estado Islámico está implicado en plan para atentar contra conciertos de Taylor Swift en Austria

El austríaco de 19 años que planeó un intento fallido de atacar a los fans de Taylor Swift en un concierto en Viena con una bomba o un cuchillo había jurado lealtad al grupo militante Estado Islámico, según declararon las autoridades este jueves.

El principal sospechoso, que tiene raíces en Macedonia del Norte, hizo una confesión completa bajo custodia, dijo el director general de seguridad pública de Austria, Franz Ruf, en una conferencia de prensa.

Juró lealtad al líder del grupo militante EI en Internet y guardó productos químicos y dispositivos técnicos en su casa en la ciudad de Ternitz en preparación para un ataque, agregó Ruf.

El joven, cuyo nombre no fue revelado, estaba planeando un ataque con un explosivo o un cuchillo entre los aproximadamente 20,000 “swifties” que se reunirían fuera del estadio, señaló el jefe de inteligencia nacional Omar Haijawi-Pirchner.

“Actualmente no hay información de que otros conciertos estén sujetos a una amenaza explícita”, agregó en la conferencia de prensa.

El miércoles también fueron detenidos otros dos jóvenes austriacos de 17 y 15 años por el complot frustrado.

Los tres conciertos de Swift en Viena, que debían comenzar este jueves ante 65,000 espectadores cada uno, fueron cancelados, para consternación de los fans, muchos de los cuales habían viajado desde lejos.

“Es desgarrador, frustrante. Pero al final del día supongo que es por la seguridad de todos”, dijo Mark del Rosario, que había volado desde Filipinas para el espectáculo.

La cadena estadounidense ABC citó a fuentes de inteligencia y de aplicación de la ley que dijeron que las autoridades austriacas habían recibido información sobre la amenaza del concierto de Swift de la inteligencia estadounidense.

Citó a las fuentes que dijeron que al menos uno de los sospechosos había jurado lealtad a ISIS-K, un ala resurgente del EI, en Telegram en junio, aunque el complot fue inspirado por el EI en lugar de dirigido por los agentes del grupo.

El ministro del Interior austríaco, Gerhard Karner, dijo que las agencias de inteligencia extranjeras habían ayudado con la investigación, ya que la ley austríaca no permite el monitoreo de aplicaciones de mensajería.

El organizador del evento Live Nation instó a los seguidores de Coldplay, que tiene previsto actuar en el mismo estadio el 21 de agosto, a mantener la calma y dijo que estaba en contacto con las autoridades.

No hizo comentarios sobre si el espectáculo se llevaría a cabo.

“Los conciertos son a menudo un objetivo preferido de los atacantes islamistas, los grandes conciertos”, dijo Karner, enumerando el ataque de 2015 en el recinto Bataclan de París y el atentado de 2017 en el Manchester Arena donde había actuado la estrella pop estadounidense Ariana Grande.

El ataque planeado también trajo a la mente un complot frustrado por tres sospechosos vinculados con el EI contra el desfile del orgullo gay de Viena el año pasado.

Las autoridades renovaron su inteligencia de seguridad nacional a raíz de un ataque en 2020 perpetrado por un yihadista convicto en el centro de Viena que dejó cuatro muertos, el primer ataque militante de este tipo en la capital austriaca en una generación.

Los espectáculos iban a ser parte de la gira The Eras Tour, que batió récords, de la cantautora estadounidense, que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, EU, y está previsto que concluya el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá.

Swift, de 34 años, aún no ha comentado sobre las cancelaciones en su cuenta oficial de Instagram, que tiene 283 millones de seguidores.

Sus fans se horrorizaron ante la amenaza, y algunos rogaron a los organizadores que pospusieran el concierto en lugar de cancelarlo por completo. Los promotores afirmaron que devolverán las entradas.

“No puedo creer que el concierto que he estado esperando durante más de 10 años ya no esté. No creo que pueda superar esto nunca”, dijo un fan en las redes sociales.

“Tan decepcionante como no poder ir a este concierto. CRÉEME que no quieres experimentar eso”, agregó otro.

Algunos de los que habían viajado desde el extranjero para los conciertos planeaban hacer algo de turismo o pasar tiempo con amigos.

“Visitaremos algunos museos, tal vez nos encontremos con algunos amigos que viven aquí”, dijo del Rosario. “Pero aparte de eso, tal vez miremos los eventos organizados por swifties. Para estar con otros fans, ya sabes, compartir el mismo dolor y simplemente bailar. Creo que Taylor Swift querría que nos divirtiéramos”.

Un grupo de “swifties” locales dijo que habían recibido permiso para seguir celebrando fiestas de la gira en coordinación con la policía local.

Con información de Reuters

